A uitat de tot de Banie * Cine l-a convins pe Ante Roguljic sa vina la Cluj si cat de bine vorbeste limba romana

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 01 martie 2024, 14:54 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 16:06Ante Roguljic, 27 de ani, l-a refuzat pe Zeljko Kopic si n-a vrut sa vina la Dinamo, in schimb, a fost convins de Bogdan Mitrea sa semneze cu U Cluj. a(Trade Mark)Mijlocasul ofensiv este imprumutat de Universitatea Craiova pana la vara, a inceput sa joace sub comanda lui Nelutu Sabau. a(Trade Mark)Croatul vrea sa joace in play-off cu noua sa formatie.Ante Roguljic, 27 de ani, a fost ... citește toată știrea