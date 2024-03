EXCLUSIV Cu ce probleme se confrunta Edi Iordanescu inaintea debutului in preliminariile Euro 2024. Ce sanse are Ianis Hagi se fie convocat

Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 27 februarie 2023, 19:35 / Actualizat luni, 27 februarie 2023 19:53Nationala de fotbal a Romaniei debuteaza luna viitoare in preliminariile Euro 2024, cu o "dubla" contra reprezentativelor statelor Andorra si Belarus. Primul meci are loc in deplasare, pe 25 martie, iar al doilea este programat la 28 martie, pe Arena Nationala.Selectionerul nu este lipsit de probleme nici pentru aceasta actiune. Sunt cativa jucatori pe care se bazeaza, dar care in ... citește toată știrea