EXCLUSIV Imens rateu! Titularul din La Liga, cotat la 35 de milioane Euro si calificat la EURO, a fost propus in Superliga: "Cei de acolo n-au dat niciun raspuns"

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 27 martie 2024, 14:24 / Actualizat miercuri, 27 martie 2024 14:47Proaspat calificat la Campionatul European, cu o cota de piata de 35 de milioane de euro si titular cert in La Liga, Giorgi Mamardashvili, portarul Valenciei, ar fi putut ajunge la Universitatea Craiova! In vara lui 2020, georgianul le-ar fi fost propus oltenilor, dar clubul lui Rotaru n-a luat in calcul varianta.Nationala Georgiei, pregatita de fostul mare international francez Willy ... citește toată știrea