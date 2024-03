Fara minute, dar esential * Ianis Hagi, tot mai eficient in tricoul echipei nationale

Articol de George Nistor - Publicat miercuri, 27 martie 2024, 12:50 / Actualizat miercuri, 27 martie 2024 12:55Ianis Hagi (25 de ani) a avut o evolutie buna in meciul amical Columbia - Romania 3-2, disputat pe Civitas Metropolitano din Madrid. A fost cel de-al doilea test al tricolorilor, dupa cel cu Irlanda de Nord, 1-1, de la Bucuresti.Mijlocasul de profil ofensiv a fost introdus in teren in minutul 56, in locul lui Valentin Mihaila, si a fost testat de catre Edward Iordanescu pe pozitie ... citește toată știrea