Articol de Daniel Scorpie - Publicat vineri, 26 mai 2023, 14:56 / Actualizat vineri, 26 mai 2023 15:00Selectionerul Edi Iordanescu nu se va putea baza pe Florin Nita (35 de ani), schimbat miercuri la pauza in meciul Pardubice - Jablonec (2-0). "Il respect mult si-mi pare rau pentru ce am spus despre el. A gresit cu Zlin, dar ne-a ajutat foarte mult in alte situatii", a declarat antrenorul Radoslav Kovac.Tocmai cand trecea printr-o forma buna, Florin Nita s-a "rupt" in Cehia si nu va fi apt ... citeste toata stirea