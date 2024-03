FOTO + VIDEO "Aproape am lesinat, aveam halucinatii cu oameni in pelerine!" * PREMIERA istorica, o femeie a terminat cel mai dur ultramaraton din lume: 60 de ore si elevatie de doua ori cat Everestul!

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 26 martie 2024, 18:00 / Actualizat marti, 26 martie 2024 18:20Jasmin Paris (40 de ani) este prima femeie care termina in timp util Barkley Marathons, una dintre cele mai dificile curse de ultramaraton din lume, o intrecere exclusivista prin parcul Frozen Head din Tennessee, SUA, care presupune ca participantii sa parcurga 100 de mile, aproximativ 161 de kilometri, in 60 de ore.Din 1989, prima editie a Barkley Marathons in formatul actual, de 100 ... citește toată știrea