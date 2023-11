83,000 de noi investitori în fonduri mutuale în 2023 – TradeVille

83,000 Noi Investitori In Fonduri Mutuale In 2023

La finalul lunii septembrie 2023, existau 632,510 investitori in fonduri mutuale in Romania. Numărul este cu 15% mai mare decât nivelul înregistrat la sfârșitul anului trecut, când numărul s-a ridicat la 549,894 de investitori. Prin urmare, piața a câștigat aproape 83,000 de noi investitori de la începutul anului. Prin comparație cu luna august 2023, numărul investitorilor din septembrie a crescut cu 1.3%, respectiv cu 8,000 de participanți. In ceea ce privește fondurile deschise, cei mai mulți investitori au rămas cei expuși pe fonduri de obligațiuni si instrumente cu venit fix, reprezentând peste 38% din total. (Sursa: ZF)

Rata Șomajului Se Menține La 5.4%

In luna septembrie 2023, rata șomajului in forma ajustata sezonier a fost de 5.4%, valoare egala cu cea înregistrata in luna august. Numărul șomerilor in vârsta de 15-74 ani estimat pentru luna septembrie a fost de 444,400 persoane, in scădere fata de luna precedenta (446,600 persoane) si fata de perioada similara a anului precedent (448,200 persoane). Rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0.9 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind de 5.8% in cazul persoanelor de sex masculin si de 4.9% in cazul celor de sex feminin. In rândul tinerilor (15-24 ani), rata șomajului s-a păstrat la un nivel ridicat, de 22.3%. (Surse: ZF;INS)

Rata Șomajului Creste In Zona Euro

Rata șomajului, ajustata in funcție de se zonalitate in zona euro, a crescut la 6.5% in septembrie 2023, de la 6.4% cu o luna in urma, peste așteptările pieței, care estimau o rata a șomajului de 6.4%. Numărul șomerilor a crescut cu 69,000 fata de luna precedenta, ajungând la 11 mil. persoane. Dintre cele mai mari economii din zona euro, cea mai mica rata a șomajului a fost înregistrata in Germania (3%), in timp ce cele mai mari rate au fost observate in Spania (12%), Italia (7.4%) si Franța (7.3%). Pe de alta parte, rata șomajului in rândul tinerilor, care măsoară persoanele aflate in căutarea unui loc de munca cu vârsta sub 25 de ani, a crescut ușor la 14% in septembrie 2023, de la 13.9% in luna august. (Sursa: Trading Economics)

Vesti Bune Pentru SUA

In luna octombrie, economia americana a înregistrat o încetinire a ritmului de creștere a numărului de noi angajați, cu o creștere a acestuia, in sectorul non-agricol, de 150,000, sub așteptările pieței. Rata șomajului a urcat la 3.9%, peste anticipările pieței de 3.8%. Rata mai larga a șomajului, ce include muncitorii care nu caută activ un loc de munca si cei cu jumătate de norma, a ajuns la 7.2%, in creștere cu 0.2%. Câștigurile medii pe ora au crescut cu 0.2% fata de luna precedenta, ușor sub prognoza de 0.3%, in timp ce creșterea de 4.1% de la an la an a depășit așteptările. Piețele au reacționat pozitiv, indicele Dow Jones urcând cu peste 100 puncte ca reacție la raport. (Sursa: Reuters)

Dn Agrar Group Preț curent 1.190 RON (3.48% ) MCap 189M P/E 7.713

Prețul acțiunilor DN Agrar, cea mai mare ferma integrata din Romania, a înregistrat o apreciere de 31.2% la BVB de la raportarea rezultatelor financiare pentru primul semestru din 28 septembrie, prețul acțiunii urcând de la 0.888 RON la 1.165 RON pe unitate la mijlocul ședinței de joi, 2 noiembrie. Rulajul din aceasta perioada a fost de aproximativ 6.3 mil. RON, reprezentând aproape 40% din toata lichiditatea din 2023. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 17.24 RON (2.13% ) MCap 12B P/E 8.08

BRD, a treia cea mai mare instituție de credit din Romania, după Banca Transilvania si BCR, convoacă acționarii pe data de 14 decembrie 2023 pentru a aproba distribuirea a 643 mil. RON sub forma de dividende speciale, reprezentând 50% din rezultatul reportat pentru anul 2022. Banca propune acționarilor un dividend brut in valoare de 0.9226 RON/acțiune, cu un randament de 5.35%, raportat la prețul de închidere din 3 noiembrie 2023. Dividendele vor fi plătite in data de 26 ianuarie 2024, iar data plații amânate va fi 29 noiembrie 2024. Compania propune data de 8 ianuarie 2024 ca data de înregistrare. (Surse: ZF;BVB)

Raiffeisen Bank - Obligațiuni 2026 Preț curent RON ( ) MCap 76.3K

Raiffeisen Bank, subsidiara de pe piața locala a grupului austriac, a raportat pentru primele noua luni din 2023 un profit net de 1.3 mil. RON, in creștere cu 45% fata de perioada similara a anului precedent. La 30 septembrie 2023, activele totale ale băncii erau de 67.5 mld. RON, in creștere cu 9% fata de 9L 2022. Cheltuielile operaționale au crescut cu 11%, in principal pe fondul majorării costurilor cu personalul, cu IT si logistica. Creditele acordate clienților au înregistrat o creștere de 4% de la an la an, susținuta, in special, de creditele acordate persoanelor juridice. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.5360 RON (5.93% ) MCap 3.03B P/E -1.4890

Prețul acțiunilor Fondului Proprietatea s-a apreciat cu 6.5% la începutul ședinței de tranzacționare de vineri, înregistrând un rulaj de 2.3 mil. RON in câteva secunde. Creșterea a apărut pe fondul anunțului de ieri seara ca FP suplimentează cu 630 mil. RON programul actual de răscumpărare de acțiuni. Astfel, compania își va răscumpăra circa 29.5% din capitalul social. (Sursa: ZF)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 470.00 RON (4.61% ) MCap 282B

BMW anticipează creșterea vânzărilor in trimestrul al patrulea si a raportat un portofoliu de comenzi bine încărcat care se va extinde pana in primele luni ale anului viitor. Constructorul auto nu si-a exprimat interesul de a intra intr-un război al preturilor, spre deosebire de unii concurenți, si nu a văzut necesitatea de a reduce preturile pentru a stimula cererea de vehicule electrice, in special in China. Deși se confrunta cu provocări precum întreruperile lanțului de aprovizionare si creșterea costurilor materialelor si logisticii, BMW rămâne optimist, cu o creștere a veniturilor din trimestrul al treilea de 3.4%, depășind estimările analiștilor. Vânzările de vehicule complet electrice au ajuns la 15.1% din totalul vânzărilor in trimestrul al treilea, depășind ținta de la sfârșitul anului. Compania își menține ținta anuala de marja pentru divizia sa de automobile. (Sursa: Reuters)

NIO INC Preț curent 8.23 USD (5.65% ) MCap 13.5B

Nio - producător chinez de vehicule electrice, intenționează sa își reducă forța de munca cu 10% pentru a-si îmbunătăți eficienta si a reduce costurile din cauza concurentei tot mai mari, pe fondul unei cereri slabe in China, deoarece consumatorii prefera mai mult mașinile de tip hibrid plug-in. De asemenea, Nio amâna sau reduce proiectele pe termen lung care nu vor contribui la performanta financiara in termen de trei ani, luând in considerare construirea unei rețele de dealeri in Europa pentru a stimula vânzările si a atenua presiunea financiara. (Sursa: Reuters)

Toyota Motor Corporation Preț curent 189.59 USD (1.63% ) MCap 258B

United Auto Workers (UAW) intenționează sa lanseze campanii de organizare la fabricile auto din SUA care nu sunt in sindicat, inclusiv la Toyota si Tesla, in încercarea de a profita de succesul negocierilor cu cei trei producători auto din Detroit. Președintele UAW, Shawn Fain, a indicat intenția sindicatului de a organiza muncitorii de la aceste fabrici, in condițiile in care Toyota a oferit recent creșteri salariale si de beneficii. Fain considera ca noile contracte au exercitat presiuni asupra directorilor auto nesindicaliști pentru a acorda majorări angajaților lor. UAW se lupta de ani de zile sa organizeze fabricile auto nesindicalizate, in principal in statele din sudul SUA cu legi privind dreptul la munca. Organizația este hotărâta sa își extindă aria de acțiune dincolo de cei trei mari producători auto. (Sursa: Reuters)

Paramount Global Preț curent 13.76 USD (15.44% ) MCap 8.93B P/E -7.67

Paramount Global a anunțat ca investițiile in divizia sa de streaming au atins vârful înainte de termen, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor sale cu 10%. Integrarea Paramount+ cu Showtime a impulsionat creșterea numărului de abonamente si veniturile din publicitate ale companiei. Paramount+ a adăugat 2.7 mil. de abonați in al treilea trimestru, depășind estimările analiștilor. In ciuda creșterii cheltuielilor in divizia de streaming, compania a reușit sa își reducă pierderea operaționala ajustata datorita creșterii preturilor. Cu toate acestea, veniturile din divizia media TV au scăzut, parțial din cauza grevelor de la Hollywood care au afectat producția. (Sursa: Reuters)

Enbridge Inc Preț curent 46.26 CAD (0.43% ) MCap 93.6B

Operatorul de conducte canadian, Enbridge a depășit așteptările de profit in trimestrul al treilea, datorita creșterii volumelor de transport de petrol si lichide. Compania a beneficiat de creșterea cererii de petrol datorita nivelului scăzut al stocurilor din SUA si de creșterea exporturilor pe fondul conflictului din Ucraina, mentinandu-si conductele active si sporind profiturile in industria transportului de petrol si gaze. Enbridge, cu sediul central in Calgary, gestionează aproximativ 30% din țițeiul nord-american si aproape 20% din gazele naturale din SUA. Sistemul Mainline a înregistrat o creștere de 15.5% a profitului de baza trimestrial, pana la 2.25 mld. CAD. Enbridge urmărește, de asemenea, sa se extindă in sectorul gazelor naturale din SUA, făcând, recent, o oferta de 14 mld. USD pentru achiziționarea activelor Dominion Energy. (Sursa: Reuters)

