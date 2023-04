Activitatea fabricilor - afectată la nivel global – TradeVille

Preturi Mai Mari La Poarta Fabricii

In februarie 2023, preturile producției industriale au scăzut cu 0.3% fata de ianuarie 2023, dar au înregistrat o creștere cu 21.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare creștere a preturilor pe piața interna a fost calculata pentru industria energetica (+39.9% vs 2022), urmata de industria bunurilor de uz curent (+17.7% vs 2022) si industria bunurilor de folosința îndelungata (+11.3% vs 2022). (Sursa: INS)

Activitatea Fabricilor – Afectata La Nivel Global

Activitatea fabricilor la nivel mondial a scăzut in luna martie, întrucât consumatorii, care sunt sub presiunea unor costuri de trai tot mai mari, si-au redus cheltuielile. Astfel, activitatea de producție din SUA a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii aproape 3 ani, indicele PMI atingând un nivel de 46.3, de la 47.7 in februarie – aceasta fiind a cincea luna consecutiva de contracție a industriei prelucrătoare. In zona euro, fabricile au înregistrat de asemenea o noua scădere luna trecuta, cu un indice PMI care a atins 47.3 puncte, de la 48.5 in februarie. Activitatea de producție din Germania s-a contractat in martie in cel mai rapid ritm din ultimii aproape trei ani, in timp ce cererea slaba a continuat sa tragă in jos si sectorul producției industriale din Franța. Nici Asia nu a scăpat de scăderi, indicele PMI al industriei prelucrătoare din China s-a situat la 50 in martie, mult sub previziunile pieței de 51.7 si sub nivelul de 51.6 din februarie. O situație similara s-a înregistrat si in Coreea de Sud si Japonia. (Sursa: Reuters)

Germania Pare Sa Scape De Recesiune

Germania ar putea sa scape la limita de o recesiune, in condițiile in care economiștii prognozează o creștere modesta a economiei in T1 2023. Astfel, conform unor estimări a 4 institute germane si unul austriac, PIB german este așteptat sa crească cu 0.1% in T1 2023, după o contracție de 0.4% in T4 2022. Pentru tot anul 2023, specialiștii prevăd o creștere economica in Germania de 0.3%, fata de contracția de 0.4% prognozata in toamna. Inflația este așteptata sa se situeze la un nivel de 6% in 2023. (Sursa: Reuters)

Romanii – Îngrijorați De Costul De Trai

Datele recentului Eurobarometru arata ca peste jumătate dintre romani sunt îngrijorați de creșterea preturilor si costul de trai ridicat, iar 4 din 10 respondenți au estimat ca situația lor financiara va stagna in următorul an. Pe de alta parte, 58% dintre participanții la sondaj au declarat ca sunt mulțumiți de viată pe care o au in prezent, acest rezultat fiind însă mult sub media europeana de 83%. Conform sondajului, 52% dintre persoane au încredere in Uniunea Europeana, iar 58% sunt mulțumiți de modul in care UE a gestionat invazia Rusiei in Ucraina. (Sursa: forbes.ro)

Sphera Franchise Group Preț curent 16.70 RON (1.21% ) MCap 647M P/E 17.07

Grupul Sphera Franchise S.A. a informat investitorii cu privire la deschiderea unui nou restaurant KFC in Slatina, începând cu data de 4 aprilie 2023. Restaurantul este unul de tip drive-thru, fiind al 99-lea restaurant KFC din Romania si primul din Slatina. In prezent, compania operează 178 de restaurante, in Romania, Republica Moldova si Italia. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 12.75 RON ( -0.78% ) MCap 765M P/E 4.28

Conducerea companiei TTS a informat piața cu privire la depunerea la Consiliul Concurentei si la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe a formularelor privind notificarea concentrării economice ce urmează a fi realizata ca urmare a dobândirii de către TTS a controlului unic asupra DECIROM S.A. Constanta. Decizia de preluare urmează a fi supusa aprobării in cadrul AGA din 28.04.2023. Decirom este operator portuar pentru mărfuri si deține in portul Constanta capacitați operaționale complementare grupului TTS. In 2021, compania a obținut o cifra de afaceri de 5.4 mil. EUR si un profit net de 407,000 EUR. In cazul in care va primi toate aprobările necesare, tranzacția se va ridica la 21.8 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Turism Felix Băile Felix Preț curent 0.300 RON (1.35% ) MCap 147M P/E 17.054

Turism Felix a anunțat piața in privința includerii pe ordinea de zi a AGOA a unor puncte propuse de către SIF Transilvania, printre care se numără si aprobarea rectificării BVC 2023, prin modificarea veniturilor din exploatare la 130 mil. RON si a profitului net la 19.5 mil. RON. Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat in AGA din 8 decembrie 2022, societatea se aștepta sa obțină in 2023 venituri in valoare de 113.4 mil. RON si un profit brut in valoare de 10.6 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)

2performant Network Preț curent 1.840 RON (0.00% ) MCap 22.8M P/E 88.273

2Performant Network a informat piața cu privire la activitatea companiei in primul trimestru al anului 2023. Astfel, societatea a menționat o creștere cu 59% a vânzărilor online, fata de T1 2022, valoarea acestora fiind cu 40% mai mare fata de anul trecut, totalizând 28.8 mil. EUR (fără TVA). Comisioanele generate din vânzări au însumat 1.7 mil. EUR – in creștere cu 32% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Creșterile vin pe fondul unei scăderi a numărului utilizatorilor unici, care au fost la T1 2023 in număr de peste 6,000 (-49% vs T1 2022). Randamentele oferite de platforma rămân ridicate, fiecare 1 EUR investit in comisioane aducând vânzări de 16.8 EUR pentru clienți. Rata de conversie in T1 2023 a crescut la 2.6%, de la 2% in T1 2022. (Sursa: comunicat societate)

Walmart Inc Preț curent 147.56 USD ( -0.76% ) MCap 394B P/E 33.81

Gigantul de retail Walmart, intenționează sa reducă peste 2,000 de locuri de munca la cinci dintre depozitele care asigura comenzile online. Astfel, compania are in plan sa disponibilizeze 1000 de locuri de munca la un depozit din Fort Worth, Texas, 600 in Pennsylvania, 400 in Florida si 200 in New Jersey. Știrea vine in contextul in care cel mai mare angajator din SUA o ia pe urmele unor nume mari din industrie, pe măsura ce creșterea dobanzilor afectează cererea. (Sursa: SeekingAlpha)

Rivian Automotive, Class Preț curent 14.99 USD ( -1.58% ) MCap 14B P/E -2,086.98

Rivian Automotive si-a menținut proiecția anuala, de a produce 50,000 de autovehicule, in condițiile in care compania se străduiește sa facă fata unui context de piața dificil si unei competiții acerbe. Producția a fost afectata de problemele legate de lanțul de aprovizionare si de o oprire programata a liniei de producție comerciala pentru a introduce noi tehnologii. Rivian a fabricat 9,395 de vehicule in primul trimestru din 2023, in scădere cu peste 6% fata de precedentele trei luni. De asemenea, livrările au scăzut cu peste 1% fata de trimestrul anterior, ajungând la 7,946 de vehicule. (Sursa: Reuters)

Lockheed Martin Corporation Preț curent 485.63 USD ( -0.20% ) MCap 129B P/E 22.66

Lockheed Martin Corp a anunțat semnarea unui contract de producție pentru rachete de tip Joint-Air-to-Ground Missile (JAGM) si HELLFIRE pentru armata americana. Tranzacția se poate ridica la 4.5 mld. USD pe parcursul a 4 ani. Contractul este printre primele acorduri pe mai mulți ani, in condițiile in care Pentagonul caută înzestrarea armatei cu armament de precizie in speranța de a descuraja China. In martie, președintele Joe Biden a solicitat pentru bugetul din 2024, 842 mld. USD pentru Pentagon si 44 mld. USD pentru agențiile de securitate, mai mult cu 28 mld. USD fata de anul acesta. (Sursa: Reuters)

