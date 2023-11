Agricultura rămâne sub 5% din PIB - TradeVille

Mai Puține Autorizații De Construcție

In primele noua luni ale acestui an, numărul autorizațiilor de construcție eliberate, pentru clădiri rezidențiale, s-a aflat in scădere cu 23.5%, fata de perioada similara a anului trecut, cea mai mare scădere remarcându-se in București-Ilfov (-1,554 autorizații) si Sud-Muntenia (-1,439 autorizații). In luna septembrie 2023, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, s-a înregistrat o scădere atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-20.5%), cat si a suprafeței utile totale (-44.7%). In ceea ce privește clădirile nerezidențiale, se remarca același trend de scădere numărului de autorizații de construire pe clădiri nerezidențiale (-13.2%), cat si a suprafeței utile totale (-30.1%). (Sursa: INS)

Agricultura Rămâne Sub 5% Din PIB

Producția agricola in anul 2022 a scăzut fata de anul precedent cu 15.8%. Cea mai mare diminuare a valorii a fost înregistrata in sectorul vegetal (-22.8%), in timp ce sectorul serviciilor prestate in agricultura a marcat o creștere de 29.2%. Șapte regiuni au consemnat valori negative per total, afectate de condițiile meteo neprielnice, excepția fiind regiunea Sud-Muntenia, care a obținut un avans de 1%. Contribuția sectorului agricol la creșterea economica in anul 2022 a fost de 4.9%, ceea ce reprezintă o scădere sub pragul de 5%, înregistrat ultima oara in anul 2013 si o diminuare a trendului ascendent care a fost remarcat in perioada 2019-2021. (Sursa: Financial Intelligence)

Inflația In Zona Euro – Scădere Peste Așteptări

Inflația anuala din zona euro a scăzut, in luna octombrie, la minimul ultimilor 2 ani, la 2.9%, de la 4.3% in luna precedenta si sub estimarea de 3.1% a consensului. De asemenea, inflația de baza, ce exclude preturile volatile la alimente si energie, a scăzut la 4.2% in octombrie 2023, de la 4.5% in urma cu o luna. Totodată, conform Eurostat, economia zonei euro s-a contractat cu 0.1% in trimestrul al treilea, potrivit estimărilor provizorii, sub estimările consensuale conform cărora PIB-ul ar fi rămas neschimbat fata de trimestrul precedent. BCE se așteaptă ca economia zonei euro sa crească cu doar 0.7% in acest an, cu 1% in 2024 si cu 1.5% in 2025. (Sursa: CNBC)

Activitatea De Producție Din China Se Contracta

Activitatea manufacturiera din China s-a contractat in mod neașteptat, in luna octombrie, subliniind provocările pentru factorii de decizie politica in contextul crizei imobiliare si al cererii globale slabe. Indicele PMI oficial a scăzut la 49.5, sub pragul de 50 de puncte care indica o contracție. PMI non-manufacturier a scăzut, de asemenea, semnalând o încetinire si in sectorul serviciilor. Slăbiciunea cererii este legata de criza imobiliara si de reducerea cheltuielilor cu proiectele de infrastructura. Atât exporturile, cat si importurile au scăzut pentru a opta luna consecutiv, indicând dificultăți pe piețele externe. (Sursa: Reuters)

Ascendia Preț curent 4.29 RON (0.70% ) MCap 50.2M P/E 9.81

Ascendia a anunțat lansarea a 6 cursuri de e-learning in cadrul proiectului național de educație digitala si de securitate cibernetica „Siguranța Online”, alături de Politia Romana si alte instituții. Obiectivul principal al inițiativei este creșterea gradului de pregătire pentru a gestiona amenințările in mediul online, cursurile fiind disponibile gratuit pentru copii, părinți si profesori. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 1.210 RON (1.68% ) MCap 812M P/E 10.501

Antibiotice a anunțat ca, in cadrul întrunirii AGA, din 30 octombrie 2023, acționarii au hotărât semnarea unui contract de finanțare, cu Banca Europeana de Investiții, in valoare de 25 mil. EUR (cca. 123 mil. RON), in vederea cofinanțării unui proiect de investiții sub numele de “Capacitate de producție, ambalare si depozitare produse sterile, soluții si topice”. (Surse: BVB (1);BVB (2))

OMV Petrom Preț curent 0.5360 RON ( -2.55% ) MCap 33.3B P/E 5.0619

OMV Petrom a raportat, in al treilea trimestru al acestui an, un profit net de 1.6 mld. RON, in scădere cu 64% fata de trimestrul al treilea din 2022. La noua luni, profitul net a fost de 2.5 mld. RON, valoare de trei ori mai mica decât in aceeași perioada a anului trecut. Aceste rezultate au fost afectate de preturile mai scăzute la energie, diminuarea cererii de gaze si electricitate, dar si de reducerea producției ca urmare a reviziilor de la rafinăria Petrobrazi si centralele electrice de la Brazi. Rezultatele au fost sub așteptările analiștilor, care prognozau un rezultat net de 2.25 mld. RON la T3 2023, in timp ce rezultatul din exploatare era prognozat la 2.58 mld. RON, cu 2% mai mare fata de cat a raportat societatea. (Sursa: BVB)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,231 USD ( -2.26% ) MCap

Compania sud-coreeana Samsung Electronics a raportat ieri un profit operațional trimestrial peste așteptările analiștilor, in ciuda unei scăderi de 77.6% fata de aceeași perioada din 2022. Profitul operațional a crescut cu 262.6% fata de cel obținut in trimestrul precedent, semn ca industria de cipuri de memorie ar putea schimba in curând trendul descendent. Compania a precizat, in cadrul conferinței cu analiștii, ca se așteaptă ca cererea din trimestrul al 4-lea sa crească odată cu promoțiile de sfârșit de an, cu lansarea de noi produse de către clienții săi importanți, precum si cu cererea puternica pentru inteligenta artificiala generativa. (Sursa: CNBC)

British Petroleum Preț curent 5.0330 GBP ( -3.88% ) MCap 94.2B

British Petroleum a raportat, ieri dimineața, o scădere abrupta a profitului trimestrial comparativ cu anul trecut, luând prin surprindere analiștii. Gigantul energetic britanic a înregistrat o diminuare a profitului cu 8.15 mld. USD fata de 2022, chiar daca a depășit performanta din trimestrul precedent cu peste 2.5 mld. USD. După publicarea raportului, prețul acțiunii a scăzut cu peste 4%. (Sursa: CNBC)

Stellantis Preț curent 18.68 USD (3.78% ) MCap 60B

Stellantis a depășit estimările privind veniturile in T3 2023, însă a raportat o scădere de 3.2 mld. USD a cifrei de afaceri, ca urmare a grevei UAW, care a durat 6 săptămâni. Astfel, veniturile companiei au crescut cu 7%, la 45.1 mld. EUR, dintre care o creștere de 32% au înregistrat-o vânzările de vehicule electrice cu baterii – similar cu GM (+32%) si peste Ford Motor (+15%). Directorul financiar al companiei a declarat ca impactul grevelor asupra profitului companiei ar fi mai mic de 797 mil. USD, ceea ce este o cifra optimista daca se compara cu pierderea GM (800 mil. USD) sau Ford (1.3 mld. USD). Acțiunile Stellantis au crescut cu 2.8% in tranzacțiile din pre-market. (Sursa: Barrons)

Siemens AG Preț curent 124.96 EUR (1.02% ) MCap 100B

Siemens si Microsoft au anunțat, in cursul săptămânii curente, un proiect comun de utilizare a inteligentei artificiale pentru a creste productivitatea si colaborarea intre om si tehnologie. Astfel, in cadrul programului Siemens Industrial Copilot, cele 2 companii vor colabora pentru a utiliza inteligenta artificiala generativa pentru industriile de producție, transport si sănătate, intr-un mod care va permite rezolvarea unor sarcini care durau, pana acum câteva săptămâni, doar câteva minute. (Sursa: Reuters)

Pfizer Inc Preț curent 30.56 USD (0.03% ) MCap 172B P/E 8.02

Pfizer se confrunta cu un declin din cauza cererii reduse pentru produsele COVID-19, ceea ce a dus la prima pierdere trimestriala din 2019 pana in prezent. Compania a înregistrat o taxa de 5.6 mld. USD pentru dozele returnate si stocurile in exces. Ratele anuale de vaccinare au scăzut pe măsura ce imunitatea populației creste. CEO-ul Albert Bourla a anunțat ca veniturile din produsele COVID se vor stabiliza. Pfizer vizează o creștere de 6%-8% a veniturilor din produsele non-COVID in 2023, pe măsura ce noul vaccin RSV Abrysvo a generat vânzări de 375 mil. USD, fiind un produs promițător pe viitor. (Sursa: Reuters)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 82.54 USD ( -0.72% ) MCap 213B

Alibaba, cea mai mare companie chineza de cloud computing si comerț electronic, a prezentat Tongyi Qianwen 2.0, modelul sau de limbaj mare (LLM) actualizat, care are ca scop sa concureze cu giganții americani din domeniul tehnologiei, precum Amazon si Microsoft. Modelul dispune de capacitați îmbunătățite in ceea ce privește înțelegerea instrucțiunilor complexe, redactarea de texte, raționamentul si prevenirea dezinformării. Alibaba a introdus, de asemenea, modele de inteligenta artificiala specifice industriei pentru aplicații juridice si financiare. Platforma de servicii GenAI, permite companiilor sa își creeze propriile aplicații generative de inteligenta artificiala folosind date proprii, abordând preocupările legate de confidențialitatea datelor. (Sursa: CNBC)

