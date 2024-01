An record pentru Pilonul 2 – TradeVille

Cifra De Afaceri Din Comerț – Creșteri Pe Toate Palierele

In luna noiembrie 2023, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a majorat cu 4.1% ca serie bruta fata de luna precedenta si cu 3.8% fata de aceeași perioada a anului trecut. Cele mai accentuate creșteri s-au înregistrat la produsele nealimentare (+14.3% vs octombrie 2023), in timp ce fata de luna noiembrie 2022, vânzările de produse alimentare au susținut avansul cu o creștere de 4.1%. Astfel, după primele 11 luni din 2023, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 2.2% ca serie bruta si cu 2.3% ca serie ajustata in funcție de sezonalitate. (Sursa: INS)

An Record Pentru Pilonul 2

Cele 7 fonduri de pensii private Pilon 2 din Romania au înregistrat un randament mediu de 17.9% in anul 2023, marcând cea mai buna performanta anuala din întreg istoricul sistemului, cu aproximativ 10 puncte procentuale peste rata inflației aferenta anului 2023. Potrivit APAPR, activele nete administrate de Pilonul 2 au atins 126.7 mld. RON, fiind astfel o valoare record, cu 31.4% peste valoarea de la finalul anului 2022. Pentru perioada 2008-2023, Pilonul 2 a înregistrat un randament mediu anual de 7.82% față de inflația medie anuală de 4.35%, traducând-se într-un câștig total net de 36.9 mld. RON pentru fondurile de pensii obligatorii. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2024, contribuția virată de către persoanele înscrise la fondurile de pensii private va creste de la 3.75% la 4.75% din venitul lunar brut, ca parte a angajamentelor României fata de Uniunea Europeana prin PNRR. (Sursa: ZF)

Germania Exporta Mai Mult

Germania a exportat, la finalul lunii noiembrie, peste așteptări ca urmare a cererii puternice din partea tarilor membre ale Uniunii Europene. Astfel, exporturile germane au crescut cu 3.7% in luna noiembrie 2023 fata de luna precedenta, in timp ce rata de creștere a importurilor in aceeași perioada a fost de 1.9%. Impulsul a fost creat de exporturile intra-UE, care s-au majorat cu 5.4% vs octombrie 2023, in timp ce exporturile către tarile din afara UE s-au majorat cu 1.8%. Prin urmare, la finalul lunii noiembrie 2023, Germania a înregistrat un excedent comercial de 20.4 mld. EUR, față de excedentul de 17.7 mld. EUR înregistrat la finalul lunii octombrie. (Sursa: Reuters)

Marile Companii Din Tech – In Căutarea Facilitaților Fiscale

Marile companii globale, printre care Amazon, Alphabet si Microsoft, se numără printre companiile care lucrează intens pentru a-si consolida prezenta in Arabia Saudita, sub presiunea guvernului, care a anunțat ca va înceta sa acorde contracte companiilor fără sedii regionale in tara. Toate cele 3 companii americane au primit licențe pentru înființarea sediilor regionale in Riyadh, aprobările venind chiar înainte de termenul limita de 1 ianuarie 2024. Alte companii care au primit recent licențe sunt irbus, Oracle si Pfizer. Inițiativa printului moștenitor al Arabiei Saudite urmărește sa retina capitalul in interiorul tarii, aceasta măsură fiind parte a efortului sau de a stimula economia si de a atrage investiții străine. (Sursa: Bloomberg)

Hidroelectrica Pret curent 133.3 RON (2.78% ) MCap 59.9B P/E 8.7

Ministerul Energiei a completat ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Hidroelectrica din data de 22.01.2024. Astfel, la cererea statului român, pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost adăugat punctul 6, care prevede informarea acționarilor societății cu privire la tranzacția și documentele tranzacției privind preluarea afacerii U.C.M. Reșița S.A. În acest sens, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor rămâne neschimbata. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.277 RON (0.00% ) MCap 175M P/E -232.312

Bittnet a anunțat validarea candidaturilor pentru noul Consiliu de Administrație al companiei, care urmează a fi votat in cadrul AGOA din 25.01.2024. In acest sens, propunerile primite au fost: Ivylon Management SRL (reprezentata de Logofatu Mihai-Alexandru-Constantin), Constantinescu Gabriel-Claudiu, Mihu Raul-Manuel, Anghel Lucian Claudiu, Manitiu Anca, Quercus Solutions SRL (reprezentata prin Miches Paul) si Eccleston Square Capital Limited (reprezentata prin Ciucu Bogdan-Andrei). (Sursa: BVB)

Norofert Pret curent 4.47 RON ( -1.76% ) MCap 76.6M P/E 18.79

Producătorul roman de inputuri ecologice, Norofert, a informat investitorii despre contractarea unei facilitați de credit pentru investiții, de la CEC Bank, in valoare de 4.15 mil. RON. Suma va fi utilizata pentru achiziția de echipamente si sisteme de irigare pentru culturile agricole, pentru o suprafață de 340 hectare. Valoarea totala a investiției se ridica la 4.88 mil. RON, contribuția din surse proprii fiind de 15%. (Sursa: BVB)

SHELL PLC Pret curent 29.390 EUR ( -3.00% ) MCap 211B

Conducerea companiei Shell a semnalat recent înregistrarea unor cheltuieli cu deprecierea de pana la 4.5 mld. USD pentru ultimul trimestru din 2023, in principal legate de activele sale din Singapore, pe care compania dorește sa le vândă. Activele vizate includ o rafinărie cu o capacitate zilnica de producție de 237,000 barili, precum si o fabrica de etilena cu o producție de cca. 1 mil. tone pe an. Compania va raporta situațiile financiare anuale pe data de 1 februarie. (Sursa: Reuters)

Merck & Company, Pret curent 116.55 USD ( -0.57% ) MCap 298B P/E 95.80

Gigantul farmaceutic Merck se afla in discuții avansate pentru a achiziționa compania Harpoon Therapeutics pentru suma de 700 mil. USD. Conform calculelor, Merck va achita aproximativ 23 USD pentru fiecare acțiune a companiei care produce tratamente pentru diferite tipuri de cancer. După acest anunț, prețul acțiunilor Harpoon Therapeutics s-a dublat in ședință de pre-market, in timp ce al acțiunilor Merck a înregistrat o scădere de 0.4%. (Sursa: Barron’s)

Apple Inc. Pret curent 183.67 USD (1.37% ) MCap 2.91T P/E 30.71

Analiștii de la Jefferies considera ca volumul vânzărilor Apple in China va continua sa scadă in perioada următoare. La ultima iterație, iPhone 15 a avut parte de un start atipic de lent in China anul trecut si este de așteptat sa înregistreze un declin al vânzărilor de 30% comparativ cu 2022. Comparativ, restul pieței de telefonie mobila din China a înregistrat o creștere in luna decembrie, Huawei beneficiind de acest trend după lansarea modelului Mate 60. (Sursa: Bloomberg)

Microsoft Corporation Pret curent 370.29 USD (0.69% ) MCap 2.77T P/E 38.41

Qcells, un producător sud-coreean de panouri solare, a semnat un contract important pentru a furniza Microsoft 12 GW de panouri solare, produse in America, pana in 2032. Acest acord are scopul de a îndeplini obiectivul Microsoft de a-si alimenta operațiunile cu energie 100% regenerabila pana in 2025 si de ajuta Qcells sa stabilească un lanț de aprovizionare cu energie solara competitiv in SUA, reducând dependenta de producția din străinătate. Acordul extins consolidează angajamentul ambelor companii fata de producția de energie verde si abordează riscurile legate de lanțul de aprovizionare. (Sursa: Reuters)

Blackrock Pret curent 784.61 USD ( -0.02% ) MCap 119B P/E 22.99

Mai multe instituții financiare, printre care si BlackRock au publicat comisioanele pentru ETF-ul propus pe Bitcoin, pe măsură ce se apropie termenul limita de aprobare a acestor vehicule de investiții. BlackRock a anunțat un comision de 0.30%, in timp ce VanEck si ARK 21Shares intenționează sa perceapă un comision de 0.25%, semnificativ mai mic decât al altor ETF-uri. Cursa pentru ETF-urile de criptomonede a luat amploare după victoria in instanță a Grayscale împotriva SEC, așteptările fiind ca aprobarea ETF-urilor sa stimuleze popularitatea Bitcoin in rândul investitorilor instituționali. (Sursa: Reuters)

Crocs Inc Pret curent 104.400 USD (20.76% ) MCap 6.45B P/E 9.647

Crocs se așteaptă sa obțină venituri record pentru 2023, de aproximativ 3.95 mld. USD, ceea ce reprezintă o creștere de 11% fata de anul precedent. Fluxul puternic de numerar liber al companiei i-a permis acesteia să reducă datoria netă cu 277 mil. USD în ultimul trimestru, ceea ce a dus la o valoare a datoriei pentru întregul an de doar 665 mil. USD. Crocs intenționează să reinvestească fondurile sale in investiții strategice pentru o creștere pe termen lung. In plus, compania se așteaptă ca veniturile din trimestrul al patrulea să crească cu peste 1%, depășind previziunile anterioare. Anunțul acestor știri a condus la o apreciere de 20% în ședința de tranzacționare de ieri. (Sursa: SeekingAlpha)

