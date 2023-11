Apărarea are cuvântul - TradeVille

In Așteptarea Efectelor Majorării Taxei Pe Cifra De Afaceri

Majorarea taxei pe cifra de afaceri a companiilor, intre 1% si 2%, in funcție de industrie, este așteptata sa fie vizibila chiar de la finalul lunii noiembrie si in luna decembrie 2023, conform opiniei exprimate de Adrian Codirlasu, vicepreședinte CFA. Este foarte probabil ca BNR sa păstreze dobânda cheie la 7% pe an. Chiar daca efectul modificărilor din codul fiscal vor aduce un plus de 1%-1.5% la rata inflației, aceasta este estimata sa scadă in perioada următoare. (Sursa: Economica.net)

Fondurile De Pensii, Cel Mai Mare Investitor Instituțional La BVB

Potrivit declarațiilor lui Dan Armeanu, vicepreședinte al ASF, fondurile de pensii reprezintă cel mai mare investitor instituțional in piața de capital românească, cu investiții in valoare de 6 mld. EUR. Acestea reprezintă 15% din capitalizarea bursiera totala a pieței, asigurând intre 13% si 17% din lichiditatea BVB. Acțiunile companiilor romanești listate au o pondere de aproximativ 24% in structura portofoliului, fiind in creștere cu 5% in ultimii 5 ani. Cele mai importante companii romanești din portofoliile fondurilor de pensii sunt: Banca Transilvania (26%), Petrom (aproape 14%), FP (31%) si MedLife (36%). “Importanta fondurilor de pensii s-a văzut cel mai bine in listarea Hidroelectrica, in cadrul căreia acestea au subscris 1 mld. EUR, mai mult de 50% din oferta si dețin acum 10% din companie”, spune domnul Armeanu. (Sursa: ZF)

Exporturile Chinei Au Scăzut Peste Așteptări

In luna octombrie 2023, exporturile Chinei au scăzut cu 6.4%, peste declinul de 3.3% preconizat, in timp ce importurile au crescut, neașteptat, cu 3%, spre deosebire de scăderea de 4.8% prognozata. Exporturile Chinei au scăzut de la an la an începând cu luna mai, iar ultima variație pozitiva a importurilor a fost in luna septembrie a anului trecut. Cererea globala si cea interna, slabe, au avut un impact negativ asupra comerțului Chinei, in ciuda unei creșteri de 4.9% a PIB in trimestrul al treilea. Factorii de decizie politica oferă sprijin suplimentar pentru economie, in special pentru guvernele locale aflate in dificultate, fiind înregistrate masuri pentru a stabiliza sectorul imobiliar, aflat in dificultate. (Sursa: CNBC)

Discount Istoric Pentru Acțiunile Italiene

Acțiunile italiene se tranzacționează la cel mai mare discount din ultimii 35 de ani, in comparație cu acțiunile la nivel mondial, deoarece investitorii sunt îngrijorați din cauza perspectivelor fiscale ale tarii, Italia fiind una dintre cele mai îndatorate economii din Europa. Cu toate acestea, unii investitori considera ca acțiunile sunt prea ieftine pentru a fi ignorate. Deși acțiunile italiene au fost, istoric, mai ieftine decât cele globale, disco untul lor s-a acumulat acum la 50%, cel mai mare decalaj din 1988 încoace, si a rămas la acest nivel timp de câteva luni. Acesta este de doua ori mai mare decât decalajul mediu observat in ultimele doua decenii. (Sursa: Reuters)

Holde Agri Invest- Clasa Preț curent 0.888 RON ( -12.94% ) MCap 90.6M P/E -57.985

Holde Agri Invest, companie care exploatează peste 13,000 ha de teren agricol, a publicat Bugetul de Venituri si Cheltuieli revizuit. In acest sens, din cauza factorilor externi care au afectat activitatea companiei (costuri ridicate pentru înființarea culturilor, seceta prelungita, importurile de cereale din Ucraina), veniturile preconizate au fost reduse cu 26%, in timp ce rezultatul net a fost revizuit de la un profit de 5.2 mil. RON la o pierdere de 30 mil. RON. Cu toate acestea, compania informează ca rezultatele aferente anului 2023 nu vor influenta campania agricola 2023/2024, unde se anticipează o reducere drastica a cheltuielilor operaționale, ca urmare a scăderii cu 50% a costurilor cu îngrășămintele. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.326 RON (0.31% ) MCap 24.5M P/E 9.332

iHunt Technology a anunțat lansarea unui nou telefon pe piață. Telefonul “flagship” face parte din gama iHunt S24 ULTRA si este deja a 6-a generație din aceasta gama. Primele unități vor fi livrate începând cu 7 noiembrie 2023. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.912 RON ( -0.22% ) MCap 1.09B P/E 11.572

Aquila anunța semnarea unei promisiuni de vanzare-cumparare pentru prima achiziție planificata de la listarea sa pe bursa in 2021. Romtec Europa SRL, compania care urmează sa fie achiziționată in proporție de 100% de către Aquila, este o companie românească cu experiență de 30 de ani in producția de lichide si aerosoli pentru întreținerea autoturismelor, având un portofoliu cu peste 20 de branduri si o unitate de producție in Iași. Valoarea totala a tranzacției este de 3.2 mil. EUR, din care se vor scădea datoriile existente la data semnării contractului. Romtec Europa SRL este in prezent deținuta in proporție de 80% de Green Ideas Group MTC SRL si 20% de FLM Group Green MTC SRL. La sfârșitul anului 2022, Romtec avea 47 de angajați, o cifra de afaceri de 25 mil. RON si un profit net de 1.3 mil. RON. (Sursa: BVB)

Santierul Naval Orșova Preț curent 4.84 RON (1.26% ) MCap 55.2M P/E -47.07

Santierul Naval Orșova a încheiat un contract extern pentru construcția unei nave fluviale, cu livrare intracomunitara. Cumpărătorul navei este compania olandeza Rensen-Driessen Shipbuilding B.V, iar valoarea totala a contractului este de 2.41 mil. EUR. Termenul de livrare prevăzut in contract este 31 iulie 2024, plata fiind realizata prin avansa pe baza de scrisoare de garanție bancara, restul sumei fiind achitate după sosirea navei la locul de predare. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 47.70 RON (1.38% ) MCap 14.3B P/E 5.09

Nuclearelectrica a informat piața cu privire la finalizarea unei proceduri de atribuire a contractului privind furnizarea de unelte si componente in sprijinul prelungirii duratei de viată a reactorului CANDU al unității 1 de la Cernavoda. Compania își va prelungi colaborarea pentru acest proiect cu AtkinsRealis, valoarea contractului fiind de aproximativ 750 mil. CAD, continuând seria de contracte anterioare pre-proiect pentru retehnologizarea unității 1. (Sursa: BVB)

Uber Technologies Inc Preț curent 50.00 USD (3.86% ) MCap 100B P/E -268.23

Uber a raportat rezultatele trimestrului trei marți, care au fost sub așteptările analiștilor, atât la nivelul veniturilor, cat si la cel al profitului, astfel: venituri de 9.29 mld. USD, fata de 9.52 mld. estimate de consens, si profit net ajustat pe acțiune de 0.10 USD, fata de 0.12 USD estimat de analiști. Totuși, veniturile Uber au crescut cu 11% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul net a fost de 221 mil. USD, fata de o pierdere neta de 1.2 mld. USD in T3 2022. Prețul acțiunilor Uber a scăzut cu mai puțin de 1% in sesiunea de tranzacționare pre-market de marți, dar au terminat ședința cu o apreciere de +3.7%. (Sursa: CNBC)

NIKE Preț curent 109.36 USD (1.97% ) MCap 167B P/E 32.94

Nike da in judecata New Balance si Skechers, acuzându-i-i de încălcarea brevetelor legate de tehnologia Nike pentru realizarea pârților superioare ale pantofilor sport. Compania a menționata ca mai multe modele de încălțămintea sport New Balance si Skechers folosesc in mod neadecvat tehnologia brevetata “Flyknit” a Nike pentru pantofi de alergare, fotbal si baschet. Nike a dat anterior in judecata Adidas, Puma si Lululemon pentru încălcarea brevetelor Flyknit. Adidas si Puma au ajuns la un acord in privința acțiunilor lor in instanța, in timp ce cazul Nike împotriva Lululemon este in continuare in curs de desfășurare. (Sursa: Reuters)

