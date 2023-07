Autoritățile chineze vin în sprijinul economiei – TradeVille

Valoarea Producției Agricole A Scăzut Cu 16% In 2022

In anul 2022, valoarea producției agricole s-a diminuat cu 15.8% comparativ cu anul precedent. In acest sens, producția vegetala a scăzut cu 22.8%, producția animala cu 0.5%, in timp ce valoarea serviciilor agricole a crescut cu 29.2%. De menționat este faptul ca, 2021 a fost considerat un an agricol excepțional pentru Romania. Datele prezentate de INS sunt semi definitive, urmând ca cele definitive sa fie disponibile in octombrie 2023. (Sursa: INS)

Media Valorii Pensiei Private Pilon II – 13,600 RON

Conform calculelor ZF, un salariat roman, care contribuie in mod obligatoriu cu 3.75% din venitul brut lunar la Pilonul II de pensii, are o valoare medie a contului de aproximativ 13,600 RON. In iunie 2023, valoarea activelor din portofoliul fondurilor Pilon II s-a ridicat la 110 mld. RON, un nivel record, in timp ce numărul de participanți se situa la 8.07 mil. Astfel, in ultimele 12 luni valoarea medie a conturilor de pensie privata s-a majorat cu 23%, adică 2,550 RON. (Sursa: ZF)

Autoritățile Chineze Vin In Sprijinul Economiei

Companiile chineze au înregistrat creșteri importante ale cotațiilor in ședința de ieri dimineața de la Hong Kong după ce autoritățile de la Beijing au promis masuri de susținere a economiei. Cei mai importanți lideri chinezi au promis ca vor intensifica sprijinul pentru a stimula consumul intern, din cauza faptului ca revenirea după pandemia Covid a fost mai lenta decât se aștepta. Ca urmare a acestei decizii, preturile acțiunilor companiilor de tehnologie din China au înregistrat creșteri considerabile. Printre top performeri se numără Tencent (+4.0%), Alibaba (4.7%) si Baidu (6.8%). (Sursa: CNBC)

Ads

Mediul De Business Din Germania Tot Mai Pesimist

Indicele IFO ce măsoară mediul de afaceri german a scăzut in luna iulie 2023 pana la 88.7, peste previziunile analiștilor care se așteptau la un nivel de 88 al indicelui. Astfel mediul de afaceri german înregistrează cea de-a 3 luna consecutiva de scăderi pe măsura ce economia Germaniei are dificultăți in a-si reveni după intrarea in recesiune din acest an. De asemenea, indicele S&P Global PMI care cuprinde serviciile si industria prelucrătoare a scăzut sub pragul de 50 pentru prima data din luna ianuarie pana in prezent, crescând probabilitatea unei recesiuni de lunga durata. In încercarea de reducere a dependenței fata de Coreea de Sud si Taiwan in privința cipurilor, Germania intenționează sa investească aproximativ 20 mld. EUR in industria semiconductorilor in următorii ani. (Surse: Reuters;Reuters)

Holdingrock1 Preț curent 9.00 RON (0.00% ) MCap 159M P/E -15.15

Ads

Conducerea Roca Industry a informat piața cu privire la negocierile avansate pe care le poarta Eco Euro Doors, o filiala a companiei, pentru achiziția unui pachet majoritar din capitalul social al companiei Workshop Doors. Societatea este activa pe piața ușilor de interior, având doua facilitați de producție, in Reghin si Petelea. Prin aceasta achiziție, Eco Euro Doors ar urma sa obțină sprijin financiar pentru creșterea capacitații de producție si diversificarea gamelor cu produse noi si competitive, acoperind astfel, toate segmentele de preț. (Sursa: BVB)

Teraplast Preț curent 0.5080 RON ( -2.50% ) MCap 1.1B P/E 188.0890

Grupul Teraplast a încheiat primul semestru cu o cifra de afaceri consolidata de 320 mil. RON, in scădere cu 14% fata de anul trecut. Pierderile înregistrate de companie au fost de aproximativ 1 mil. RON pe fondul cererii limitate. Compania a ținut sa precizeze ca, activitatea societăților din grup a înregistrat o performanta pozitiva fata de primul trimestru. Îmbunătățirea performantelor financiare fata de primul trimestru s-a datorat controlului costurilor, in special in diviziile cu performante slabe. Teraplast are prevăzute in acest an investiții de 120 mil. RON. Printre ele, se numără fabrica de folii stretch care este in prezent in construcție, primele teste de producție urmând a avea loc in ultimul trimestru. (Sursa: BVB)

Ads

General Motors Co Preț curent 37.58 USD ( -4.38% ) MCap 54.7B P/E 5.83

General Motors si-a crescut perspectivele de profit pentru anul in curs pentru a doua oara, citând o cerere de vehicule noi mai mare decât așteptările inițiale si totodată, disponibilitatea clienților de a cumpăra modele mai scumpe. Prețul mediu plătit de clienți pentru un vehicul GM a crescut in al doilea trimestru cu aproximativ 3% fata de cel precedent, ajungând la suma de 52,000 USD. Veniturile companiei au crescut cu 25% in acest trimestru, însumând 44.7 mld. USD. Cererea puternica pentru unele dintre cele mai scumpe modele a dus la o creștere a profitului in America de Nord cu 39%, pana la valoarea de 3.2 mld. USD. Pentru întreg anul, GM se așteaptă la un profit înainte de impozitare intre 12-14 mld. USD. După publicarea raportului trimestrial, prețul acțiunii a înregistrat o creștere de peste 1.5% in ședința de pre-market. (Sursa: WSJ)

Verizon Preț curent 34.15 USD (0.50% ) MCap 144B P/E 6.68

Conglomeratul de telecomunicații, Verizon, a obținut o cifra de afaceri trimestriala in valoare de 32.6 mld. USD (-3.6% vs. T2 2023), cu 720 mil. USD sub nivelul anticipat de analiști. Cu toate acestea, profitul net/acțiune de 1.21 USD a fost cu 0.04 USD peste cat estimau analiștii. Rezultatele au la baza o cerere susținuta pentru serviciile de internet prin satelit si pentru produsul sau, Fios, care include un pachet de servicii de telefonie, internet si televiziune. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 100.68 USD (3.30% ) MCap 2.6T

TSMC plănuiește sa investească aproximativ 3 mld. USD pentru o fabrica avansata de ambalare a cipurilor in Taiwan cu scopul de a profita de boom-ul inteligentei artificiale. Investiția a fost determinata de creșterea rapida a pieței de inteligenta artificiala care a dus la o mărire a cererii pentru ambalarea avansata. Aceasta investiție este așteptata sa creeze aproximativ 1,500 de locuri de munca pe plan local. (Sursa: CNBC)

Unilever Plc Preț curent 41.940 GBP (4.43% ) MCap 107B

Prețul acțiunilor Unilever a crescut cu aproximativ 5% la deschiderea de ieri după ce compania a publicat ultimele rezultate financiare. Majorarea preturilor pentru a compensa costurile mai mari a fost motivul principal pentru care Unilever a depășit estimările analiștilor. Compania britanica a raportat o creștere de 7.9% a vânzărilor in al doilea trimestru, depășind consensul analiștilor de 6.4%. Producătorul săpunului Dove si al înghețatei Ben & Jerry’s continua sa se aștepte ca vânzările sa rămână într-un trend ascendent, cu o rata de creștere de 5% pana la finalul anului. (Sursa: )

Ads

Apple Inc. Preț curent 193.90 USD (0.60% ) MCap 3.06T P/E 32.47

Apple a anunțat ca a deschis aplicațiile pentru kitul de dezvoltare Vision Pro, înainte de lansarea planificata pentru 2024 a căștii de realitate virtuala. In momentul lansării, dispozitivul va avea nevoie de un catalog de aplicații create pentru capacitățile sale unice. Apple va permite astfel dezvoltatorilor sa utilizeze hardware-ul pentru a construi si a pune la punct aplicațiile. Căștile Vision Pro vor fi împrumutate dezvoltatorilor si vor fi returnate in momentul lansării oficiale a produsului. Reprezentanții companiei vor oferi revizuiri de cod dezvoltatorilor si companiilor care au acces la dispozitiv. Conform acordului, dispozitivul nu va putea fi folosit in public si va trebui sa fie protejat de o carcasa dura atunci când nu este utilizat. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).