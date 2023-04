Băncile românești – mai profitabile în 2023 – TradeVille

Băncile Romanești – Mai Profitabile In 2023

Începutul anului 2023 a adus băncilor comerciale o creștere a marjelor de dobânda la un nivel de peste 3 puncte procentuale – mai mare fata de a doua jumătate a anului 2022. Astfel, marja de câștig a băncilor de retail a înregistrat, in februarie, o valoare de 3.65 puncte procentuale (+60.8% vs decembrie 2022), in contextul in care dobânda medie la depozitele noi ale populației in RON a scăzut la 6.82%, in timp ce dobânda medie la creditele de retail in RON a urcat la 10.47%, marcând un maxim al ultimului deceniu. Scăderea dobanzilor la depozite a venit pe fondul unui exces de lichidități pe piața interbancara, iar creșterea dobanzilor la credite a fost cel mai probabil influențata de majorarea ratei de politica monetara. (Sursa: zfcorporate)

Romania – Liderul Cheltuielilor Bugetare Pe Datorie

In 2022 Romania a avut una dintre cele mai precare situații bugetare din UE din perspectiva îndatorării, situându-se la coada clasamentului, in contextul in care, din fiecare 100 EUR cheltuiți, 15.6 EUR provin din împrumuturi. Alături de Romania, in coada clasamentului se mai afla si Malta (14.2 EUR împrumutați din 100 EUR cheltuiți), Italia (14 EUR împrumutați din 100 EUR cheltuiți) si Ungaria (13 EUR împrumutați din 100 EUR cheltuiți). La capătul opus, printre tarile cu excedent bugetar se afla Irlanda, Danemarca si Cipru. In acest an, Romania este in procedura de deficit excesiv si trebuie sa li reducă la 4.4% din PIB, de la nivelul de 5.74% înregistrat anul trecut, prin majorarea veniturilor bugetare cu 0.9 puncte procentuale din PIB si prin reducerea cheltuielilor bugetare cu 0.44 puncte procentuale din PIB. (Sursa: Profit.ro)

Marje Globale Mai Mici Pentru Rafinăriile De Petrol

Marjele globale pentru motorina au scăzut la aproximativ jumătate, in luna februarie, ceea ce a afectat profitul rafinăriilor, in contextul in care exporturile de petrol rusești continua in ciuda sancțiunilor UE, ajutând ca producția din China si India sa atingă cote istorice. Chiar daca restricțiile europene privind petrolul rusesc ar fi trebuit sa restrângă aprovizionarea la nivel global, acest lucru nu este încă vizibil, întrucât Rusia continua sa livreze țițeiul in cantități mari către hub-uri petroliere de unde sunt reexportate in întreaga lume. Nici perspectivele pentru restul anului 2023 nu sunt pozitive, întrucât in acest an vor fi puse in funcțiune mai multe mai multe complexe de rafinare noi in Orientul Mijlociu si China, care vor produce cantități mai mari de produse petroliere pentru export si vor reduce si mai mult marjele de rafinare. In ceea ce privește prețul petrolului, investitorii se așteaptă ca redresarea economica a Chinei, dar si cererea mare in contextul începerii călătoriilor de vacanta vor da un nou impuls consumului de petrol. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

Sentimentul Consumatorilor Din SUA In Ușoara Scădere

Încrederea consumatorilor din SUA s-a diminuat ușor in aprilie, indicele ce măsoară acest lucru coborând la 101.3, de la 104 in martie. Cu toate acestea, așteptările privind inflația din SUA au scăzut la 6.2% in aprilie, de la 6.3% in martie. (Sursa: Fxstreet)

Teraplast Preț curent 0.6150 RON ( -1.44% ) MCap 1.34B P/E 87.1664

Grupul Teraplast a obținut in primele trei luni ale anului curent, o cifra de afaceri in valoare de 147.2 mil. RON, in scădere cu 13.7% comparativ cu același trimestru din 2022. Rezultatul de exploatare al perioadei a fost de 1.3 mil. RON, cu mult sub rezultatul de 9.5 mil. RON înregistrat in T1 2022. In acest sens, la nivel consolidat, compania a consemnat o pierdere neta in valoare de 2.6 mil. RON. (Sursa: BVB)

SIF Banat Crișana Pret curent 2.410 RON ( -0.82% ) MCap 1.22B P/E 12.812

Simbolul bursier al acțiunilor Lion Capital (fostul SIF Banat-Crișana), in prezent SIF1, se va modifica in LION, începând cu data de 8 mai 2023. Astfel, in perioada 4-5 mai, simbolul SIF1 va fi suspendat de la tranzacționare. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 13.00 RON ( -2.26% ) MCap 780M P/E 4.36

Conducerea companiei TTS a anunțat obținerea calificativului “medium risk” din partea Morningstar Sustainalytics, in urma raportului de analiza de risc ESG publicat de agenția de rating. Astfel, compania se situează in fata unor companii din industrie precum Ocean Laurel Co. Ltd. sau Mercator Ltd. (Sursa: BVB)

Abn Systems International Preț curent 1.53 RON ( -0.65% ) MCap 67.3M P/E 7.46

Conducerea companiei ABN Systems International S.A. a anunțat aprobarea in cadrul AGA a bugetului pentru 2023. Astfel, cifra de afaceri preconizata pentru anul in curs este de 126.3 mil. RON, in creștere cu 8.4% fata de cea obținuta in 2022, in timp ce profitul net estimat se situează la 9 mil. RON, cu 16.5% peste nivelul din 2022. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 162.55 USD (0.00% ) MCap 478B P/E 38.07

Tesla a anunțat, in premiera, ca va exporta, către piața canadiana, automobile Model Y produse in China. Prin urmare, Tesla leagă cea mai mare piața a sa (America de Nord) de cea mai productiva fabrica, care beneficiază de costurile cele mai mici de producție. Modelele oferite canadienilor sunt cu 10,000 CAD mai ieftine decât variantele Model Y cu autonomie mare, care sunt deja valabile pe aceasta piața. De altfel, Model Y este cel mai bine vândut model de EV al Tesla. (Sursa: Reuters)

Hyundai Gdrs Preț curent 33.10 EUR (1.22% ) MCap

Hyundai Motor își consolidează poziția in SUA printr-un proiect in valoare de 5 mld. USD in segmentul bateriilor pentru mașinile electrice, in contextul in care SUA a impus noi cerințe de aprovizionare pentru componentele bateriilor vehiculelor electrice si pentru mineralele critice in cadrul Legii privind reducerea inflației (IRA). Fabrica va începe producția in 2025, cu o capacitate anuala de 35 GW, suficienta pentru a susține producția a 300,000 vehicule electrice. De asemenea, compania a anunțat si rezultatele pentru primul trimestru al anului 2023, raportând un profit de cca. 2.5 mld. USD – cu 54% mai mare fata de T1 2022, datorita creșterii producției de automobile. Știrile au fost primite bine de către piața, acțiunile crescând cu pana la 5% după publicarea ultimelor rezultate. (Sursa: Reuters)

General Motors Co Preț curent 33.27 USD ( -2.97% ) MCap 47.8B P/E 4.81

General Motors si Samsung urmează sa anunțe planurile privind construirea unei uzine comune de fabricare a bateriilor pentru vehiculele electrice din SUA, in timp ce producătorul auto își diversifica furnizorii de componente auto. General Motors a declarat anul trecut ca se așteaptă sa construiască 400,000 de vehicule electrice in America de Nord pana la jumătatea anului 2024. Totodată, compania estimează creșterea capacitații de producție la 1 milion de unități anual in America de Nord, pana in 2025. (Sursa: Reuters)

First Republic Bank Pret curent 11.51 USD ( -23.62% ) MCap

Cotația acțiunilor First Republic Bank s-a tranzacționat in scădere cu 49.4%, ieri, după ce banca a publicat situațiile financiare aferente T1 2023. Aceasta a dezvăluit retrageri de peste 100 mld. USD la nivelul depozitelor, din partea clientelei. Totuși, in urma intervenției marilor creditori americani, care au depozitat in total 30 mld. USD la First Republic Bank, retragerile nete s-au situat la 72 mld. USD. Prin urmare, depozitele totale au scăzut pana la 104 mld. USD (-41% vs. T4 2022). In aprilie, situația s-a stabilizat, dar retragerile au continuat. Prețul acțiunilor First Republic Bank a scăzut cu 90% de la începutul acestui an. Profitul net per acțiune, la T1 2023, a fost de 1.23 USD, in scădere cu peste 33% fata de T1 2022, pe fondul scăderii profitabilității din activitatea de creditare. Conducerea First Republic Bank anunța ca banca își restructurează bilanțul si vizează optimizarea costurilor. (Surse: Financial Times;Reuters;Google Finance)

