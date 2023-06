Diamantul Hidroelectrica, debut la subscrieri – TradeVille

Creștere Valorica De Peste 18% A Industriei Bunurilor De Larg Consum

In primul trimestru al anului 2023, industria bunurilor de larg consum a crescut valoric cu 18.4%, in linie cu restul regiunii Est-Europene, dar a scăzut in volum cu 4.7%, potrivit datelor furnizate de Retail Audit NielsenIQ. Din cauza inflației, toate macro-categoriile de produse au înregistrat creșteri valorice in primele luni ale anului. Cea mai mare creștere a fost înregistrata de produsele alimentare, care au crescut cu 20.1%, reprezentând 56% din totalul coșului de cumpărături, urmate de băuturile non-alcoolice, care au crescut valoric cu 18.9%. Produsele non-alimentare au înregistrat o creștere valorica de 16.4%, iar băuturile alcoolice, de 13%. Totodată, in primele patru luni din 2023, mini-marketurile au fost canalul cu cea mai dinamica creștere (+26% in valoare), urmate de discounters (+25.5%), supermarketuri (+18.7%), comerț tradițional (+15%) si hipermarketuri (+14%). (Sursa: Economica.net)

Soldul Creditelor Ipotecare In Scădere

Conform Colliers, in primele 5 luni din 2023, numărul tranzacțiilor de apartamente a scăzut cu 30% pe fondul majorării dobanzilor pentru creditele ipotecare. Comparativ cu ultimii 4 ani, când soldul creditelor ipotecare a crescut cu 10-12% anual, in prezent, evoluția anuala a stocului de credite pentru locuințe înregistrează o creștere de doar 1.2%. Compania de consultanta imobiliara se așteaptă, in continuare, la un trend negativ al stocului de credite ipotecare, in principal din perspectiva dobanzilor ridicate, care nu dau semne de scădere in următoarea perioada. Pe de alta parte, se așteaptă ca perspectivele pozitive ale economiei romanești pentru următoarea perioada sa impulsioneze evoluția pieței rezidențiale, strâns legata de evoluția economiei generale, Romania fiind tara cu cea mai mare creștere economica din Europa Centrala si de Est, prognozata la 3.2% pentru 2023. (Sursa: ZF)

Diamantele Sunt Pentru Totdeauna

Preturile diamantelor au scăzut cu 18% fata de maximele istorice înregistrate in februarie 2022. In cursul acestui an, trendul descendent a continuat, preturile scăzând cu 6.5%, potrivit indicelui global al diamantelor brute. Un diamant natural de 1 carat de calitate peste medie a scăzut de la un preț de 6,700 USD anul trecut, la doar 5,300 USD in prezent. Diamantele, alături de alte bijuterii, s-au bucurat de preturi ridicate in timpul pandemiei Covid-19, când clienții au beneficiat de câștigurile de pe piețele de capital si de programele de stimulare economica. (Sursa: CNBC)

BoE Majorează Peste Așteptări Dobânda De Referința

Banca Centrala a Angliei a majorat, in cadrul ședinței de joi, 22 iunie 2023, dobânda de referința cu 50 de puncte de baza, înregistrând a 13-a creștere consecutiva in încercarea de a domoli inflația ridicata. Măsura de a creste rata de politica monetara la 5% a întrecut așteptările pieței, care anticipase o majorare de doar 25 de puncte de baza. Datele publicate in aceasta săptămâna arata ca inflația anuala a preturilor de consum din Marea Britanie a atins valoarea de 8.7%, aceeași cu cea de luna precedenta, determinând BoE sa înăsprească condițiile de creditare. Economiștii se așteaptă pe viitor la noi majorări din partea BoE, pe măsura ce inflația de baza, care exclude preturile la energie si alimente, a crescut in luna mai la 7.1%, comparativ cu 6.8% in luna aprilie 2023, marcând cea mai mare valoare din 1992 pana in prezent. (Sursa: Reuters)

Hidroelectrica Preț curent RON ( ) MCap 211B

Astăzi debutează subscrierile la cel mai așteptat IPO de la BVB. Prospectul Hidroelectrica a fost publicat in miez de noapte. Evaluarea companiei este in intervalul 42.3-50.4 mld. RON, conform preturilor publicate in prospect. Astfel, pentru investitorii de tip retail, prețul de subscriere este de 112 RON/acțiune. In primele 5 zile ale ofertei, care debutează astăzi, aceștia vor beneficia de un discount de 3%. Suma minima de subscriere este de 5,600 RON, echivalentul a 50 de acțiuni la prețul maxim. Pentru micii investitori, transa este de 15% din totalul ofertei. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 1.966 RON ( -0.20% ) MCap 12.2B P/E 6.328

Acțiunile Fondului Proprietatea, care deține aproximativ 20% din acțiunile producătorului de energie electrica Hidroelectrica, au fost suspendate joi, 22 iunie 2023, de la tranzacționare ca urmare a solicitării din partea ASF. Decizia ASF vine in contextul in care a avut loc publicarea prospectului de listare a Hidroelectrica. (Sursa: ZF)

Erste Group Bank Ag Preț curent 155.60 RON (0.19% ) MCap 66.8B P/E 4.55

BCR, a doua cea mai mare banca din Romania după active, controlata de grupul austriac Erste, ocupa locul al treilea in topul internațional al celor mai competitive bănci din perspectiva digitalizării, cu 6.81 puncte din 10, potrivit raportului bancar FinnoScore, in special datorita aplicației mobile George, atractivității crescute pentru clienții noi si a scorului bun la online banking si onboarding. Banca Transilvania a obținut si ea un scor de 6.15, cu un punctaj maxim la atractivitatea pentru clienții noi, cu mult peste orice alta banca din Romania. Raportul FinnoScore a analizat 234 de bănci comerciale din 24 de tari din Europa si America de Nord. (Sursa: ZF)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.921 RON (0.33% ) MCap 839M P/E 18.736

Arobs Transilvania Software, cea mai mare companie de tehnologie listata la BVB, lansează divizia AROBS Polska, după preluarea unei participații majoritare de 94% a companiei Syderal Polska, producător de software din Gdansk. Compania poloneza va continua sa lucreze in cadrul unor proiecte pentru Agenția Spațiala Europeana (ESA) si piețele aerospațiale comerciale. Totodată, integrarea companiei in cadrul grupului Arobs, va crea noi oportunități de dezvoltare si participare la numeroase proiecte pe piața europeana, împreuna cu AROBS Engineering. (Sursa: ZF)

Prebet Aiud Preț curent 2.20 RON (10.00% ) MCap 100M P/E 17.99

Prebet Aiud a înființat trei noi societăți, toate sub forma de SRL, având calitatea de asociat unic al fiecăreia. Acestea sunt Prebet Aggregates, Prebet Energy si Prebet Logistics. Prebet Aggregates va asigura atât emitentului, cat si companiilor terțe, cantitățile necesare de materie prima utilizate in procesul de producție al prefabricatelor de beton. Prebet Energy va continua demersurile pentru atingerea independentei energetice pentru Prebet. Prebet Logistics are drept scop sporirea spatiilor de depozitare destinate atât creșterii capacitații de producție si stocare a grupului, cat si închirierea spatiilor respective către terți. Astfel, prin coagularea unui grup de companii, Prebet vizează optimizarea costurilor, independenta energetica si creșterea capacitații de producție. (Sursa: BVB)

Deutsche Bank Ag Preț curent 46.140 RON ( -0.73% ) MCap 95.3B

Directorul General al Deutsche Bank, Christian Sewing, a declarat ca se așteaptă la o redresare a activității de tranzacționare cu instrumente de venit fix, începând cu S2 2022. Aceasta ar avea loc, in opinia sa, datorita soluționării problemei privind plafonul datoriei guvernamentale a SUA. Săptămâna trecuta, Deutsche Bank avertiza ca veniturile din tranzacționarea acestor instrumente ar urma sa scadă cu 15-20%, in trimestrul curent fata de perioada similara a anului trecut. Totuși, in prezent, banca observa o normalizare a acestei activități. In ansamblu, pentru T2 2023, Sewing a declarat ca veniturile bancare sunt mai mari, confirmând o ținta de venit de 28-29 mld. EUR, pentru întreg anul 2023. (Sursa: Bloomberg)

Uber Technologies Inc Preț curent 43.63 USD (2.27% ) MCap 86.1B P/E -25.59

Uber a anunțat concedierea a 200 de angajați ai diviziei de recrutare, in scopul reducerii costurilor. Concedierile afectează mai puțin de 1% din numărul de angajați ai companiei. Mai devreme in acest an, Uber a concediat 150 de angajați ai diviziei de servicii de livrare a mărfurilor. De la începutul pandemiei, Uber a redus numărul de angajați cu 17%. Uber a declarat ca este pe punctul de a raporta profit operațional in acest an, având in vedere, totodată, înghețarea aproape totala a angajărilor. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Preț curent 420.66 USD ( -0.89% ) MCap 188B P/E 44.90

Directorul executiv al Netflix a declarat ca investiția gigant de 2.5 mld. USD in conținut sud-coreean nu va ocoli tinerele talente locale, după ce mai mulți legiuitori i-au solicitat sa distribuie mai mult din profiturile obținute către creatorii de conținut locali. Compania a garantat ca producătorii au fost plătiți in mod echitabil, încurajând, de asemenea, dezvoltarea profesionala a regizorilor coreeni. Ted Sarandos urmează sa se întâlnească joi cu prim-ministrul Han Duck-Soo, pentru a discuta despre cooperarea in industria de divertisment intre Coreea de Sud și Statele Unite pe piața de streaming video. (Sursa: Reuters)

