Estimări pesimiste pentru economie - TradeVille

Estimări Pesimiste Pentru Economie

Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) a înrăutățit estimările privind evoluția economiei romanești in 2023 si 2024, prognozând ca PIB va creste in acest an cu 1.8% - cu 0.7 puncte procentuale mai puțin fata de estimarea din luna mai, care indica o creștere a economiei de 2.5%. Pentru anul 2024 estimarea a scăzut la 3.2%, de la 3.5%. Printre factorii care au influențat dinamica in scădere a PIB-ului sunt epuizarea stocurilor si declinul exporturilor. Deficitul fiscal ar putea ajunge la 7% din PIB in 2023, cu mult mai ridicat fata de nivelul de 4.4% prevăzut. (Sursa: Economica)

Randamente Mai Mici La Producția Agricola Pentru Export

Comisia Europeana a revizuit in minus producția a 4 culturi pe care România se bazează pe export, printre acestea fiind semințele de floarea-soarelui, porumb, sfecla si soia. Astfel, producția de porumb boabe a României ar putea ajunge in acest an la 10.13 mil. tone – cu cca. 800,000 tone mai puțin fata de estimările din luna august, randamentele la hectar fiind prognozate cu 7.3% in minus fata de luna anterioara. Randamentele la sfecla de zahar, soia si floarea-soarelui sunt si ele in scădere, revizuite in jos cu 6.7%, 4.5% si 2.7%. (Sursa: Economica)

Industria Chineza Reduce Din Pierderi

Profiturile firmelor industriale din China continua sa înregistreze o scădere de 2 cifre pentru primele 8 luni ale anului curent, ritmul scăderilor îmbunătățindu-se ușor, pe fondul unor masuri de sprijin politic care au început sa stabilizeze unele parți ale economiei chineze. Astfel, profiturile companiilor din sectorul industrial, in perioada ianuarie-august 2023, au scăzut cu 11% anual, ceea ce reprezintă o îmbunătățire fata de scăderea de 15.5% înregistrata in primele 7 luni ale anului. Acest lucru a fost susținut de câștigurile din august, care au înregistrat o creștere neașteptata de 17.2% fata de anul precedent. (Sursa: Reuters)

Încrederea Consumatorilor Din SUA – In Scădere

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut la un minim al ultimelor 4 luni in septembrie, in contextul îngrijorărilor legate de creșterea preturilor si temerile legate de o recesiune. Astfel, indicele încrederii consumatorilor scade la 103 in septembrie, de la 108.7 in august, acesta fiind cel mai scăzut nivel din luna mai si sub prognoza analiștilor care se așteptau la o valoare de 105.5. In același timp, așteptările consumatorilor privind rata inflației au rămas neschimbate, la 5.7%. Știrea vine in contextul in care Fed a majorat rata dobânzii de politica monetara cu 5.25 puncte procentuale din martie 2022. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Preț curent 0.5670 RON ( -5.03% ) MCap 35.3B P/E 5.3547

OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a anunțat semnarea unui contract de achiziție a gazelor naturale cu BOTAS - compania naționala de petrol si gaze din Turcia. Contractul a fost semnat pentru o perioada de 18 luni, va începe din luna octombrie 2023 si prevede achiziția a pana la 4 mil. mc pe zi. BOTAS si-a exprimat obiectivul de a deveni unul dintre primii 10 furnizori exportatori ai României in următorii 3 ani. De asemenea, companiile își vor extinde colaborarea prin intermediul unui memorandum de înțelegere in domeniul GNL. (Surse: Economica;BVB)

Abn Systems International Preț curent 1.25 RON ( -3.10% ) MCap 54.9M P/E 7.09

ABN Systems a anunțat aprobarea, in cadrul AGEA desfășurata in data de 27 septembrie, derulării unui program de răscumpărări de acțiuni pentru un număr maxim de 1.3 mil. acțiuni, care reprezintă 3% din capitalul societății, la un preț cuprins in intervalul 0.1 RON/acțiune si 1.52 RON/acțiune, cu o durata de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României. Scopul programului este derularea unui Stock Option Plan. (Sursa: BVB)

Agroserv Mariuta Preț curent 6.72 RON (0.60% ) MCap 69.7M P/E -36.88

Agroserv Mariuta a raportat, pentru primele 6 luni ale anului curent, o cifra de afaceri in suma de 36.3 mil. RON – in creștere cu 23% fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce rezultatul operațional a înregistrat o creștere de 3.9 ori fata de S1 2022, ca urmare a unei dinamici de doar +11% a cheltuielilor operaționale, dar si a efectului de baza. Astfel, la sfârșitul lunii iunie, societatea a raportat un rezultat net negativ, in suma de -398,573 RON, acesta marcând o diminuare cu 71% fata de pierderea din S1 2022. O influenta semnificativa asupra rezultatului net a avut-o rezultatul financiar, de -3.2 mil. RON, – pierderea fiind cu 53% mai mare fata de anul trecut. (Sursa: BVB)

Softbinator Technologies Preț curent 5.18 RON ( -0.38% ) MCap 53.1M P/E 15.82

Softbinator Technologies a anunțat aprobarea, in cadrul AGA din 27 septembrie, a unei operațiuni de majorare de capital, in suma de puțin peste 1 mil. RON, prin emiterea de acțiuni noi care se vor acorda gratuit acționarilor prezenți la data de înregistrare, stabilita pe 17 octombrie (ex-date: 16 octombrie). Suma alocata provine din profitul net aferent anului 2022, in suma de 3.1 mil. RON. Diferența de cca. 2 mil. RON rămâne ca profit rămas nedistribuit. (Sursa: BVB)

Volkswagen Ag Preț curent 124.35 EUR ( -2.20% ) MCap 56.5B

Volkswagen a anunțat ca, începând cu luna octombrie, va suspenda producția de automobile electrice, timp de 2 săptămâni, la uzinele sale din Zwickau si Dresda, din Germania, din cauza cererii mai slabe pe piața. Știrea vine in contextul in care compania a declarat anterior ca nu va mai prelungi contractele de munca pe perioada determinata a 269 de angajați de la uzina sa complet electrica din Zwickau. Constructorul auto german se confrunta cu o concurenta tot mai mare din partea Tesla si a numărului mare de producători auto chinezi, precum si cu o cerere scăzută pe piața europeana a vehiculelor electrice, din cauza inflației ridicate si a reducerii subvențiilor. (Sursa: Reuters)

Equinor Asa Spon Adr Each Rep 1 Ord Shs Preț curent 32.98 USD (2.90% ) MCap

Grupul energetic norvegian, Equinor a anunțat semnarea unui contract de 5 ani pentru furnizarea de gaze către compania austriaca OMV, aceasta din urma urmărind sa-si diversifice sursele de aprovizionare. Astfel, începând cu luna octombrie, Equinor va livra 12 TWh de gaze naturale, care se vor taxa la prețul pieței. (Sursa: Reuters)

Wells Fargo & Co Preț curent 40.91 USD (0.64% ) MCap 151B P/E 9.94

Wells Fargo a anunțat asocierea cu firma de private equity Centerbridge Partners pentru a lansa un fond cu o capacitate de creditare de peste 5 mld. USD pentru companiile nord-americane cu un capital social mediu. Intenția ilustrează pătrunderea din ce in ce mai accentuata a furnizorilor de capital privat in oferirea de credite consumatorilor si companiilor, in contextul perioadei complicate macroeconomice. Împrumuturile vor merge probabil către inițiative majore, cum ar fi finanțarea achizițiilor, urmând sa fie oferite companiilor care au o EBITDA cuprinsa intre 25 mil. USD si pana la puțin peste 100 mil. USD. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 124.36 USD ( -1.29% ) MCap 1.3T P/E 100.12

Comisia Federala pentru comerț a SUA (FTC) a depus marți mult așteptata acțiune antitrust împotriva Amazon, cerând instanței sa ia in considerare forțarea retailerului online sa vândă active, in timp ce guvernul acuza Big Tech de monopolizarea celor mai profitabile parți ale internetului. FTC a acuzat Amazon ca se opune eforturilor vânzătorilor de pe platforma sa online de a oferi produse mai ieftine pe alte platforme. Acțiunea in justiție era așteptata după ani de plângeri ca Amazon si alți giganți din sectorul tehnologic au abuzat de dominația lor in căutare, social media si comerțul online. Amazon a declarat ca acțiunea in justiție a FTC este greșita si ca va afecta consumatorii prin creșterea preturilor si livrări mai lente. (Sursa: Reuters)

Target Corp Preț curent 110.06 USD (0.53% ) MCap 50.6B P/E 15.02

Target a declarat marți ca va închide noua magazine in patru state din SUA argumentând ca furturile si criminalitatea organizata in comerțul cu amănuntul amenința siguranța angajaților si a clienților trailerului. Măsura, care va intra in vigoare la 21 octombrie, va duce la închiderea unui magazin in New York City, a doua locații din Seattle, a trei locații din San Francisco si Oakland si, respectiv, a trei alte locații din Portland. Compania a declarat ca va oferi oportunități de transfer la alte locații Target tuturor angajaților afectați. (Sursa: Reuters)

