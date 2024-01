Estimări revizuite pentru economia României – TradeVille

Veniturile Si Cheltuielile Pe Gospodărie Se Majorează

In T3 2023, venitul total mediu lunar pe o gospodărie a fost de 7,301 RON in termeni nominali, in creștere cu 5.7% fata de trimestrul precedent si cu 9.5% comparativ cu T3 2022. Creșteri s-au înregistrat si in rândul cheltuielilor bănești medii lunare, care, in T3 2023, au crescut cu 8.6% vs T2 2023, pana la 6,071 RON. Printre principalele destinații ale cheltuielilor se numără consumul, cu o pondere de 61.6%, urmat de impozite, contribuții si cotizații cu 31.7%. (Sursa: INS)

Sectorul Auto Din Romania, In Ușoară Creștere

Cifra de afaceri a sectorului auto din Romania a reușit să crească ușor, pe măsura ce piața europeana a cunoscut o revenire a cererii de mașini. Astfel, conform ACAROM, se estimează ca, in 2023, cifra de afaceri a sectorului auto din Romania va atinge 32-33 mld. RON, Dacia si Ford reprezentând aproximativ 25% din total. In Romania, sectorul auto este responsabil pentru aproximativ 13% din PIB si o treime din exporturile economiei locale. (Sursa: ZF Corporate)

Estimări Revizuite Pentru Economia României

Banca Mondiala a revizuit in jos previziunile privind creșterea economica a României, atât pentru 2023, cat si pentru 2024, la 1.8%, respectiv la 3.3%. Comparativ cu estimările publicate in luna iunie, cifrele sunt cu 0.8 puncte procentuale si, respectiv, cu 0.6 puncte procentuale in scădere. Pentru 2025, Banca Mondiala anticipează o creștere de 3.8% pentru economia României, prognoza ajustata cu –0.3% fata de datele publicate anterior. La nivelul Europei de Est, creșterea economica estimata se ridica la 2.4%, in timp ce, pentru Europa Centrala, se situează la 2.8%. (Sursa: ZF)

Previziuni De La Davos

Potrivit Băncii Mondiale, economia mondială este pe cale să înregistreze cea mai slabă jumătate de deceniu de creștere din ultimii 30 de ani. Creșterea globală este prognozată să încetinească pentru al treilea an consecutiv în 2024, coborând la 2.4%, de la 2.6% in 2023, conform ultimului raport publicat. În 2025, creșterea este prognozată la 2.7%, dar, per total, această perioadă de 5 ani va fi cu 0.75% sub rata medie din decada precedentă. (Sursa: CNBC)

Holde Agri Invest- Clasa Pret curent 1.000 RON (1.42% ) MCap 102M P/E -4.025

Holde Agri Invest anunță rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social, după cum urmează: s-a subscris un număr de 3,019,208 acțiuni clasa A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare si o valoare nominală totală de 3,019,208 RON in cadrul primei etape de majorare a capitalului; s-a subscris un număr de 8,950,000 acțiuni de clasa A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 RON fiecare si o valoare nominala totala de 8,950,000 RON in cadrul celei de-a doua etape; respectiv, s-a realizat conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile datorate, într-un număr de 7,173,486 acțiuni de clasa A noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 7,173,486 RON, in contextul celei de-a doua etape a majorării capitalului social. Capitalul social al companiei va fi astfel majorat de la valoarea nominala de 102,130,890 RON până la valoarea nominală de 121,273,584 RON. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 28.4 RON (2.53% ) MCap 1.7B P/E 5.8

TTS a informat piața cu privire la publicarea buletinului lunar privind lichiditatea și capitalizarea de piață. Astfel, în luna decembrie 2023, TTS s-a clasat pe locul al 12-lea in clasamentul celor mai tranzacționate acțiuni de la BVB, înregistrând o valoare a tranzacțiilor de 24.9 mil. RON, adică 1.2% din valoarea totala a tranzacțiilor cu acțiuni incluse in Categoria Premium. Valoarea mediana a volumului zilnic de acțiuni TTS din decembrie 2023 a fost de 37,374 acțiuni, cu 66.8% mai mare decât pragul de lichiditate necesar pentru includerea în FTSE Russel Global SmallCap Index. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 26.9 RON (0.75% ) MCap 1.04B P/E 18.7

Costică Misaca, Director General al diviziei Pizza Hut din 1 septembrie 2023, explica intr-un interviu pentru Romania Insider strategia de reorganizare a companiei, care include închiderea a 13 restaurante Pizza Hut intr-un interval de aproximativ 6 luni. Procesul vizează optimizarea costurilor, creșterea agilității in fata unei competiției ridicate si îmbunătățirea experienței clienților, ceea ce va conduce, in perioada următoare, la îmbunătățirea indicatorilor de lichiditate. “Credem ca vom obține rezultate pozitive imediat după încheierea procesului de reorganizare a rețelei se va încheia, in prima parte a anului viitor. Mai mult, ne așteptăm sa vedem o îmbunătățire constanta ulterior, cu redresarea businessului pana la sfârșitul anului 2024”, a declarat CEO-ul Pizza Hut. (Sursa: Romania-Insider.com)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.035 RON (1.47% ) MCap 1.24B P/E 13.629

De la începutul anului, acțiunile Aquila au înregistrat o creștere de 12.5%, reușind sa depășească atât prețul de listare, cat si pragul psihologic de 1 RON pentru prima data de la listarea sa in noiembrie 2021. Totodată, compania este top performerul din indicele BET, reușind sa înregistreze o creștere mai mult decât dubla fata de acțiunile Hidroelectrica (5.4%), Teraplast (4.9%) si TTS (5.2%). (Sursa: BVB)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 100.81 USD ( -1.06% ) MCap 522B

TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume, a raportat venituri in T4 de 625.5 mld. TWD, depășind așteptările analiștilor cu 1.6 mld. TWD, in principal datorita creșterii cererii pentru inteligenta artificiala, in ciuda unei ușoare scăderi a veniturilor in luna decembrie. Anul trecut, prețul acțiunii a înregistrat o creștere de 32%. Compania va raporta rezultatele finale si previziunile pentru următorul trimestru pe data de 18 ianuarie. (Sursa: CNBC)

Intel Corporation Pret curent 47.35 USD ( -1.46% ) MCap 198B P/E -215.63

Intel se lansează pe piața cipurilor pentru automobile, prezentând cipuri cu inteligenta artificiala pentru a rivaliza cu Qualcomm si Nvidia. Prin achiziția Silicon Mobility, Intel se pregătește pentru sistemele de control al vehiculelor electrice. Producătorul auto chinez, Zeekr, va fi primul producător auto care va utiliza sistemul AI pe un cip de la Intel pentru a crea “o experiență îmbunătățită in interiorul vehiculelor”, inclusiv cu asistenți vocali AI si conferințe video. Compania își propune sa revoluționeze tehnologia auto cu cipuri adaptabile, contestând astfel dominația Nvidia. Intel se concentrează pe soluții scalabile si rentabile pentru producătorii auto, cu accent pe versatilitatea intre modelele de vehicule, fiind totodată flexibila la diverse preferințe tehnologice. (Sursa: Reuters)

Nvidia Pret curent 542.90 USD (2.16% ) MCap 1.34T P/E 130.40

După ce a întâmpinat dificultăți in a depăși pragul de 500 USD/acțiune, Nvidia a reușit sa înregistreze o creștere de 7% in primele 10 ședințe din acest an. Capitalizarea bursiera din prezent a depășit 1.3 trilioane USD, ceea ce o apropie de a 4-a cea mai valoroasa companie din lume, Amazon, diferența fiind de doar 250 mld. USD. Din punct de vedere al evaluării, Nvidia se tranzacționează la un multiplu de doua ori mai mare fata de media companiilor din indicele Nasdaq. Prețul țintă mediu al analiștilor pentru 2024 este de 650 USD, ceea ce implica o creștere de aproximativ 20% fata de prețul curent. (Sursa: Bloomberg)

