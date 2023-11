Fără surprize din partea FED – TradeVille

BVB, In Top

Bursa de Valori București este singura bursa din Europa prezenta intr-un top al IPO-urilor globale. Oferta de 2 mld. USD a Hidroelectrica a plasat BVB pe locul 4 in clasamentul global in funcție de valoarea unei oferte înregistrate in primele 3 trimestre. Cea mai mare oferta publica inițială de pana acum in acest an a fost de 5.2 mld. USD, realizata de Arm, companie înregistrată in Marea Britanie si listata pe Nasdaq in SUA. La finalul primelor 9 luni din an, la BVB erau înregistrați 168,000 de investitori, o cifra tripla fata de cea din urma cu 5 ani. (Sursa: ZF)

Randamentele Fondurilor De Pensii

Cele 7 fonduri de pensii private Pilon II au înregistrat un randament mediu de 18.2% de la începutul anului si pana la sfârșitul lunii octombrie. Rata inflației in acest interval a fost de aproximativ 8%. Cel mai performant fond a fost Aripi, cu o creștere de 19%. Dinamica vine in contextul încetinirii ritmului de scumpiri din Romania si pe fondul evoluției bursei locale. (Sursa: ZF)

Fără Surprize Din Partea FED

Membrii Rezervei Federale n-au exprimat nici o intenție pentru reducerea ratelor dobânzilor la ultima ședința din noiembrie, conform minutei publicate aseară. Potrivit acestora, inflația încă se menține cu mult peste nivelul dorit, si ca, in viitorul apropiat am putea asista la noi masuri restrictive. Cu toate aceasta, piața se așteaptă ca FED sa promulge echivalentul a patru reduceri de un sfert de punct procentual înainte de sfârșitul anului viitor. (Sursa: CNBC)

Sectorul Imobiliar Continua Sa Fie Problematic

Piața imobiliara din China, care reprezintă o parte substanțiala din economia tarii, are nevoie de mai mult sprijin guvernamental pentru a preveni o deteriorare si mai mare, conform lui Larry Hu, economist șef la Macquarie. Preturile locuințelor au scăzut in octombrie in cel mai alert ritm din 2014, in timp ce numărul creditelor ipotecare restante a scăzut pentru prima data in istorie. Potrivit raportului, guvernul de la Beijing trebuie sa adreseze riscul de credit al dezvoltatorilor. (Sursa: CNBC)

2B Intelligent Soft Pret curent 9.98 RON (5.27% ) MCap 136M P/E 15.22

Compania de tehnologie, 2B Intelligent Soft a încheiat primele 9 luni din 2023 înregistrând o dublare a veniturilor din exploatare si un profit operațional aproape de 4 ori mai mare, comparativ cu aceeași perioada din 2022. Cheltuielile operaționale au marcat o dinamica pozitiva modesta (+59% vs 9L 2022), compania înregistrând un profit net de 12.04mil RON, cu 246% peste nivelul primelor 9 luni din 2022. Astfel, Bento a realizat peste 96% din profitul net aferent BVC revizuit pentru anul 2023. (Sursa: BVB)

Romcab Mureș Pret curent 0.0766 RON ( -14.89% ) MCap 77.7M P/E 0.6437

Producătorul de cabluri cu fibra optica, Romcab Târgu Mureș, a anunțat la BVB, ca Tribunalul București a dispus intrarea in faliment a Sadalbari SRL, acționar majoritar al companiei, deținător al aproximativ 90% din acțiuni. Dreptul de apel este in termen de 7 zile de la comunicare. Potrivit datelor Termene.ro, Sadalbari SRL este controlata in proporție de peste 90% de compania Motoplus Paneuro SRL, la care acționar majoritar este doamna Albu Adela Ioana. (Sursa: BVB)

Ascendia Pret curent 4.72 RON (6.07% ) MCap 55.3M P/E 10.80

Ascendia a fost selectata ca partener de către Autoritatea pentru Digitalizarea României ("ADR") in proiectul "Competente in tehnologii avansate pentru IMM-uri". Proiectul ADR vizează transformarea digitala a minim 2,000 de întreprinderi mici si mijlocii prin îmbunătățirea competentelor digitale ale angajaților. Bugetul total al proiectului este de 36 mil EUR, finanțare oferita prin PNRR. Din aceasta suma, partenerii ADR vor primi sumele de bani aferente serviciilor de training prestate. Data anticipata pentru finalizarea proiectului este 31 decembrie 2025. (Sursa: BVB)

Stellantis Pret curent 20.25 USD ( -1.75% ) MCap 64.6B

Stellantis si compania chineza Contemporary Amperex Tehnology intenționează sa înființeze, in Europa, o fabrica de baterii la preturi reduse pentru vehicule electrice.. Noua uzina va produce așa-numitele baterii litiu-fier-fosfat, conform celor de la Stellantis, care încă nu au decis asupra locației finale a noii capacitați de producție. Cele doua companii iau in calcul, de asemenea, crearea unei societăți mixte in care ambele sa contribuie in mod egal. (Sursa: Bloomberg)

Baidu Pret curent 112.82 USD (1.37% ) MCap 39.5B

Gigantul tehnologic chinez, Baidu, a raportat, ieri după amiaza, venituri pentru al treilea trimestru al anului, care au depășit așteptările analiștilor, in ciuda faptului ca, creșterea a fost mai lenta decât in precedentele luni. Prețul acțiunilor listate in SUA a crescut cu aproximativ 2% in ședința de pre-market post-raportare. De la începutul anului si pana in prezent, dinamica acțiunilor Baidu este negativa (-6.5%). Din raport reiese faptul ca veniturile au crescut cu 6% fata de anul trecut, însumând 4.72 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Nvidia Pret curent 496.20 USD ( -1.57% ) MCap 1.23T P/E 120.00

Prețul acțiunilor Nvidia a scăzut cu aproximativ 1%, imediat după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Veniturile producătorului de cipuri s-au triplat fata de anul trecut, fiind peste estimările analiștilor de pe Wall Street. Cu toate acestea, Nvidia a anunțat un impact negativ in următorul trimestru din cauza restricțiilor la export care afectează vânzările din China si alte tari. In ceea ce privește previziunile, compania se așteaptă la venituri de 20 mld. USD pentru al 4-lea trimestru fiscal. Acest lucru implica o creștere a veniturilor de aproape 231% (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc. SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF.