FED apasă butonul pauză – TradeVille

Producția Industriala Înregistrează Scăderi In Luna Aprilie

Producția industriala a înregistrat o scădere de 17.3% ca serie bruta in luna aprilie 2022 comparativ cu luna precedenta, si cu 7.1% fata de aceeași perioada a anului precedent. De asemenea, in primele 4 luni din 2023, producția industriala a scăzut atât ca serie bruta cat si ca seria ajustata fata de perioada similara din 2022 (-4.6% vas 4L 2022). Cele mai mari contribuții la scăderile înregistrate le-au avut: industria prelucrătoare (-19.6%), industria extractiva (-5.9%) si cea producătoare de energie electrica, termica, gaze si apa calda (-5%). (Sursa: INS)

Datoria Externa A României In Plina Ascensiune

Conform raportului BNR, datoria totala externa a României, atât cea publica cat si cea privata, a crescut, in primele 4 luni din 2023, cu 8.56 mld. EUR, (+6% vs 4L 2022). Din volumul total, datoria externa pe termen lung a României se ridica la 107.5 mld. EUR, in creștere cu 10.1% fata de 31 decembrie 2022, in timp ce datoria externa pe termen scurt a scăzut cu 2.8% fata de finalul anului 2022. Gradul de acoperire al importurilor de bunuri si servicii la 30 aprilie 2023 a crescut la 5,2 luni, in comparație cu nivelul înregistrat la 31 decembrie 2022, de 4,4 luni. (Surse: BNR;ZF)

FED Apasă Butonul Pauza

Comitetul de politica monetara al Rezervei Federale a ales sa mențină dobânda de referința neschimbata, punând astfel capăt unei serii de 10 creșteri consecutive începute in martie 2022. Aceasta ‘pauza’ oferă FED mai mult timp pentru a monitoriza efectele luptei împotriva inflației. Banca centrala a semnalat ca ar putea fi nevoita, in viitorul apropiat, sa majoreze dobânda de referința cu încă 0.5%. După anunțul lui Jerome Powell, piețele futurism atribuie o probabilitate de aproximativ 70% pentru o creștere a dobânzii de referința la ședința FED de la sfârșitul lunii iulie. (Sursa: Barron’s)

Ads

China Protejează Sectorul Imobiliar

Conform băncilor de pe Wall Street, slăbiciunea sectorului imobiliar din China va încetini redresarea economica a Chinei din următorii ani, cu potențial impact asupra tarilor din regiune. Economiștii de la Goldman Sachs se așteaptă ca piața imobiliara sa înregistreze o redresare in forma de L, caracterizata prin scăderi abrupte urmate de o perioada de redresare lenta. Conform datelor publicate in luna mai, redresarea sectorului imobiliar este una lenta, in ciuda perspectivelor optimiste de la începutul anului. Pe fondul acestor probleme, guvernul chinez va implementa o serie de politici de stimulare fiscala, care se așteaptă sa fie lansate pe măsura ce economia Chinei își va recapătă impulsul după închiderea cauzata de masurile anti Covid (Sursa: CNBC)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 10.38 RON (0.97% ) Cap 416M P/E 7.18

Ads

Producătorul roman de vinuri, Purcari, va continua investițiile in extinderea sistemului fotovoltaic al vinăriei. Sistemul existent de panouri solare, construit in 2022, a fost extins cu încă 300kW, înregistrând o capacitate totala de 500 kW, ceea ce va permite companiei sa își asigure 40% din consumul anual necesar de energie electrica. De asemenea, in cadrul Vinăriei Bostavan, compania va instala un nou sistem fotovoltaic, cu o capacitate de 200 kW, care va genera circa 15% din consumul anual de energie al vinăriei. Pe parcursul următorilor 3 ani, compania va continua investițiile in creșterea capacitații de producție a energiei din resurse regenerabile, pana la atingerea obiectivului de cel puțin 80% din necesarul de energie. (Sursa: comunicat societate)

One United Properties Preț curent 0.939 RON (0.11% ) MCap 3.47B P/E 7.128

ONE a înregistrat o evoluție spectaculoasa in luna mai, prețul acțiunilor înregistrând o creștere de 15.6%. Totodată, acțiunile ONE au înregistrat, in luna mai, cel mai mare volum tranzacționat de la începutul anului, mai mare decât valoarea totala înregistrata in lunile martie si aprilie. Evoluțiile prețului si volumului vin pe fondul unor rezultate financiare bune din primul trimestru al anului curent. ONE a fost cea mai performanta acțiune din indicele BET. In luna mai, companiile de la BVB au raportat rezultatele aferente T1 2023, iar din companiile incluse in indicele BET Plus, 67% au înregistrat creșteri in cifra de afaceri si jumătate au obținut si un profit mai mare. (Surse: ZF;TradeVille)

Ads

Holdingrock1 Preț curent 8.98 RON (5.90% ) MCap 158M P/E -15.12

Roca Industry HOLDINGROCK a anunțat acționarii ca, începând cu data de ieri, deținătorii de acțiuni ROC1 de la data de 8 iunie 2023, au posibilitatea sa voteze online pentru AGEA din data de 22 iunie 2023. Unul dintre principalele puncte ale acestei ședințe este aprobarea majorării capitalului social al HOLDINGROCK cu suma de pana la 150 mil. RON prin aport in numerar si/sau prin conversia unor creanțe împotriva societății. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 123.670 USD ( -0.13% ) MCap 1.62T

Alphabet, deținătoare brand-ului Google, a anunțat ca va lansa doua funcții noi bazate pe inteligenta artificiala, pentru agenții de publicitate. Prin acest serviciu, companiile de publicitate vor avea acces automat la cele mai bune poziții pentru reclame in cadrul serviciilor companiei de tehnologie. Utilizând inteligenta artificiala, se elimina necesitatea agențiilor de publicitate de a caută locuri potrivite de plasare a reclamelor, tehnologia concentrandu-se pe căutarea si publicarea anunțurilor, maximizând vizualizarea unei mărci. După primele teste, compania a declarat ca mărcile au primit, in medie, cu 40% mai multe vizualizări datorita noului instrument. (Sursa: Reuters)

Ads

Advanced Micro Devices Preț curent 127.33 USD (2.28% ) MCap 198B P/E 503.20

Producătorul de cipuri AMD, a declarat ca va începe livrările celui mai performant GPU pentru inteligenta artificiala, MI300X, in cursul acestui an. GPU-urile sunt cipuri folosite de companii precum OpenAI, pentru a construi programe de inteligenta artificiala de ultima generație, precum ChatGPT. Directorul general al companiei, Lisa Șu, a declarat in cadrul conferenței cu investitorii si analiștii ca AI, reprezintă “cea mai mare oportunitate de creștere strategica pe termen lung”, exprimând-si totodată optimismul cu privire la crestarea pieței acceleratoarelor AI. (Sursa: CNBC)

SHELL PLC Preț curent 27.335 EUR (0.59% ) MCap 196B

Shell a anunțat ca va mari dividendele si volumul răscumpărărilor de acțiuni, menținând, in același timp, producția de petrol constanta pana in 2030. Planul a fost prezentat de directorul general al companiei, in încercarea de a recâștiga încrederea investitorilor care au avut dubii in legătura cu planul sau de tranziție energetica. Astfel, sunt prevăzute o majorare a dividendelor cu 15% si o creștere a ratei programului de răscumpărare de acțiuni din al doilea trimestru la 5 mld. USD (4 mld. USD). Majorarea dividendelor, la aproximativ 0.33 USD pe acțiune, este a șasea de când Shell a redus cu aproape doua treimi dividendele, in aprilie 2020, ca urmare a pandemiei COVID-19, prima reducere de după cel de-al Doilea Război Mondial. (Sursa: Reuters)

Ads

Amazon Com Inc Preț curent 126.42 USD ( -0.19% ) MCap 1.28T P/E 299.98

Amazon Web Services, cel mai mare furnizor de cloud computing din lume, ia in considerare utilizarea noilor cipuri de inteligenta artificiala de la Advanced Micro Devices (AMD). Remarcile au fost făcute in timpul unui eveniment AMD, in cadrul căruia compania de cipuri si-a prezentat strategia pentru piața de inteligenta artificiala, care este dominata de rivalul Nvidia Corp. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads