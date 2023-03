FED mai câștigă o bătălie cu inflația – TradeVille

Resursele De Energie - In Scădere

In prima luna a anului 2023, resursele de energie primara ale României au scăzut cu 4.4%, in timp ce resursele de energie electrica au scăzut cu 0.3% fata de ianuarie 2022. Principalele resurse de energie primara au totalizat 2.7 mil. tone echivalent petrol (tep), din care, producția interna a reprezentat 58.5% din total, iar importurile, 41.5%. Consumul final de energie electrica a fost cu 10.6% mai mic fata de accesai perioada a anului 2022. (Sursa: INS)

Producția Industriala Înregistrează Creșteri Lunare

Producția industriala din Romania a înregistrat o creștere de 3.5% ca serie bruta si de 2% ca serie ajustata in luna ianuarie 2023, fata de decembrie 2022, dinamica fiind influențata in mare parte de creșterea industriei prelucrătoare (+5.5%). Fata de ianuarie 2022, producția industriala a fost mai mica cu 5.4% ca serie bruta si cu 6.1% ca serie ajustata, ca urmare a scăderii înregistrate de producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat (-14.4%) si industria prelucrătoare (-3.9%). (Sursa: INS)

FED Mai Câștiga O Bătălie Cu Inflația

Indicele preturilor de consum din Statele Unite a crescut cu 6% anual, pana la 300.84 puncte in februarie 2023, in linie cu consensul de piața, de 300.86 puncte. Rata anuala a inflației a încetinit pentru a opta luna consecutiv, sugerând o reducere a presiunii inflaționiste in urma înăspririi politicilor monetare a Fed din ultimul an. Fata de luna ianuarie, indicele preturilor de consum a crescut cu 0.4%. Excluzând componentele volatile ale alimentelor si energiei, rata inflației de baza (“Core Inflation Rate”) a fost de 5.5%, in scădere fata de luna precedenta (5.6%). (Surse: Reuters;Trading Economics)

Marea Britanie – Creșterii Salariale Mai Mici

Creșterea salariilor in Marea Britanie – indicator urmărit îndeaproape de Banca Angliei – a pierdut ritmul de creștere in perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, arata datele publicate marți. Astfel, salariul de baza a crescut cu 6.5% fata 6.7% in perioada de trei luni pana in decembrie 2022, iar salariul total a crescut cu 5.7%, fata de 6%. Rata șomajului s-a menținut la 3.7%. După prăbușirea băncii Silicon Valley Bank din SUA, așteptările pieței privind o noua majorare a ratelor de politica monetara in UK s-au atenuat, economiștii așteptând-se totuși ca BoE sa majoreze rata de politica monetara, in ședința din 23 martie, cu 25 puncta de baza, pana la un nivel de 4.25%. (Sursa: Reuters)

SC Bursa de Valori București Preț curent 42.1 RON ( -0.24% ) MCap 338M P/E 32.5

Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București a convocat AGA pentru data de 26.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla propunerea de distribuire a 10.4 mil. RON sub forma de dividende, ceea ce rezulta intr-un dividend brut/acțiune de 1.2918 RON. In acest sens, raportat la prețul de închidere din 14.03.2023, randamentul dividendului propus este de 3.1%. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.150 RON (0.00% ) MCap 13.3B P/E 4.827

Fondul Proprietatea a informat piața cu privire la primirea unei notificări din partea Enel, care a încheiat un contract de vânzare a tuturor participațiilor deținute de Grup in Romania către societatea elena Public Power Corporation. Aceasta notificare a fost făcută pentru a permite FP sa decidă in legătura cu exercitarea dreptului de a participa la vânzare, in contextul in care fondul deține acțiuni ale Enel Energie Muntenia si al E-Distribuție Muntenia. Fondul Proprietatea a menționat ca va analiza opțiunile pe care le are la dispoziție. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 12.38 RON (3.17% ) MCap 742M P/E 4.15

Bursa din Viena a publicat recent noua componenta a indicelui ROTX (Romanian Traded Index), din care va face parte si acțiunea Transport Trade Services. Astfel, de la data de 20.03.2023, indicele ROTX va include 14 companii listate la Bursa de Valori București, companii care au cea mai buna lichiditate, precum si cele mai mari capitalizări. (Sursa: Wienerborse)

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.276 RON ( -0.72% ) MCap 158M P/E -12.149

THR Marea Neagra a anunțat întrunirea acționarilor in AGA, in cadrul căreia, printre altele, a fost aprobata utilizarea sumelor încasate din valorificarea unor active in vederea stingerii datoriilor restante provenite din activitatea de exploatare a anului 2022, in suma de cca. 7.7 mil. RON. Sumele cheltuite vor fi reîntregite pana la sfârșitul lunii septembrie, prin repartizarea veniturilor din activitatea de închiriere. (Sursa: BVB)

SAP SE Preț curent 530.00 RON ( -2.65% ) MCap 651B

Qualtrics International Inc., companie al cărei acționar majoritar este SAP SE, a anunțat luni ca va fi preluata in regim privat de Silver Lake si Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Oferta s-a ridicat la 12.5 mld. USD, fiind cea mai mare achiziție cu capital privat încheiata anul acesta, iar SAP a declarat ca va obține aproximativ 7.7 mld. USD pentru participația sa. Acțiunile Qualtrics International au încheiat ședința de tranzacționare de luni in creștere cu 6.8% ca urmare a acestui anunț. (Sursa: Reuters)

Volkswagen Ag Preț curent 168.35 EUR ( -1.41% ) MCap 76.5B P/E 5.15

Volkswagen a ales Canada pentru a construi prima sa fabrica de celule de baterii din afara Europei, dobândind in acest fel acces atât la subvențiile canadiene, cat si la cele americane. Compania confirmase din decembrie 2022 ca este in căutare de amplasamente pentru o fabrica in Canada, la șase luni după ce a semnat un memorandum de înțelegere cu aceasta tara pentru a asigura accesul la materii prime cheie pentru baterii. (Sursa: Reuters)

Pfizer Inc Preț curent 39.90 USD (0.10% ) MCap 224B P/E 7.14

Pfizer a anunțat achiziția companiei de biotehnologie Seagen Inc. pentru suma de 43 mld. USD. Conform contractului, Pfizer va plăti 229 USD pe acțiune in numerar, urmând ca tranzacția sa fie finalizata la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Seagen este unul din pionierii care au contribuit la dezvoltarea unei clase de medicamente cunoscute sub numele de conjugate medicamentoase anticorp sau ADC (“Antibody-drug Conjugates”), care se pot localiza pe tumori pentru a le lovi cu un agent toxic. Acestea ar putea deveni unele dintre cele mai importante medicamente pe piața mondiala pentru tratarea cancerului, cu o valoarea totala estimata a vânzărilor de 31 mld. USD pana in 2028. (Sursa: WSJ)

Uber Technologies Inc Preț curent 32.36 USD (5.00% ) MCap 64B P/E -7.01

Uber si alte companii care activează pe segmente similare de activitate au obținut o victorie printr-o hotărâre judecătorească din California, care le păstrează modelul de contractant independent in acest stat, după ce o instanța a considerat, in 2021, ca tratarea lucrătorilor drept antreprenori independenți este neconstituționala. Știrea vine in contextul in care Uber si alții se afla intr-un conflict global cu autoritățile de reglementare cu privire la acordarea de beneficii, precum concediul medical plătit si asigurarea de sănătate, lucrătorilor care lucrează in baza sistemului de contractant independent. (Sursa: WSJ)

Bank of America Corporation Preț curent 28.76 USD (0.88% ) MCap 232B P/E 8.94

Bank of America este banca din Statele Unite cu cele mai mari pierderi (-5%) in portofoliul sau de obligațiuni. Aceasta scădere poate fi justificata de creșterea ratelor de dobânda de la începutul anului 2022, iar un alt factor care a provocat aceste pierderi semnificative l-a constituit decizia autorităților de a pune sub sechestru compania Silicon Valley Bank (SVB). Deși Bank of America a încheiat anul 2022 cu rezultate bune, portofoliile de obligațiuni ale băncii sunt supuse riscului ratei dobânzii sau riscului de durata. (Sursa: Barrons)

