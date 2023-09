Fidelis, catalizatorul creșterii numărului de investitori la BVB - TradeVille

Creditarea Privata Creste In August 2023

Conform datelor BNR, creditarea privata a crescut, in august 2023, cu 5.5% comparativ cu aceeași luna a anului precedent, la 378.7 mld. RON. Principala contribuție a avut-o componenta in valuta, care s-a majorat cu 19%, pana la 120 mld. RON. In ceea ce privește creditele contractate de populație, componenta in RON a crescut cu 1.8% vs august 2022, in timp ce creditele in valuta s-au diminuat cu 9.4%. (Surse: BNR;ZF)

Fidelis, Catalizatorul Creșterii Numărului De Investitori La BVB

Peste 30% dintre investitorii noi la BVB au realizat doar tranzacții cu titluri Fidelis, potrivit lui Stefan Nanu, directorul general al Direcției Generale de Trezorerie si Datorie Publica din Ministerul de Finanțe. In anul 2023, emisiunile Fidelis au atras peste 178,000 de investitori, depășind numărul total de investitori de la BVB, in număr de aproape 160,000, la sfârșitul lunii iunie 2023. (Surse: Financial Intelligence;BVB)

Germania – Noi Masuri De Susținere A Pieței Imobiliare

Guvernul german a anunțat ca va suspenda pe perioada nedeterminata planurile de a impune standarde mai stricte in ceea ce privește izolarea construcțiilor, in încercarea de a susține industria construcțiilor, care trece printr-o perioada dificilă. Printre alte masuri, liderii din industrie cer eliminarea unei taxe pe tranzacțiile imobiliare si un program de creditare susținut de guvern pentru a ajuta debitorii sa compenseze ratele ridicate ale dobânzilor. Potrivit datelor guvernamentale, prețul locuințelor din Germania a scăzut accelerat in al doilea trimestru din 2023, un semn ca piața imobiliara din cea mai mare economie a Europei este in scădere. (Sursa: Reuters)

Ads

Activitatea Economica Globala In Scădere

Indicele de activitate naționala al Fed, conceput pentru a evalua activitatea economica globala urmărind 85 de indicatori la nivel național, a scăzut, in luna august, cu 0.16 puncte, de la o creștere de 0.07 cu o luna in urma, indicând o schimbare de trend. La scăderea înregistrata au contribuit indicatorii de producție, care au scăzut cu 0.02 comparativ cu creșterea de 0.12 din luna iulie, in timp ce categoria de consum personal a coborât cu 0.08 puncte, fata de creșterea de 0.03 din luna iulie. (Sursa: TradingEconomics)

Transport Trade Services Preț curent 20.40 RON (0.99% ) MCap 1.22B P/E 4.49

Transport Trade Services este singura companie românească nominalizata pentru European Small and Mid-Cap Awards, concurând la categoria „Rising Star”. Aceasta categorie este deschisa societăților listate in 2021 si 2022, care au avut o capitalizare bursiera mai mica de 200 mil. EUR la 31 decembrie 2022 si care au perspective de creștere semnificative. De la începutul anului, acțiunile TTS s-au apreciat cu 76.27%, la BVB. (Surse: raport curent;BVB)

Ads

Electromagnetica București Preț curent 0.208 RON ( -0.95% ) MCap 140M P/E 8.254

In data de 20 septembrie, SIF Muntenia (SIF4) si-a vândut întreaga participație in capitalul social al Electromagnetica. Anterior, SIF Muntenia controla 8.2859% din drepturile de vot ale Electromagnetica. Intre timp, Infinity Capital Investments si-a majorat deținerile in capitalul social al Electromagnetica la 37.088%, depășind pragul semnificativ de 33% din numărul total al drepturilor de vot. (Surse: raport curent (1);raport curent (2))

Sphera Franchise Group Preț curent 20.40 RON ( -1.45% ) MCap 791M P/E 12.49

Sphera Franchise Group informează piața cu privire la subsidiara companiei, American Restaurant System, ce operează lanțul de restaurante Pizza Hut si Pizza Hut Delivery in Romania, care va intra in perioada următoare într-o etapa de intensificare a procesului de eficientizare a activității. reorganizarea rețelei de restaurante, va avea ca obiectiv optimizarea costurilor, creșterea agilității in condițiile unei concurente tot mai ridicate. Acest proces include de asemenea sistarea activității pentru 13 restaurante Pizza Hut pentru o perioada de aproximativ 6 luni. (Sursa: BVB)

Ads

Softbinator Technologies Preț curent 5.14 RON (1.58% ) MCap 52.7M P/E 15.70

Compania de tehnologie românească, Softbinator Technologies, a comunicat investitorilor achiziția a 25% din capitalul social al companiei IXPERI PRODUCT DESIGN S.R.L. In urma achiziției, Softbinator deține 100% din capitalul social al societății, urmând sa o integreze in cadrul grupului. (Sursa: BVB)

Amazon Com Inc Preț curent 131.27 USD (0.18% ) MCap 1.36T P/E 104.28

Amazon planifica investiții de pana la 4 mld. USD in start-upul Anthropic. Investiția se înscrie pe linia eforturilor companiei de a-si depăși rivalii in cursa pentru supremația AI. Anthropic dezvolta modele AI si intenționează sa le antreneze bazandu-se, in principal, pe serviciile de cloud ale Amazon. Investiția imediata in Anthropic va fi de 1.25 mld. USD, iar ambele parți vor avea posibilitatea sa declanșeze o noua runda de finanțare de 2.75 mld. USD din partea Amazon. Urmare a investiției, Amazon a precizat ca nu va dobândi un control majoritar asupra start-upului si nici un loc in Consiliul de Administrație. Un alt investitor important in Anthropic este Google, care a investit 450 mil. USD, in luna mai. (Sursa: Reuters)

Ads

Apple Inc. Preț curent 176.08 USD ( -0.04% ) MCap 2.76T P/E 29.17

Apple intenționează sa crească semnificativ producția in India (de peste 5 ori), pana la aproximativ 40 mld. USD in următorii 4-5 ani, conform agenției de presa PTI, care a citat surse guvernamentale. Potrivit raportului, Apple a depășit deja borna de 7 mld. USD pentru producția de pioni in India, unde urmează sa producă si căștile AirPods din 2024. Compania din Cupertino încearcă sa își extindă producția in afara Chinei, eliminând astfel riscurile lanțului de aprovizionare, in condițiile in care tensiunile dintre SUA si China fac comerțul mai puțin previzibil. La începutul acestui an, Apple a deschis magazine in Mumbai si New Delhi, iar Foxconn a declarat ca începe producția iPhone 15 la o unitate din statul indian Tamil Nadu. (Sursa: SeekingAlpha)

Ubs Group Ag Preț curent 25.37 USD ( -0.35% ) MCap 80.7B

Directorul general al UBS Group a declarat ca, in acest trimestru, a observat un impuls bun in ceea ce privește recuperarea fondurilor pe care clienții le-au retras de la Credit Suisse înainte de preluare. Totodată, recuperarea tuturor celor 200 mld. USD nu pare probabila in viitorul apropiat. Ermotti considera ca va fi nevoie de câteva trimestre pentru a recâștiga o buna parte din aceasta suma. Acțiunile UBS au crescut cu peste o treime in acest an, pe măsura ce investitorii susțin din ce in ce mai mult planul băncii de a stabiliza Credit Suisse si de a integra activitățile profitabile ale băncii. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Booking Holding Preț curent 3,097.91 USD (0.47% ) MCap 113B P/E 25.49

Comisia Europeana a anunțat ca va bloca achiziția de către Booking Holdings, liderul pieței de turism online, a furnizorului de rezervări de zboruri Etraveli Group, deoarece acest lucru i-ar fi permis sa-si sporească poziția dominanta de pe bătrânul continent. Aceasta achiziție ar fi dus la creșterea costurilor pentru hoteluri, si posibil, la un impact negativ asupra prețului plătit de consumatori. In urma anunțului Comisiei Europene, compania a dezvăluit ca intenționează sa facă apel la aceasta decizie. (Sursa: SeekingAlpha)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).