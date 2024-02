Fidelis, varianta 2024 – TradeVille

Fidelis, Varianta 2024

Ministerul Finanțelor a aprobat termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate in RON si EUR, care vor fi lansate in perioada 21 februarie – 1 martie 2024. Rata cuponului in RON cu scadenta de 1 an este de 6%, iar pentru 3 ani de 6.75%. In cazul donatorilor de sânge, dobânda este de 7% pentru titlurile de stat care expira după 1 an. Pentru investitorii care doresc opțiuni in EUR, Ministerul Finanțelor oferă un cupon de 5% si o scadenta de 5 ani. (Sursa: Ministerul Finanțelor)

Romania, A Doua Piața De Desfacere Pentru Grâul Ucrainian

De la începutul anului comercial, care a început in iulie 2023, Romania a importat din Ucraina 1 mil. de tone de grâu, fiind a doua cea mai mare piața de desfacere pentru grâul din Ucraina, după Spania. La data de 16 februarie 2024, Ucraina exportase in total 26.47 mil. tone de cereale, potrivit Serviciului Vamal de Stat al tarii. (Sursa: Economica.net)

Magnificent 7

Creșterea fulminanta a profiturilor si a capitalizărilor de piața ale celor 7 giganți ai tehnologiei americane (Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia si Tesla) le depășesc pe cele ale tuturor companiilor listate la bursa din aproape toate tarile G20. Analiștii de la Deutsche Bank au subliniat ca, numai capitalizarea bursiera a celor 7 Magnifici ar plasa aceasta entitate ca a doua cea mai mare bursa de acțiuni din lume. Microsoft si Apple, la nivel individual, au capitalizări de piața similare cu toate companiile listate combinate din fiecare dintre Franța, Arabia Saudita si Marea Britanie. (Sursa: CNBC)

Ads

Beneficiarii Politicii Monetare

Analiștii prognozează ca Rezerva Federala va începe sa reducă ratele dobânzilor pe parcursul acestui an. Aceasta dinamica ar putea duce la deprecierea dolarului american si la creșterea unor monede asiatice. Experții din domeniu se așteaptă ca yuanul chinezesc, won-ul coreean si rupia indiana sa fie printre principalele beneficiare ale noului trend. Un dolar american mai slab reprezintă, in general, o veste buna pentru piețele emergente. (Sursa: CNBC)

Lion Capital Pret curent 2.58 RON (0.78% ) MCap 1.3B P/E 3.98

Lion Capital a anunțat aprobarea vânzării integrale a deținerii de 98.94% din Azuga Turism, respectiv pachetul de 786,882 de acțiuni, către Electric Planners. Tranzacția se ridica la 9 mil. EUR, cumpărătorul achitând la data semnării contractului un avans in suma de 1.5 mil. EUR. Restul sumei va fi achitata in trei transe, ultima fiind in 2026. (Sursa: ZF)

Ads

Infinity Capital Investments Pret curent 1.810 RON (0.56% ) MCap 905M

Infinity Capital Investments anunța inițierea demersurilor necesare pentru vânzarea participației de 73.75% deținuta in Univers S.A. Rm. Vâlcea (simbol UNVR). Societatea intenționează sa vândă un număr de 587,519 acțiuni UNVR la prețul minim de 86.60 RON/acțiune. Ordinul de vânzare este de tip AON (totul sau nimic) si este valabil începând cu data de 04.03.2024. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.965 RON (0.94% ) MCap 840M P/E 27.563

Acțiunile companiei de IT, Arobs Transilvania Software, vor fi incluse in indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente începând cu luna martie. Decizia a fost luata la ultima revizuire trimestriala a agenției internaționale de rating. Compania a făcut pasul anul trecut in luna septembrie de pe piața AeRO pe cea Principala a BVB. (Sursa: Bursa.ro)

SC Bursa de Valori București Pret curent 66.8 RON (0.00% ) MCap 537M P/E 21.0

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a autorizat ieri, schimbarea sediului social al Bursei de Valori București. Compania semnase in prealabil un contract de închiriere de 5.5 mil. EUR pe 10 ani pentru locația America House din Piața Victoriei. (Sursa: ZF)

Ads

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.586 RON ( -0.34% ) MCap 44M P/E 309.635

iHunt Technology Import Export a informat piața cu privire la lansarea unui nou telefon rezistent cu baterie mare. Acest produs oferă un randament ridicat pentru companie. Modelul P15000 are un raport calitate/preț/performanta excelent conform companiei. Livrările au început din 19 februarie. (Sursa: BVB)

Sony Group Corporation Adr Pret curent 88.84 USD ( -3.42% ) MCap 112B

Sony a pierdut aproximativ 10 mld. USD din capitalizarea bursiera, săptămâna trecuta, după ce si-a redus previziunile de vânzări pentru consola PlayStation 5. Analiștii care acoperă compania considera ca scăderea de săptămâna trecuta a cotației are de a face si cu marja operaționala. Pentru trimestrul din decembrie, aceasta a fost de doar 6%, comparativ cu 9% in urma cu un an. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 182.31 USD (0.30% ) MCap 2.86T P/E 30.18

Comisia Europeana intenționează sa amendeze Apple cu aproximativ 500 mil. EUR pentru presupuse încălcări ale legislației europene privind concurenta. Bruxelles a lansat, inițial, o investigație privind restricționarea, de către Apple, a serviciilor de muzica ale terților pe dispozitivele sale, favorizând propriul sau serviciu, Apple Music, urmare a plângerii oficiale la autoritățile de reglementare, depusa de Spotify in 2019. (Sursa: CNBC)

Ads

XPeng Inc. Pret curent 9.50 USD (3.71% ) MCap 16.3B

Xpeng intenționează sa angajeze 4,000 de noi persoane si sa crească investițiile in tehnologia bazata pe inteligenta artificiala. Directorul general al companiei a avertizat, într-o scrisoare către angajați, asupra concurentei intense in domeniul vehiculelor electrice. Compania chinezeasca intenționează sa lanseze aproximativ 30 de mașini noi in următorii 3 ani. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.