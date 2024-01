Fonduri PNRR pentru listarea la bursă – TradeVille

Fonduri PNRR Pentru Listarea La Bursa

Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ar putea conduce la finantari de pana la cate 300,000 EUR pentru companiile romanesti care intentioneaza sa se listeze pe piata de capital. In acest sens, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat ghidul proiectului „Listarea la bursa a intreprinderilor – Apel 2”. Bugetul este de 34.7 mil. EUR, usor sub suma de 35 mil. EUR de anul trecut. Companiile vor putea depune cereri de inscriere in sistemul electronic PNRR intre 19 februarie 2024 si 20 mai 2025, pe baza principiului „primul venit primul servit”. (Sursa: ZF)

Depozitele Rezidentilor Si Creditul Neguvernamental, In Crestere, La Final De 2023

Conform datelor BNR, depozitele in RON ale rezidentilor au crescut, in luna decembrie 2023, cu 4.8% fata de luna precedenta si cu 18.9% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit s-a majorat cu 0.7% in luna decembrie 2023, comparativ cu luna precedenta, si cu 6.4% fata de decembrie 2022, impulsionat atat de cresterile creditelor in RON, cat si a celor in valuta. De asemenea, masa monetara in sens larg (M3) a crescut cu 3%, in decembrie 2023, fata de luna precedenta, si cu 10.7% vs decembrie 2022, pana la 667.7 mld. RON. (Sursa: BNR)

BoJ Mentine Politica Monetara Flexibila

Banca Centrala a Japoniei (BoJ) si-a mentinut politica monetara ultra-relaxata, asteptand cresteri salariale pentru a sustine o inflatie sustenabila de 2%. Desi a mentinut ratele pe termen scurt la -0.1%, BoJ a lasat de inteles ca va recurge la o posibila eliminare treptata a stimulentelor, anticipand cresterea sanselor de atingere a tintei de inflatie. Prudenta BoJ provine din istoricul deflatiei din Japonia, subliniind necesitatea unei cresteri solide a salariilor inainte de inasprirea politicii monetare. (Sursa: Reuters)

Pachet De Stimulare A Pietei Bursiere Din China

China ia in considerare un pachet de stimulare a pietei bursiere, aflate in dificultate, in valoare de 278 mld. USD. Planul vizeaza obtinerea de fonduri, in principal prin intermediul conturilor offshore ale companiilor de stat, pentru a cumpara actiuni onshore prin intermediul bursei de la Hong Kong. Masura vine in urma angajamentului Li Qiang de a pune in aplicare masuri de stabilizare a pietei bursiere. In anul 2023, indicele CSI 300 a scazut cu 11.4%, determinand accelerarea unui plan de interventie. (Sursa: CNBC)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.070 RON (0.47% ) MCap 1.28B P/E 14.089

Analistii de la Raiffeisen Bank au initiat o recomandare de cumparare si un pret tinta de 1.35 RON/actiune pentru urmatoarele 12 luni, ceea ce implica un randament potential de peste 26% fata de pretul de inchidere din data de 23 ianuarie 2024. Rezultatele pozitive ale analizei au fost sutinute atat de parteneriatele de lunga durata cu furnizori de renume, care ofera vizibilitate si stabilitate vanzarilor, cat si de orientarea companiei catre canale de distributie mai profitabile, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare ca urmare a investitiilor planificate in logistica si facilitati de transport. (Sursa: ZF Corporate)

Banca Transilvania Pret curent 24.20 RON ( -1.63% ) MCap 19.3B P/E 6.23

Conform Bloomberg, in urma discutiilor directorilor executivi, OTP Bank ar urma sa isi vanda unitatea din Romania catre Banca Transilvania, in primul trimestru din 2024. Tranzactia este evaluata la aproximativ 350 mil. EUR si face parte din planul OTP de a renunta la unitatile care inregistreaza o cota de piata scazuta. Miscarea se aliniaza cu tendintele creditorilor din Europa de Vest care cauta investitii in Romania, atrasi de cresterea economica relativ rapida. Printre alte tranzactii recente se numara si achizitionarea de catre Unicredit a afacerii locale a Alpha Bank. (Sursa: Bloomberg)

Tencent Holdings Ltd (otc) Pret curent 36.091 USD (0.60% ) MCap

Riot Games, companie detinuta de gigantul chinez Tencent, planuieste sa reduca 11% din forta sa de munca si sa isi restranga divizia de jocuri pentru micii dezvoltatori. Masura urmareste sa creeze concentrare si sa asigure un viitor mai sustenabil. Directorul executiv al Riot, Dylan Jadeja, a evidentiat necesitatea unor schimbari in strategia companiei, citand provocarile economice. Tencent, care se confrunta cu provocari in ceea ce priveste veniturile, se repozitioneaza, CEO-ul Pony Ma subliniind nevoia unei orientari catre activitati mai scalabile si investitii sporite in inteligenta artificiala. (Sursa: CNBC)

Johnson & Johnson Pret curent 159.19 USD ( -0.21% ) MCap 413B P/E 31.64

Johnson & Johnson a raportat un profit usor peste asteptari in al patrulea trimestru, datorita cererii puternice pentru tratamentul impotriva psoriazisului, Stelara. Vanzarile Stelara au atins 2.75 mld. USD, depasind estimarea de 2.63 mld. USD. Compania anticipeaza venituri mai mari de la medicamente precum Darzalex si tratamente oncologice noi pentru a-si atinge tinta de vanzari farmaceutice pentru 2025, de 57 mld. USD. Totodata, compania si-a reafirmat prognoza privind profitul operational ajustat pentru 2024. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Pret curent 548.55 USD (13.45% ) MCap 240B P/E 56.57

Pretul actiunilor Netflix a urcat cu aproape 10% dupa ce compania a anuntat ca a inregistrat 13.1 mil. de noi abonati in trimestrul al patrulea, o crestere care a depasit atat prognozele companiei, cat si asteptarile Wall Street. Numarul total al abonatilor se ridica acum la 260.8 mil., un nou record pentru platforma de streaming. Veniturile companiei au atins 8.83 mld. USD, depasind asteptarile analistilor de 8.72 mld. USD, insa, profitul net pe actiune, de 2.11 USD, a fost doar cu cativa centi sub estimarile consensului (2.22 USD/actiune). Pentru primul trimestru din 2024, Netflix se asteapta la un profit net pe actiune de 4.49 USD, peste estimarile analistilor de 4.10 USD/actiune. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 210.37 USD (0.40% ) MCap 640B P/E 52.52

Pretul actiunilor Tesla a scazut cu peste 6% dupa publicarea ultimelor rezultate financiare. Compania din Texas a raportat cifre sub prognoza analistilor. Marja operationala a avut de suferit din cauza razboiului preturilor, scazand de la 16% la doar 8.2%. Pentru anul curent, Tesla se astepata ca dinamica de crestere a volumului de vehicule sa fie considerabil mai mica. (Sursa: ir.Tesla)

International Business Machines Corporation (ibm) Pret curent 173.32 USD ( -0.16% ) MCap 166B P/E 81.98

IBM a inregistrat o crestere a cotatiei de peste 8% dupa publicarea rezultatelor trimestriale. Veniturile au crescut cu 4% fata de anul trecut, totalizand 17.4 mld. USD. Profitul companiei a fost de 3.3 mld. USD, echivalentul a 3.54 USD/actiune. Pentru anul curent, IBM se asteapta la o crestere de o cifra a veniturilor. (Sursa: YahooFinance)

General Electric Company Pret curent 128.70 USD ( -0.74% ) MCap 141B P/E 16.71

General Electric a raportat, in trimestrul 4 2023, un profit net de 1.77 mld. USD, in crestere cu 29.2% fata de trimestrul precedent, stimulat de cererea puternică de piese de schimb pentru motoare de avion și servicii. Activitatea din domeniul aviatiei a beneficiat de cresterea serviciilor post-vanzare, pe fondul unei reveniri a calatoriilor. Pierderile din unitatea de energie regenerabila a companiei s-au redus la 347 mil. USD. General Electric intentioneaza sa separe segmentele sale energetice, inclusiv cele legate de sursele regenerabile, intr-o companie separata la inceputul lunii aprilie. Actiunile companiei au scazut cu 2.8% in tranzactiile de dinaintea pietei, in ciuda rezultatelor pozitive. (Sursa: Reuters)

