Forța de muncă în România – TradeVille

Creditarea Privata Continua Trendul Descendent

In luna septembrie, creditarea privata a înregistrat o creștere de 4.5% fata de aceeași perioada a anului trecut, pana la un total de 381.1 mld. RON, însă, calculat in termeni reali, soldul s-a redus cu 4%, potrivit datelor BNR. Soldul creditului neguvernamental a crescut in luna septembrie cu 0.6% (-0.2% termeni reali), comparativ cu luna anterioara, iar soldul creditului guvernamental a marcat o creștere cu 3.6% fata de luna august 2023. (Sursa: ZF)

Forța De Munca In Romania

Romania a pierdut, in ultimii 15 ani, aproximativ 20% din forța de munca, din cauza depopulării si a procesului accelerat de îmbătrânire. Vârsta medie a romanilor a crescut de la 34.4 ani in 2000, la 43 de ani in 2021. Rata ocupării forței de munca a fost, in 2020, de 65.6%, sub media UE de 67.5%, in timp ce participarea tinerilor a fost si mai scăzută, de 38.3%, fata de media UE de 58%. Rezultate slabe se înregistrează si la capitolul competente digitale, Romania clasandu-se pe ultimul loc in UE. Mai puțin de o treime dintre persoanele intre 16 si 74 de ani au competente digitale de baze. (Sursa: ZF)

Probleme Pe Wall Street

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a crescut cu pana la 11 puncte de baza in cursul zilei de luni, ajungând la 5.02%, cel mai ridicat nivel din 2007. Reacția vine in contextul in care, Președintele FED, Jerome Powell, a sugerat, la mijlocul săptămânii trecute, ca, cel mai probabil dobânda de referința va rămâne neschimbata după întâlnirea din noiembrie. Cu toate aceasta, FED rămâne deschis la posibilitatea unei noi majorări daca condițiile economice amplifica riscurile inflației. (Sursa: Bloomberg)

Prețul Petrolului Oscilează

Prețul petrolului Brent si WTI a scăzut cu 0.7%, respectiv cu 0.5%, pe măsura ce analiștii au monitorizat eforturile diplomatice menite sa asigure faptul ca războiul dintre Israel si Hamas nu se transforma intr-un conflict regional mai mare. In urma cu o săptămâna, preturile crescuseră cu 1% pe fondul îngrijorării legate de război. Un posibil conflict de proporții ar implica Iranul, si ar putea duce la închiderea strâmtorii Hormuz, un punct cheie de transport pentru petrol, ducând la o creștere a cotației. (Sursa: MarketWatch)

Norofert Preț curent 4.77 RON (0.00% ) MCap 81.7M P/E 10.25

Norofert anunța revizuirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul fiscal 2023, in urma unei analize detaliate efectuata de conducerea companiei in ceea ce privește factorii care au influențat sectorul agricol începând cu luna mai 2023, generând o situație dificila pentru companiile din agribusiness-ul romanesc. Astfel, compania estimează o cifra de afaceri de 52 mil. RON (anterior 82.5 mil. RON), un profit operațional de 7.3 mil. RON (anterior 16.5 mil. RON) si un rezultat net de 2.5 mil. RON (anterior 10.8 mil. RON). (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.930 RON (0.00% ) MCap 1.11B P/E 11.800

BRK si-a reiterat prețul ținta pentru Aquila la 1.052 RON/acțiune, cu un potențial de creștere de 12.2% in următoarele 12 luni, fata de prețul de închidere din data de 11 octombrie 2023. Analiza ia in considerare o rata anuala de creștere compusa (CAGR) a veniturilor Aquila de 9.1% pentru următorii 5 ani. (Sursa: BRK)

Philips Kon Preț curent 17.750 EUR (2.01% ) MCap 15.7B

Philips a depășit așteptările analiștilor in ceea ce privește rezultatele din al treilea trimestru. Profitul de baza s-a dublat, in timp ce vânzările au crescut cu 11%, acest lucru datorandu-se cererii ridicate pentru scanerele medicale, echipamentele de monitorizare a pacienților si dispozitivele de sănătate personale. In ceea ce privește comenzile noi, acestea au scăzut cu 9%, pe fondul cererii scăzute din China si a unor probleme din lanțul de aprovizionare. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 173.00 USD (0.07% ) MCap 2.71T P/E 28.66

Autoritățile chineze efectuează investigații asupra utilizării mai multor terenuri de către Foxconn, unul dintre cei mai mari furnizori ai Apple. Foxconn, cunoscut oficial sub numele de Hon Hai, a declarat ca va respecta legea si va colabora cu autoritățile de investigații. Controlul are loc la scurt timp după ce fondatorul Foxconn, Terry Gou, si-a lansat candidatura la președinția Taiwanului si a subliniat ca nu se va lasă influențat de Beijing, deși are afaceri substanțiale in China. (Sursa: CNBC)

Micron Technology Preț curent 66.88 USD ( -0.51% ) MCap 73.2B P/E -25.16

Micron, unul dintre cei trei mari producători de cipuri DRAM din lume, este vizata de interdicțiile tehnologice ale Chinei, deoarece aproximativ un sfert din veniturile Micron provin din China. Compania intenționează sa își dezvolte, in următorii 20 de ani, operațiunile de producție de cipuri DRAM in New York, un proiect evaluat la 100 mld. USD, ce are ca scop creșterea semnificativa a producției in SUA. Astfel, producția de cipuri din SUA de doar 10% din prezent, ar putea ajunge pana la 60% la sfârșitul perioadei. (Sursa: Reuters)

Volkswagen Ag Preț curent 114.00 EUR ( -1.38% ) MCap 51.8B

Volkswagen si-a redus perspectivele privind marja de profit pentru anul in curs din cauza efectelor negative ale acoperirii riscurilor legate de materiile prime, ceea ce a dus la o pierdere de -2.5 mld. EUR . Se așteaptă ca, pentru întreg anul, profitul operațional sa rămână la nivelul anului precedent, de 22.5 mld. EUR, cu o rentabilitate a vânzărilor de 7% pana la 7.3%. In ciuda faptului ca Volkswagen si-a menținut țintele de producție si vânzări intacte, reacția pieței a fost prompta, cotația scăzând cu 3% pe bursa din Germania. (Sursa: Reuters)

Farfetch Preț curent 1.72 USD (8.86% ) MCap 662M

Autoritățile europene si-au dat acordul pentru ca retăierile online de produse de lux, Farfetch, sa achiziționeze o participație in Yoox Net-A-Porter de la Richemont, firma ce deține brandul Cartier. Aceasta achiziție face parte dintr-o tranzacție prin care Richemont ar urma sa vândă o participație de 47.5% din YNAP către Farfetch in schimbul a peste 50 de milioane de acțiuni Farfetch, cu posibilitatea ca Farfetch sa achiziționeze si restul YNAP. Cu toate acestea, Farfetch s-a confruntat cu provocări financiare, ceea ce a avut un impact asupra progresului tranzacției si a ridicat întrebări cu privire la impactul acesteia asupra Richemont si asupra industriei de retail de lux. Valoarea acțiunilor Farfetch a scăzut semnificativ in ultimii ani, cu peste 90%. (Sursa: Reuters)

Chevron Corporation Preț curent 162.41 USD ( -2.65% ) MCap 299B

Chevron a anunțat achiziția Hess pentru 53 mld. USD, o noua potențiala fuziune intre cei mai mari jucători din sectorul de petrol, după episodul Exxon-Pioneer. Tranzacția reprezintă, de asemenea, intenția Chevron de a continua sa investească in combustibili fosili, cererea de petrol rămânând in continuare puternica. Chevron a oferit 1.025 dintre acțiunile sale pentru fiecare acțiune Hess deținuta, echivalent cu 171 USD per acțiune. După anunț, cotația Chevron a scăzut cu 3% in ședința de pre-market. (Sursa: CNBC)

