FTSE Russell anunță revizuirea semestrială – TradeVille

FTSE Russell Anunță Rezultatele Indicative Ale Revizuirii Semestriale

Furnizorul global de indici, FTSE Russell, a anunțat rezultatele indicative ale revizuirii semestriale pentru luna septembrie 2023. Astfel, toate cele 7 companii incluse in indicii FTSE Global All Cap își vor menține poziția in indici. La nivelul FTSE Global Micro Cap, Romania va avea începând cu luna viitoare 6 companii, cu una mai puțin decât in prezent, deoarece acțiunile Transport Trade Services vor fi excluse din componenta indicelui, întrucât capitalizarea bursiera a companiei a depășit pragul maxim admis al indicelui FTSE Global Micro Cap. (Sursa: BVB)

Numărul Locurilor De Munca Vacante A Scăzut In T2 2023

In T2 2023, numărul locurilor de munca vacante a fost de 39,400, in scădere cu 7,700 fata de T1 2023. Astfel, rata locurilor de munca vacante estimata pentru T2 2023 a fost de 0.77% (-0.16 p.p. vs. T1 2023). Fata de T2 2022, numărul locurilor de munca vacante a scăzut cu 6,600. (Sursa: INS)

Autoritățile Chineze – Mai Vigilente Cu Economia

China a redus, luni, rata de dobânda de referință pentru împrumuturile cu maturitatea egala cu 1 an, la 3.45% de la 3.55%, in contextul in care autoritățile își intensifica eforturile de a stimula cererea de credite. Totuși, acestea din urma au decis sa mențină rata pentru împrumuturile cu maturitatea egala cu 5 ani la nivelul actual, respectiv 4.2%, datorita îngrijurărilor privind deprecierea yuanului chinezesc. Redresarea economica a Chinei a pierdut din avânt datorita agravării situației din piața imobiliara, a cheltuielilor de consum mai slabe, dar si a scăderii volumelor de credite acordate, care, împreună, au determinat implementarea mai multor masuri de stimulare a activității economice. (Sursa: Reuters)

Preturile Petrolului, In Creștere

Luni, preturile petrolului au crescut, datorita reducerii exporturilor de către Arabia Saudita si Rusia, care stârnesc îngrijorări privind diminuarea cererii agregate. Cotația contractelor la termen Brent a crescut cu 0.61 USD, pana la 85.41 USD/baril. Cotația contractelor la termen WTI a crescut cu 0.63 USD, pana la 81.88 USD/baril. De altfel, China, cel mai mare importator de petrol din lume, a raportat stocuri record de petrol, iar exporturile Arabiei Saudite către China au scăzut cu 31%, in iulie 2023 fata de iunie 2023. (Sursa: Reuters)

Armatura Preț curent 0.0935 RON (0.00% ) MCap 3.74M P/E -4.2231

Armatura, societate cu experiența vasta in producția de armaturi pentru instalațiile termice si de alimentare, a raportat, pentru primele 6 luni ale anului 2023, o cifra de afaceri in valoare de 0.9 mil. RON – in scădere cu 23% fata de S1 2022, in timp ce rezultatul operațional a înregistrat o pierdere cu 30% mai mica fata de anul trecut. Pierderea neta a însumat 60,877 RON, fiind cu mult mai mica fata de cea din 2022, de419,232 RON. (Sursa: comunicat societate)

Chromosome Dynamics Preț curent 21.6 RON ( -1.82% ) MCap 13.2M P/E 8.8

Compania românească de agri-tech, Chromosome Dynamics, a informat piața cu privire la lansarea proiectului Homeland, prima rețea de socializare si responsabilizare sociala dedicata susținerii si protejării mediului natural. Prin rețeaua de socializare si responsabilizare sociala, compania urmărește promovarea valorilor reale culturale si accesul la conținut de calitate. Lansarea proiectului va fi in sistem închis, pana la maxim 10,000 de utilizatori, si va avea loc la finalul lunii august. (Sursa: BVB)

Transilvania Investments Alliance Preț curent 0.283 RON ( -0.35% ) MCap 611M P/E 12.373

e reglementare auto din California, SUA, a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca investighează câteva incidente recente in care au fost implicate vehicule ale unității Cruise a General Motors si a cerut companiei sa retragă jumătate din robotaxiurile sale de pe șosele. Declarațiile autorităților americane au venit după ce, joi seara, a avut loc un accident cu implicarea unei mașini Cruise, acesta fiind cel mai recent accident in care au fost implicate mașinile care merg autonom. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 286.03 USD (2.90% ) MCap 744B P/E 33.01

Meta Platforms planifica lansarea versiunii web a aplicației sale Threads, la începutul acestei săptămâni. Prin aceasta decizie compania vizează recuperarea numărului de utilizatori si creșterea competitivității in raport cu X, platforma controlata de Elon Musk. (Sursa: The Wall Street Journal)

The Goldman Sachs Group Pret curent 319.70 USD ( -1.61% ) MCap 110B P/E 13.28

Goldman Sachs analizează o posibila vânzare a unei parți din divizia sa de administrare a averilor, Personal Financial Management (PFM). Aceasta divizie administrează active totale de 29 mld. USD si a fost achiziționată in anul 2019, pentru suma de 750 mil. USD, când averile gestionate totalizau 25 mld. USD. Goldman Sachs își concentrează din nou eforturile asupra clienților foarte înstăriți, pentru care administrează averi de 1 trilion USD. In alte știri, Prim-ministrul Malaeziei a anunțat ca ar putea chema in judecata Goldman Sachs pentru o disputa mai veche, respectiv implicarea băncii americane in scandalul de corupție legat de fondul de stat 1MDB, din care se estimează ca a fost furata suma de USD 4.5 mld. intre 2009 si 2014, printr-o schema in care au fost implicați oficiali la nivel înalt din guvernul tarii si din sectorul bancar. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

