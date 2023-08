Guvernul publică draftul de ordonanță privind noile măsuri fiscale - TradeVille

Șomaj In Scădere In Romania

In luna iunie 2023, rata șomajului, in forma ajustata sezonier, a fost de 5.4%,in scădere cu 0.1 puncte procentuale fata de cea aferenta lunii mai (5.5%). Rata șomajului la bărbați a fost cu 0.8 puncte procentuale mai mare decât la femei (Sursa: INS)

Guvernul Publica Draftul De Ordonanța Privind Noile Masuri Fiscale

Guvernul României a publicat draftul de ordonanță privind noile masuri fiscale, prin care vizează reducerea deficitului bugetar. Una dintre principalele propuneri fiscale este majorarea impozitului pe dividende, la 10%, de la 8%. Totodată, printre alte propuneri, Guvernul propune ca impozitul pe venitul microîntreprinderilor sa rămână la 3% pentru acele societăți care desfășoară activități specificate expres in draftul de ordonanță si care realizează o cifra de afaceri de peste 300,000 RON. (Sursa: Economedia)

Rata Șomajului In Scădere In Luna Iulie 2023

Oficiul Federal al Muncii din Germania a raportat o scădere a numărului de șomeri cu 4,000 in termeni ajustați sezonier, peste estimările analiștilor care se așteptau la o creștere a numărului de șomeri cu 20,000. Astfel, rata șomajului ajustata sezonier a scăzut la 5.6%, de la 5.7%, nivel înregistrat cu o luna in urma. Totodată, fără includerea cetățenilor ucraineni, economia germana ar fi înregistrat o creștere a numărului de șomeri din cauza mediului economic slab. Deși Oficiul Federal al Muncii a observat o scădere a cererii de forța de munca in ultimul an, aceasta rămâne la un nivel ridicat. (Sursa: Reuters)

Activitatea Manufacturiera A SUA, Un Plus De Optimism

Pentru luna iulie 2023, indicatorul de sentiment privind activitatea manufacturiera din SUA a crescut la nivelul de 46.4 puncte, de la 46 puncte, in luna iunie 2023, care a reprezentat nivelul minim al ultimilor aproape trei ani. Totuși, este a noua luna consecutiva de contracție pentru activitatea manufacturiera, întrucât nivelul acestui indicator rămâne sub pragul de 50 puncte, care separa contracția de expansiune. Unul dintre principalele motive ale contracției este scăderea cererii înregistrata de fabrici. (Sursa: Trading Economics)

Fondul Proprietatea Preț curent 1.916 RON ( -0.10% ) MCap 11.9B P/E 6.167

Fondul Proprietatea a comunicat ca, la AGA convocata pentru data de 18 august, acționarii vor trebui sa se decidă in favoarea unei singure opțiuni privind repartizarea dividendului special distribuit din veniturile realizate din vânzarea participației in Hidroelectrica. Prima opțiune prevede repartizarea unui dividend brut de 1.4942 RON/acțiune, din veniturile obținute din vânzarea parțiala a acțiunilor H2O. Alternativa o reprezintă dividendul solicitat spre repartizare de către acționarul statul roman, respectiv 1.7225 RON/acțiune. Așadar, cele doua dividende propuse nu pot fi cumulate, doar unul dintre dividende putând fi plătit de către societate. (Sursa: BVB)

Aforti Holding - Obligațiuni 2025 Preț curent 65.00 RON (6.56% ) MCap 1.3M

Aforti Holding, grupul financiar polonez prezent la BVB printr-o emisiune de obligațiuni denominata in lei, a raportat o scădere cu 1.57% a volumelor de tranzacții valutare prin platforma sa. Scăderea este raportata in primele șapte luni ale acestui an fata de perioada similara a anului trecut. Totuși, vânzările totale aferente tuturor activităților grupului au crescut cu 1.48%, fata de primele șapte luni din 2022. Totodată, numărul de clienți a crescut cu 7.52%, in luna iulie 2023 fata de luna iulie 2022. Emitentul este inclus in lista speciala de observare a BVB, datorita unor probleme privind nerealizarea auditului aferent situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022. (Surse: BVB (1);BVB (2);ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 8.80 RON (1.85% ) MCap 58.6M P/E 26.42

Visual Fan, deținătoarea brandului Allview, a anunțat lansarea noului produs Viper V10, completând gama telefoanelor compatibile cu noua tehnologie AVI GPT. Noul Viper V10 prezinta un design fluid, fiind dotat cu ecran IPS HD+ de 6.5 inch si sistem de operare Android 13, oferind clienților o utilizare facila. Aplicația AVI GPT, asistent vocal ce are integrat tehnologia AI, oferă suportul necesar clienților pentru dezvoltarea personala si profesionala prin interconectarea informațiilor multiple. (Sursa: comunicat societate)

British Petroleum Preț curent 4.8190 GBP (0.15% ) MCap 90.2B

Compania petroliera BP, a raportat o scădere cu aproape 70%, fata de anul trecut, a profitului din T2 2023, pe fondul scăderii preturilor la combustibilii fosili, reflectând o tendință observata in întreaga industrie energetica. Cu toate acestea, gigantul energetic a majorat dividendul cu 10%, pana la 0.072USD/acțiune. De asemenea, compania a anunțat ca va derula un program de răscumpărare a 1.5 mil. acțiuni in următoarele 3 luni. Alături de BP, rivalul britanic Shell si compania franceza Total Energies au raportat scăderi accentuate ale profetului net in T2 2023, in timp ce Exxon Mobil si-a diminuat profitul cu 56% comparativ cu perioada similara din 2022. In prezent, acțiunile companiei au crescut de la începutul anului cu 8.7% (Sursa: CNBC)

Toyota Motor Corporation Preț curent 171.16 USD (1.74% ) MCap 236B

Producătorul auto japonez, Toyota Motors, a raportat o creștere cu 94% a profitului operațional pentru T1 AF2024, comparativ cu perioada similara a anului trecut, depășind estimările analiștilor. Creșterea profitabilității are la baza vânzări mai mari in toate regiunile, productivitate sporita si un yen mai slab in comparație cu alte monede. Toyota si-a menținut prognoza pentru un profit de 3,000 mld. JPY pentru anul in curs, întrucât condițiile economice nu s-au schimbat foarte mult fata de trimestrul precedent. (Sursa: Reuters)

Johnson & Johnson Preț curent 167.70 USD (0.10% ) MCap 441B P/E 34.73

Acțiunile gigantului farmaceutic au scăzut, in cursul zilei de luni, cu 4%, după ce un judecător american a respins a doua încercare a companiei de a rezolva zeci de mii de procese legate de pudra de talc. Compania a declarat ca va face apel la decizia primei instanțe, care pune sub semnul întrebării o încercare de soluționare amiabila a conflictului, contra unei sume totale de 8.9 mld. USD oferita reclamanților. Reacția negativa a pieței vine in contextul in care Johnson & Johnson a eșuat de doua ori in încercarea de a soluționa procesele legate de pudra de talc, bănuita ca ar provoacă mai multe tipuri de cancer. (Sursa: Reuters)

Pfizer Inc Preț curent 35.80 USD ( -0.72% ) MCap 200B P/E 6.90

Producătorul de medicamente, Pfizer Inc, a raportat un profit pe acțiune peste așteptări, la venituri situate sub estimările analiștilor. Compania a raportat vânzări de 12.73 mld. USD, in T2 2023, in scădere cu 54% fata de perioada similara din 2022 si sub estimările de 13.27 mld. USD ale analiștilor. Rezultatul sub așteptări este pus pe seama prăbușirii vânzărilor medicamentelor anti-Covid, pe măsura ce finalul pandemiei a redus interesul populației pentru vaccinurile si tratamentele care ajuta la protecția împotriva virusului. In ceea ce privește profitul net pe acțiune, acesta a depășit nivelul de 0.57 USD estimat de analiști, înregistrând o valoare de 0.67USD/acțiune (-67% vas T2 2022). Compania își îndreaptă atenția asupra fuziunilor si achizițiilor, in încercarea de a accesa noi domenii de creștere, care sa îmbunătățească perspectivele companiei pe termen scurt. (Surse: CNBC;raport comapanie)

