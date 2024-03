Inflația din SUA, în linie cu așteptările – TradeVille

Numărul Autorizațiilor De Construire, In Scădere

In luna ianuarie 2024, s-au eliberat 1,829 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 12% comparativ cu aceeași luna a anului anterior. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 70.1% sunt pentru zona rurală. În ceea ce privește autorizațiile de construire pentru clădiri nerezidențiale, acestea au marcat o scădere de 8.2%. (Sursa: INS)

Creștere A Numărului De Șomeri In Germania

Numărul șomerilor in Germania a crescut cu 11,000 în februarie, mai mult decât dublu comparativ cu cei 5,000 prognozați de analiști. Rata șomajului a rămas la 5.9%, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. În același timp, rata inflației a scăzut, în luna februarie, la 2.5%, de la 2.9% înregistrată in luna ianuarie. (Surse: Bloomberg;Seeking Alpha)

Inflația In Franța, In Scădere

Inflația in Franța a înregistrat un nivel de 2.9%, in scădere de la 3.1% înregistrat in luna ianuarie. Potrivit estimărilor, în luna martie este așteptata o rata a inflației de 2.6%. (Sursa: Bloomberg)

Inflația Din SUA, In Linie Cu Așteptările

Inflația din SUA a crescut conform așteptărilor economiștilor in luna ianuarie, potrivit unui indicator important urmărit de Rezerva Federala. Indicele de preț al cheltuielilor de consum personal, excluzând costurile cu alimentele si energia, a crescut cu 0.4% în luna ianuarie și cu 2.8% față de anul trecut. Această dinamică a venit pe fondul unui salt neașteptat al veniturilor personale, care au crescut cu 1%, mult peste prognoza de 0.3%. (Sursa: BEA.gov)

Transport Trade Services Pret curent 30.1 RON (3.44% ) MCap 1.8B P/E 6.2

In 2023, TTS, operator portuar si transportator de mărfuri, a înregistrat o cifra de afaceri consolidata in valoare de 1.2 mld. RON, consemnând o creștere de 24.3% comparativ cu anul anterior. EBITDA la nivel de grup a atins 437.6 mil. RON, cu 54.4% mai mult ca în 2022, ceea ce a dus la un profit net în suma de 305.5 mil. RON (+71% vs. 2022). (Sursa: BVB)

Vrancart Pret curent 0.174 RON (0.00% ) MCap 294M P/E 14.221

Producătorul de carton ondulat, Vrancart Adjud, a înregistrat, la nivel consolidat, o cifră de afaceri anuală de 508.5 mil. RON, în scădere cu 18% față de anul anterior. Astfel, profitul operațional generat de companie aproape ca s-a înjumătățit fata de anul trecut, coborând pana la 19.8 mil. RON. Profitul net al perioadei a fost de 5.8 mil. RON (-75% vs. 2022). (Sursa: BVB)

Holdingrock1 Pret curent 9.00 RON (0.00% ) MCap 223M P/E -9.40

Roca Industry, holding specializat in materiale de construcții, a înregistrat o cifra de afaceri la nivel cumulat de 553.8 mil. RON, in creștere cu 8.2% fata de anul precedent. Pentru 2023, profitul operațional a fost de 32 mil. RON, cu o marja de 5.8% din cifra de afaceri. Ionut Bindea, CEO al holdingului, a declarat ca 2023 a fost anul îndeplinirii promisiunilor asumate, holdingul reușind trecerea pe piață principala de la BVB si încheierea a 3 tranzacții importante. (Sursa: ZF)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2330 RON ( -1.69% ) MCap 551M P/E 4.1243

IMPACT Developer & Contractor S.A. a încheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 169.4 mil. RON si un profit net de 34.9 mil. RON, înregistrând o creștere a marjei brute la 39%. Atât veniturile cat si profitul au fost sub nivelul de anul trecut. Gradul de îndatorare s-a menținut constant, la 28%, in timp ce datoriile comerciale au scăzut cu 26%. Confruntându-se cu o piață dificila si întârzieri in recepția apartamentelor, compania a semnat contracte valoroase si se pregătește pentru un 2024 promițător, cu proiecte noi. (Sursa: Financialintelligence)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 14.42 RON ( -0.14% ) MCap 578M P/E 8.82

Producătorul de vinuri din Republica Moldova, Purcari Wineries, a înregistrat o creștere de 22% a veniturilor totale, acestea ajungând la 369.4 mil. RON. Profitul a crescut si el cu 45% comparativ cu anul anterior, depășind așteptările. ”Continuam sa construim fundamentul pentru a ne îndeplini viziunea de a deveni liderul incontestabil in domeniul vinicol din Europa Centrala si de Est.”, a declarat Directorul Executiv al Purcari Wineries. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 11.70 RON ( -0.85% ) MCap 4.05B P/E 9.14

Electrica a încheiat anul, înregistrând o creștere a profitului net cu 11%. Aceasta se datorează in principal performantei segmentului de distribuție si reducerii costurilor cu energia electrica pentru acoperirea CPT, prin implementarea mecanismului de achiziție centralizata (MACEE). Acesta impune producătorilor sa vândă 80% din energie la 450 RON/MWh, impactul fiind diminuat de creșterea volumelor de energie pentru acoperirea pierderilor in rețea. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Pret curent 47.20 RON ( -2.68% ) MCap 14.2B P/E 5.08

Nuclearelectrica a prezentat rezultatele financiare pentru anul 2023. In ciuda unei creșteri a producției cu 0.9%, compania a înregistrat o scădere a profitului fata de anul 2022 cu 10.2%. Principala cauza este reprezentata de cheltuielile cu impozitul suplimentar pe venit, care au crescut cu 141.9% fata de anul precedent. (Sursa: BVB)

Transgaz Pret curent 19.02 RON ( -0.94% ) MCap 3.58B P/E 29.97

In 2023, profitul net al Transgaz s-a micșorat la 172.39 mil.RON, mai mic cu 50% fata de anul anterior, când a atins 347.07 mil. RON. Deși veniturile din activitățile de exploatare au crescut cu 13%, activitățile de echilibrare, construcții si cele financiare au cunoscut o scădere abrupta. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.4985 RON ( -1.48% ) MCap 2.82B P/E -1.6530

Fondul Proprietatea a încheiat anul 2023 cu o pierdere neta de 896.1 mil. RON, comparativ cu rezultatul net pozitiv de 2.77 mld. RON in exercițiul financiar precedent. Cele mai importante intrări de numerar in 2023 au fost sumele aferente încasate in urma IPO Hidroelectrica (9.28 mld. RON), vânzarea întregii participații in companiile din grupul Enel (650 mil. RON) si dividendele nete primite de la companiile din portofoliu (955.8 mil. RON), iar cele mai mari ieșiri de numerar au fost sumele aferente dividendelor nete plătite (8.23 mld. RON) si achiziționării de acțiuni proprii in cadrul programului de răscumpărare (1.83 mld. RON in total). (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 27.4 RON (3.79% ) MCap 1.06B P/E 19.0

Sphera Franchise Group a obținut un profit net de 79.8 mil. RON in 2023, in creștere cu 80.3% comparativ cu anul anterior, iar in ultimul trimestru al anului precedent, profitul net a fost de 36.3 mil. RON (+55%). La nivelul brandurilor, in T4 2023, KFC a înregistrat o creștere de 9% a vânzărilor (343.3 mil. RON), in timp ce Taco Bell a crescut cu 13.3% (22.6 mil. RON). Vânzările Pizza Hut au scăzut cu 16.6%, ajungând la 28.6 mil. RON. Veniturile, in T4, au marcat o creștere de 6.8%, la 394.4 mil. RON (vs 369.2 mil. RON in T4 2022), in timp ce nivelul vânzărilor din restaurante a urmat o creștere de 11.1%, la 1.47 mil. RON. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.115 RON ( -0.89% ) MCap 1.33B P/E 14.682

Aquila a raportat, pentru 2023, cele mai bune rezultate de la înființarea companiei, înregistrând un profit net de 97 mil. RON si venituri de 2.5 mld. RON, cu 14% mai mari decât in anul anterior. Principalul motor de creștere a veniturilor a fost segmentul de distribuție, care a reprezentat aproximativ 94% din cifra de afaceri. Aquila a realizat investiții in valoare de 46 mil. RON in 2023, pentru cumpărarea de mijloace de transport si echipamente de depozit si automatizări, si a finalizat achiziția Romtec, fiind in faza finala pentru achiziția companiilor Parmafood. (Sursa: BVB)

MedLife Pret curent 3.910 RON ( -1.26% ) MCap 2.07B P/E -240.141

Medlife a raportat, in ultimul trimestru al anului 2023, o cifra de afaceri consolidata pro-forma de 2.24 mld. RON, in creștere cu 25% comparativ cu anul anterior, datorita creșterii din toate liniile de afaceri, precum si achizițiilor finalizate in 2022 si 2023. MedLife a înregistrat, de asemenea, o pierdere de 5.7 mil. RON, de la un profit consolidat de 93.1 mil. RON in 2022. In 2023, grupul a finalizat mai multe achiziții, precum Muntenia Hospital, pachetul majoritar al Nord-Grupul Medical Provita si 56% din pachetul de acțiuni al Brol Medical Center din Timișoara, si a demarat, in premiera in Europa Centrala si de Est, transportul cu drone pentru probele biologice. (Sursa: BVB)

