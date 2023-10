Inflația în zona Euro atinge cel mai mic nivel din octombrie 2021 – TradeVille

Volumul Lucrărilor De Construcții A Crescut In Primele 8 Luni

Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 13.2%, ca serie bruta, in primele 8 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, iar ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare, s-a remarcat o creștere cu 13.7%. Trendul ascendent a fost remarcat in cazul reparațiilor capitale (+27.5%), lucrărilor de construcții noi (+12.8%), construcții inginerești (+34.4%) si lucrări de întreținere si reparații noi (+9.3%). In luna august 2023, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, volumul a crescut in total, ca serie bruta, cu 19.4% remarcând-se volume mai mari la lucrările de construcții noi (+26.8%), si lucrările de reparații capitale (+6%). Scăderi au fost înregistrate la nivelul clădirilor rezidențiale (-8.7%). (Sursa: INS)

Comenzile Din Industria Prelucrătoare – In Ușoara Creștere

Pe parcursul lunii august 2023, comenzile noi din industria prelucrătoare (piața interna si piața externa) s-au majorat cu 2.8% fata de luna similara a anului trecut. Cu toate acestea, fata de iulie 2023, comenzile noi au scăzut, in termeni nominali, cu 12.1%. Astfel, in primele 8 luni ale anului curent, comenzile din industria prelucrătoare au crescut cu 5.2%. In ceea ce privește cifra de afaceri din industrie, aceasta a scăzut, fata de luna august 2022, cu 1.2%. (Surse: INS (1);INS (2))

Creștere Economica Peste Așteptări A Chinei

Economia Chinei a urmat un trend ascendent semnificativ in al treilea trimestru, produsul intern brut înregistrând o creștere de 4.9%, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent. Masurile de susținere a economiei luate de autoritățile chineze au contribuit la consolidarea unei posibile redresări, după ce, in prima jumătate a anului, a fost înregistrata o deteriorare rapida a situației economice. Sectorul imobiliar, care reprezintă aproape o pătrime din producția economica, rămâne, in continuare, un motiv de îngrijorare major, iar scăderea investițiilor imobiliare continua sa reprezinte un risc semnificativ. Deși China se confrunta cu diverse provocări, precum șomajul ridicat in rândul tinerilor si scăderea încrederii in sectorul privat, redresarea economica pe care o urmează sugerează ca obiectivul de creștere economica al guvernului pentru întregul an 2023, de 5%, este posibil de atins. (Sursa: reuters)

Inflația In Zona Euro Atinge Cel Mai Mic Nivel Din Octombrie 2021

Rata inflației in zona euro a atins pragul de 4.3%, in luna septembrie, comparativ cu aceeași luna a anului trecut. Acesta reprezintă cel mai scăzut nivel al inflației in zona euro din octombrie 2021 încoace. Rata inflației core, care exclude preturile alimentelor si energiei, s-a situat la 4.5%, marcând cel mai scăzut nivel din august 2022 pana acum. (Sursa: SeekingAlpha)

Infinity Capital Investments Preț curent 1.705 RON (0.29% ) MCap 852M P/E 21.712

Infinity Capital Investments a anunțat piața cu privire la participarea, in data de 18 octombrie, la majorarea de capital a filialei sale, Gravity Capital Investments, cu suma de 22.5 mil. RON, prin subscrierea a 2.25 mil. acțiuni cu o valoare nominala de 10 RON/acțiune. Majorarea de capital a avut drept scop obținerea de lichidități pentru susținerea programului de investiții al Gravity Capital Investments. (Sursa: comunicat societate)

Romgaz Preț curent 45.65 RON (1.44% ) MCap 17.5B P/E 7.02

Romgaz a anunțat formarea, in cadrul Consiliului de Administrație, a unui nou comitet consultativ, sub numele de Comitetul de Gestionare a Riscurilor, care are in componenta sa următorii membri: Marius Gabriel Nut, Botond Balazs si Razvan Brasla. (Sursa: comunicat societate)

ALRO S.A. Preț curent 1.545 RON (0.00% ) MCap 1.1B P/E 3.168

Compania Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticala din Europa, a semnat un nou acord multianual cu Airbus pentru a furniza produse laminate plate din aluminiu utilizate in producția de aeronave. Aceasta înțelegere consolidează o colaborare inițiata in 2016 si reprezintă o recunoaștere a capacitații ALRO de a furniza produse de aluminiu de înaltă calitate pentru industria aerospațiala. (Sursa: BVB)

Asml Holding Preț curent 555.6 EUR ( -3.02% ) MCap 220B

Producătorul olandez de echipamente pentru industria semiconductoarelor, ASML Holdings, a înregistrat venituri operaționale trimestriale in valoare de 6.7 mld. EUR, in creștere cu 15.5% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul s-a situat in linie cu estimările analiștilor, fiind totodată in intervalul de 6.5-7 mil. EUR pe care si l-a propus conducerea companiei. In ceea ce privește profitul net trimestrial, acesta s-a situat la 1.89 mld. EUR, ușor peste estimările analiștilor de 1.82 mld. EUR. Compania se așteaptă ca veniturile de anul viitor sa fie similare cu cele din 2023, având in vedere incertitudinile legate de redresarea cererii din industrie. (Sursa: WSJ)

Nvidia Preț curent 423.50 USD ( -3.61% ) MCap 1.04T P/E 100.98

Nvidia se asociază cu Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comanda din lume, pentru a construi centre de date avansate, denumite “fabrici AI”, care vor utiliza cipuri si software de la Nvidia pentru diverse aplicații. Aceste fabrici AI sunt concepute ca centre pentru producția de inteligenta si se așteaptă sa joace un rol semnificativ in procesarea si îmbunătățirea datelor colectate de la vehiculele autonome, îmbunătățind software-ul si capacitățile acestor vehicule. Nvidia se confrunta cu restricții la export, care afectează vânzarea cipurilor sale AI in China, astfel ca parteneriatul cu Foxconn aduce noi oportunități de extindere la nivel global. Pe termen lung, Foxconn își propune sa obțină o cota semnificativa din piața globala a vehiculelor electrice, cu o ținta inițiala de 5% cota de piața, si sa devina un jucător important in fabricarea de vehicule electrice. (Sursa: reuters)

NIO INC Preț curent 8.53 USD (0.12% ) MCap 13B

Producătorul chinez de vehicule electrice, Nio, vizează stabilirea unei rețele de dealeri in Europa pentru a accelera creșterea vânzărilor. Nio, adesea văzut ca rival al Tesla, a fost lansat in 2021 si s-a extins in mai multe tari europene. Aceasta decizie a urmat după evaluarea pieței si a vânzărilor in Europa, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. De asemenea, mai mulți producători chinezi de vehicule electrice, inclusiv Xpeng, se extind in tarile europene datorita potențialului pentru preturi si cerere mai mari. Reprezentantele vor include atât vehicule marca Nio, cat si noua marca de vehicule electrice Firefly, planificate a fi lansate pentru export in 2025. (Sursa: reuters)

The Procter & Gamble Company (p&g) Preț curent 148.85 USD (1.77% ) MCap 362B P/E 24.72

In cel mai recent trimestru încheiat, veniturile din vânzări ale P&G au ajuns la 21.9 mld. USD, in creștere cu 6% comparativ cu perioada similara a anului trecut si cu 290 mil. USD peste așteptările analiștilor. Veniturile organice (care nu includ achizițiile si fuziunile) s-au majorat cu 7%, conducând către un profit net trimestrial de 4.52 mld. USD, in creștere de la 3.94 mld. USD in trimestrul similar din 2022. Cu toate acestea, volumul produselor vândute a continuat sa scadă, marcând a 6-a diminuare trimestriala consecutiva. (Surse: CNBC;SeekingAlpha)

Bancorp Preț curent 33.48 USD ( -4.04% ) MCap 51.1B P/E 8.83

U.S. Bancorp, a 5-a banca după valoarea activelor din SUA, a obținut, in T3 2023, venituri operaționale in suma de 7 mld. USD, in creștere cu 11% fata de T3 2022 si in linie cu estimările analiștilor. Profitul net ajustat/acțiune s-a situat la 1.05 USD, fiind cu 0.05 USD peste nivelul așteptat de analiști. Creșterile înregistrate de banca au fost stimulate de majorarea ratelor dobânzilor, dar si de achiziția MUFG Union Bank. (Sursa: SeekingAlpha)

