Inflația în Zona Euro, ușor sub estimări - TradeVille

Cerealele Ucrainene Blocate De Tarile Limitrofe

Fermierii romani se alătura polonezilor, ungurilor, slovacilor si bulgarilor in încercarea de a bloca importurile de cereale ieftine din Ucraina. Fermierii bulgari au blocat ieri pentru câteva ore vămile, pe fondul nemulțumirii ca produsele ieftine din Ucraina invadează piață Bulgariei. Cu câteva zile in urma, Polonia, Ungaria si Slovacia au anunțat ca vor interzice unilateral importurile de cereale si produse alimentare din Ucraina, care au dezechilibrat aceste piețe. Deși Romania si Bulgaria nu sunt impactare atât de mult de importurile ucrainene, exportând in jur de 50% din producția proprie de grâu, totuși guvernele se gândesc sa ia masuri in fata protestelor așteptate din partea fermierilor. (Sursa: ZF)

In Așteptarea Dividendelor

Indicele BET a închis ședința bursiera de ieri, 19 septembrie, la un nou maxim istoric, ajungând la 14,323 de puncte, după o creștere de 1.02%. In ultimele doua săptămâni, indicele s-a aflat pe un trend ascendent, înregistrând opt creșteri in zece ședințe bursiere. Luni, când piețele externe au închis in pierderi pe fondul poziționării investitorilor cu privire la deciziile Fed, BET a urcat cu 0.3%. Evoluția benchmark-ului este data si de volumele mari cumpărate de investitori in așteptarea dividendelor de la Fondul Proprietatea, OMV Petrom si Banca Transilvania. Pe 29 septembrie, Fondul Proprietatea urmează sa plătească 9.3 mld. RON sub forma de dividende. (Sursa: ZF)

Inflația In Zona Euro, Ușor Sub Estimări

Inflația in Zona Euro in luna august a fost ușor mai mica decât s-a estimat, a declarat marți biroul de statistica al Uniunii Europene, Eurostat, dar, totuși, a rămas de peste doua ori peste ținta Băncii Centrale Europene. In august, inflația in Zona Euro a fost de 0.5%, fata de luna precedenta, si de 5.2% fata de august 2022, sub estimările de 5.3% furnizate in 31 august. BCE dorește sa mențină inflația la 2% pe termen mediu. Inflația de baza, care exclude preturile volatile ale energiei si alimentelor, a fost de 0.3% fata de iulie si de 6.2% fata de august 2022, in conformitate cu estimările inițiale. (Sursa: Reuters)

Prețul Uleiului De Măsline, La Maxime Istorice

Preturile mondiale ale uleiului de măsline au crescut pana la 8,900 USD/tona in septembrie, atingând noi maxime istorice, din cauza vremii extrem de uscate din Marea Mediterana, potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA). In august, prețul mediu era cu 130% mai mare fata de anul precedent si nu dădea “nici un semn de relaxare”, a precizat USDA. Spania, cel mai mare producător si exportator de ulei de măsline din lume, este afectata de o seceta puternica de luni de zile. Totodată, tara a înregistrat a treia cea mai călduroasa vara din istoria sa, cu o temperatura medie de vara cu 1.3°C mai mare decât in mod normal. (Sursa: CNBC)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.276 RON ( -0.36% ) MCap 652M P/E 6.208

Impact Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la BVB, va beneficia, începând cu data de 28 septembrie 2023, de servicii de Market Maker. Impact este listata pe segmentul principal al BVB, la categoria Premium, având o capitalizare de piață de 653 mil. RON. (Surse: BVB;ZF)

One United Properties Preț curent 0.933 RON ( -0.64% ) MCap 3.54B P/E 8.023

One United Properties a informat investitorii cu privire la doua cereri de chemare in judecata in legătura cu proiectele One Floreasca Tower si One Peninsula. Cererile au fost formulate de către Primăria Municipiului București si de către Asociația S.O.S. si se refera la suspendarea celor doua autorizații de construire acordate pentru dezvoltarea proiectului One Peninsula, precum si a PUZ-ului pentru Inelul Median, zona situata intre Lacul Morii si Lacul Colentina. Lucrările pe cele doua șantiere de construcții se desfășoară in prezent fără întreruperi, compania neavând probleme de validitate in ceea ce privește autorizațiile de construire, urmând a se apară împotriva cererilor depuse. (Sursa: BVB)

Transgaz Preț curent 18.50 RON (1.09% ) MCap 3.48B P/E 14.48

Transgaz a preluat ieri operarea Sistemului National de Transport gaze naturale din Republica Moldova, prin subsidiara sa, Vestmoldtransgaz, care administrează si gazoductul Ungheni-Chișinău. Vestmoldtransgaz va prelua activitatea de la Moldovatransgaz SRL, conform contractului semnat in 4 septembrie 2023 si aprobat de Autoritatea Naționala de Reglementare Energetica din Republica Moldova. Preluarea de către Vestmoldtransgaz ca unic operator al sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova este consecința neîndeplinirii de către Moldovatransgaz a cerințelor de separare si certificare (“unbundling”) conform Pachetului Energetic III al Uniunii Europene, a Directivei 2009/72/CE privind normele comune pentru piața interna a energiei electrice si a Legii 108/27.05.2016. (Surse: BVB;ZF)

Holdingrock1 Preț curent 7.98 RON (0.00% ) MCap 141M P/E -7.59

Prebet Aiud, împreuna cu un concert de acționari, a raportat dețineri care depășesc 5% din drepturile de vot anexate acțiunilor. Mai exact, concertul de acționari care are in frunte Prebet Aiud controlează 5.8311% din numărul total de drepturi de vot. Pragul a fost depășit la data de 11 septembrie, după ce acești acționari au cumpărat 300,000 acțiuni. Săptămâna trecuta, acționarul Mihai Birliba anunța vânzarea a 300,000 acțiuni, tot la data de 11 septembrie. In urma tranzacției, deținerile acestuia au scăzut sub pragul semnificativ de 5% din drepturile de vot anexate acțiunilor. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Comelf Preț curent 3.84 RON (0.00% ) MCap 86.3M P/E 12.59

Comelf convoacă AGA Ordinara pentru data de 26 octombrie 2023 si propune, printre altele, repartizarea unui dividend interimar brut de 0.208 RON/acțiune. Acesta ar urma sa fie repartizat din profitul net realizat in S1 2023. Randamentul brut al dividendului, la prețul de închidere de ieri, este de 5.4%. Data de înregistrare este propusa pentru 14.11.2023 (ex-date: 13.11.2023), iar data plații este propusa pentru 29.11.2023. (Sursa: raport curent)

Byd Company Limited Preț curent 29.19 EUR ( -4.48% ) MCap 84.9B

Producătorul auto chinez, BYD, a vândut peste 26% din autovehiculele electrice care au fost achiziționate in Asia de Sud-Est in al doilea trimestru din 2023, reușind sa depășească inclusiv cota de piață a Tesla pe aceasta piață. Modelul sau Atto 3, cu un preț începând de la 30,000 USD in Thailanda, a fost cel mai bine vândut model din regiune, potrivit Counterpoint. Prin comparație, preturile Tesla pentru Model 3 de baza încep de la 57,500 USD. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 179.07 USD (0.62% ) MCap 2.81T P/E 29.66

Cel mai recent cip, realizat de cel mai mare producător de semiconductori din China, SMIC, a stârnit îngrijorare la Washington si a ridicat întrebări cu privire la modul in care a fost posibila fabricarea acestuia, fără ca firma sa aibă acces la tehnologii critice. Cipul, care pare sa suporte 5G, a fost integrat in cel mai recent smartphone al Huawei, Mate 60 Pro. Un Huawei resuscitat ar putea reprezenta o amenințare pentru Apple in China, una dintre cele mai mari piețe ale gigantului american. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 137.63 USD ( -1.68% ) MCap 1.42T P/E 109.34

Amazon a anunțat ca va organiza evenimentul "Prime Big Deals Day", care va dura doua zile, pe 10 si 11 octombrie, înainte de sezonul de cumpărături de Sărbători. Compania a organizat evenimente similare in 2022, evenimentul din octombrie al anului trecut fiind numit "Prime Early Access Sale". Amazon a menționat într-o declarație ca, in acest an, vânzările de Prime Day se vor extinde si către anumiți parteneri care utilizează funcția "Buy with Prime" a companiei, ce oferă transport gratuit si avantaje suplimentare. (Sursa: Barron’s)

Pepsico Inc Preț curent 178.32 USD ( -0.59% ) MCap 246B P/E 31.15

PepsiCo risca sa piardă parteneriatul exclusiv de furnizare de băuturi pentru Burger King in India, in urma negocierilor avansate dintre cel din urma si Coca-Cola, conform raportului The Economic Times. Acest lucru ar încheia o relație de aproape 10 ani. Acordul ar putea fi anunțat pana la sfârșitul trimestrului următor. Coca-Cola este deja prezenta la concurentul McDonald's, in timp ce, PepsiCo are parteneriate exclusive cu KFC si Pizza Hut in India. Burger King are mai mult de 391 de magazine in India. (Sursa: Seeking Alpha)

Zim Integrated Shipping Services Preț curent 11.78 USD (1.99% ) MCap 1.41B

Prețul acțiunilor ZIM Integrated Shipping a înregistrat o creștere de 6.6% in tranzacțiile de luni, după ce J.P. Morgan si-a actualizat recomandarea de preț, de la Neutru la Overweight, stabilind un preț ținta de 15.40 USD. "In ultimii doi ani, ZIM a trecut de la poziția de lider in ceea ce privește rentabilitatea la a avea, posibil, cele mai scăzute marje din sector", a scris analistul J.P. Morgan, Samuel Bland, dar "vedem acest lucru ca fiind temporar", anticipând ca baza de costuri a companiei va deveni mai competitiva. (Sursa: Seeking Alpha)

