Inteligența artificială sub lupa autorităților - TradeVille

Deficitul De Protecție, In Creștere

Deficitul de protecție al oamenilor in fata unor evenimente nedorite a crescut cu 9.2% in 2022, comparativ cu anul 2021, atingând valoarea de 137 mld. EUR. Deficitul de protecție reprezintă diferența dintre resursele financiare necesare si resursele financiare disponibile la un moment dat. Ponderea in PIB a acestui deficit de protecție reprezintă 48%. In medie, o familie ar avea nevoie de 132,000 RON in cazul unui eveniment nefavorabil. (Sursa: ZF)

Mai Multe Investiții In Pilonul III

Cele zece fonduri de pensii facultative Pilon III au crescut, in septembrie 2023, cu 30%, ajungând la nivelul de 4.4 mld. RON. Comparativ cu septembrie 2022, activele înregistrau o valoare de 3.3 mld. RON, iar in 2019 de 2.2 mld. RON. Creșterea cu 1 mld. RON a fost datorata majorării numărului de participanți, cu 83,000, dar si pe seama unor viramente mai mari. (Sursa: ZF)

Tot Mai Aproape De Recesiune

Produsul intern brut al Germaniei a scăzut cu 0.1% fata de precedentele 3 luni, ceva mai bine decât așteptările analiștilor, de o contracție de 0.2%. Producția a scăzut in al treilea trimestru, crescând riscul ca cea mai mare economie europeana sa se îndrepte spre o recesiune. Cele mai recente date economice subliniază eforturile Germaniei de a-si reveni după o încetinire indusa de sectorul energetic iarna trecuta, care a fost urmata de doua trimestre de stagnare sau in cel mai fericit caz, creștere minima. (Sursa: Bloomberg)

Inteligenta Artificiala Sub Lupa Autorităților

Președintele Joe Biden a prezentat un ordin executiv privind inteligenta artificiala, reprezentând prima acțiune de acest fel a guvernului SUA. Ordinul face referire la noi evaluări de siguranța, cercetări privind impactul inteligentei artificiale asupra pieței muncii dar si la echitate si drepturi civile. Documentul se bazează pe angajamentele voluntare pe care Casa Alba le-a obținut anterior de la 15 mari companii americane din domeniul tehnologiei si are ca scop sa devina prima reglementare concreta pentru dezvoltarea acestei tehnologii. Este important de menționat faptul ca acest ordin vine cu puțin timp înaintea summit-ului privind siguranța inteligentei artificiale, găzduit de Marea Britanie. (Sursa: CNBC)

Patria Bank Preț curent 0.0820 RON (0.00% ) MCap 268M P/E 11.1700

Patria Bank a dat de curând startul celui de-al doilea modul al Academiei Patria, un program de educație financiara antreprenoriala menit sa vina in sprijinul antreprenorilor romani pentru a-i ajuta sa continue sa își dezvolte afacerile si sa depășească provocările generate de mediul economic dificil din aceasta perioada. Accesul la program este gratuit si specialiști renumiți își vor împărtăși cunoștințele timp de câteva săptămâni, pentru a creste know-how-ul antreprenorilor in: economie, finanțe, marketing, produse bancare, fonduri europene si ESG. (Sursa: PatriaBank)

OMV Petrom Preț curent 0.5500 RON (0.09% ) MCap 34.2B P/E 5.1941

OMV Petrom si Auchan au finalizat proiectul prin care toate stațiile Petrom au integrat magazinul MyAuchan. La nivel național, se numără aproximativ 400 de magazine in toate stațiile. Proiectul s-a desfășurat pe durata a 3 ani iar investiția se ridica la peste 50 mil. EUR. Colaborarea dintre cele doua companii a început încă din 2017, acestea reușind sa finalizeze proiectul cu un an mai devreme decât a fost estimat inițial. (Sursa: BVB)

General Motors Co Preț curent 27.36 USD (0.51% ) MCap 37.8B P/E 3.37

General Motors si United Auto Workers (UAW) au ajuns la un acord provizoriu, punând capăt primei greve simultane a salariaților celor trei producători auto din Detroit. Aproape 50,000 de muncitori s-au alăturat grevei, care a costat, companiile si furnizorii, miliarde de dolari. Acordul urmează înțelegerilor cu Ford si Stellantis, marcând victorii semnificative pentru muncitorii din industria auto. Strategia a presupus negocierea cu toți cei trei producători auto in același timp si folosirea grevelor țintite in fabrici cheie pentru a accelera negocierile. UAW a obținut câștiguri substanțiale in ceea ce privește salariile si beneficiile de pensionare. GM, Ford si Stellantis au susținut ca cererile UAW ar creste costurile si i-ar dezavantaja in comparație cu concurenții nesindicalizați precum Tesla si Toyota. (Sursa: Reuters)

Hsbc Holdings Preț curent 5.853 GBP ( -2.56% ) MCap 117B

HSBC a raportat un profit după taxe de 6.26 mld. USD, in trimestrul al treilea, in creștere cu 235% fata de aceeași perioada a anului trecut, dar sub așteptările analiștilor. Creșterea s-a datorat unui mediu cu dobânzi mai mari, profitul înainte de taxe al băncii ajungând la 7.7 mld. USD. In pofida performantei solide, HSBC intenționează sa își reducă rata CET1 la 14%-14.5%, de la 14.9% in prezent, si a inițiat o răscumpărare de acțiuni de pana la 3 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Stellantis Nv Preț curent 16.980 EUR ( -2.02% ) MCap 54.5B

Sindicatul canadian Unifor a inițiat o greva naționala la care au participat peste 8,200 de muncitori din industria auto, după ce Stellantis nu a reușit sa ajungă la un nou acord pana la termenul limita. Acest lucru urmează încheierii unui acord provizoriu pentru aproximativ 43,000 de lucrători auto din SUA cu UAW, după șase săptămâni de greve. Grevele din Canada afectează uzinele de asamblare din Ontario care produc vehicule, inclusiv modelele Chrysler 300, Pacifica, Dodge Challenger si Charger. Grevele au loc, de asemenea, după o greva naționala recenta de 12 ore împotriva General Motors, declanșata de Unifor. Sindicatul negociază cu fiecare producător auto in parte, urmând o abordare bazata pe un model stabilit cu Ford. (Sursa: CNBC)

Mcdonald's Corporation Preț curent 260.00 USD (1.56% ) MCap 189B P/E 23.73

McDonald's a raportat, in trimestrul al treilea, un profit de 3.19 USD pe acțiune, depășind așteptările de 3 USD. Veniturile gigantului fast-food au ajuns la 6.69 mld. USD, cu o creștere de 8.8% a vânzărilor la nivel global in locațiile proprii, determinata de o creștere cu 8.1% a vânzărilor in restaurantele din SUA, atribuita creșterilor strategice de preturi si eforturilor de marketing. (Sursa: CNBC)

