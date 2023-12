Noi recorduri pentru prețul aurului – TradeVille

Rata Șomajului, In Scădere Ușoara

La finalul lunii octombrie, rata șomajului înregistrată in Romania a fost de 5.4%, in scădere cu 0.1 puncte procentuale comparativ cu luna anterioara. In rândul tinerilor cu vârsta de pana la 24 de ani, a fost înregistrat cel mai mare procent, de 21%. Pe categoria de vârsta 25-74 ani, șomajul a fost de 4.5%, reprezentând 77.65% din numărul total al șomerilor estimați pentru luna octombrie. Din punct de vedere numeric, in octombrie erau 446,500 de șomeri (in vârsta de 15-74 ani), in scădere cu 2,200 fata de septembrie, si cu 14,100 sub nivelul din octombrie 2022. (Sursa: INS)

Fonduri Mutuale, Active De 19.1 Mld. RON

Activele celor mai mari zece administratori de fonduri mutuale din Romania au ajuns la 19.1 mld. RON, la finalul lunii octombrie 2023, înregistrând o creștere de 10.2% fata de finalul anului 2022. Activele s-au majorat pe fondul creșterii cu 21.9% a indicelui BET in intervalul ianuarie – octombrie 2023. Cu tot cu dividende (indicele BET-TR), creșterea a fost de 29.4%. BET-BK, indicele de referința pentru administratorii de fonduri, a crescut cu 21.3% in primele 10 luni ale anului curent. (Sursa: ZF)

Bitcoin Depășește 41k

Prețul Bitcoin a reușit sa depășească 41,000 USD pentru prima data din mai 2022, ajungând la 41,639 USD in dimineața zilei de luni. Criptomoneda a înregistrat o creștere de peste 13% in ultima luna si de peste 130% in acest an, in contextul anticipării ca autoritățile de reglementare din Statele Unite ale Americii vor aproba in curând un ETF pentru Bitcoin. Comisia pentru Valori Mobiliare este așteptată sa ia o decizie pana pe data de 10 ianuarie 2023. Cererile anterioare pentru un astfel de ETF au fost, anterior, respinse de comisie, însă experții prevăd o rezoluție diferita de aceasta data. Cu toate acestea, prețul Bitcoin înregistrează un discount de 40% fata de maximul sau istoric din 2021. In noiembrie, analiștii de la AllianceBernstein au declarat ca Bitcoin ar putea sa urce pana la 150,000 USD in 2025. (Sursa: WSJ)

Noi Recorduri Pentru Prețul Aurului

Prețul aurului a atins un nou record luni, pentru a doua zi consecutiva, prețul spot ajungând la 2,100 USD/uncie (1 uncie = 28.35 grame), pe măsură ce cererea globala pentru lingouri pare sa continue. Analiști estimează ca prețul unciei de aur ar putea atinge 2,000 USD in anul următor, pe fondul incertitudinii globale, a unui dolar american mai slab si a posibilelor reduceri ale ratei dobânzii. (Sursa: CNBC)

Magazin Universal Maramureș Baia Mare Pret curent 0.264 RON (4.76% ) MCap 40.6M P/E 16.926

Magazin Universal Maramureș Baia Mare (MAMA) si LCS Imobiliare (LCSI), companii controlate indirect de omul de afaceri Dorel Goia, cel care deține pachetul majoritar de acțiuni la TeraPlast, au anunțat ca au vândut acțiunile pe care le dețineau la Hidroelectrica. Astfel, MAMA a vândut cele aproximativ 88,300 de acțiuni H2O la prețul de 128.7 RON pe unitate, valoarea tranzacției ridicându-se la 11.4 mil. RON, marcând un profit de 2.4 mil. RON fata de prețul de listare din vara. LCS a vândut 44,000 de acțiuni H2O într-o tranzacție in valoare de 5.7 mil. RON, marcând un câștig de circa 1.2 mil. RON. (Sursa: ZF)

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Pret curent 22.700 RON (0.31% ) MCap 152M

Cele doua ETF-uri tranzacționate la BVB, ETF BET Patria-TradeVille (TVBETETF) si ETF Energie Patria-TradeVille (PTENGETF), au atras, in luna noiembrie 2023, un număr de aproape 1,000 de investitori noi. De la începutul anului, TVBETETF a atras 6,270 de investitori noi, numărul total ridicând-se la 13,399 de persoane, o creștere de 88%, in timp ce PTENGETF a atras, de la listarea din februarie, 2,308 investitori. ETF-ul BET Patria-TradeVille a ajuns la finalul lunii noiembrie la active nete in valoare de 149.5 mil. RON, in timp ce ETF-ul Energie Patria-TradeVille administrează active in valoare de 9.74 mil. RON. (Sursa: ZF)

Alaska Air Group, Pret curent 33.37 USD ( -14.35% ) MCap 4.35B P/E 27.22

Alaska Airlines, a anunțat încheierea unui acord pentru achiziționarea Hawaiian Airlines, la prețul de 1.9 mld. USD. Compania a declarat ca va plăti 18 USD pe acțiune in numerar si ca va prelua o datorie in valoare de 900 mil. USD de la Hawaiian. Alaska Airlines a afirmat ca fuziunea va permite companiei sa ofere mai multe destinații pentru consumatori si sa extindă opțiunile in regiunea Pacificului. Acțiunile Hawaiian Airlines au închis vineri la 4.86 USD, fiind in scădere cu 52% de la începutul anului. Alaska Airlines a precizat ca ambele mărci vor fi păstrate, si vor oferi împreuna 138 de destinații, inclusiv zboruri directe către 29 de destinații din America, Asia, Australia si Pacificul de Sud. (Sursa: Barron’s)

Spotify Technology Pret curent 195.79 USD (8.36% ) MCap 37.4B

Spotify a anunțat o reducere cu 1,500 a numărului de angajați (echivalentul a 17% din totalul forței de munca), intr-un efort de reducere a costurilor. CEO-ul Daniel Ek a subliniat necesitatea unei echipe mai concentrate, redirecționând eforturile către satisfacerea principalilor parteneri: creatorii si consumatorii. Compania intenționează sa adopte o structura mai eficienta pentru a reinvesti strategic profiturile, iar Daniel Ek va aborda aceste reduceri într-o sesiune "Unplugged", miercuri. (Sursa: Bloomberg)

Virgin Galactic Pret curent 2.06 USD ( -11.97% ) MCap 565M P/E -0.96

Prețul acțiunilor companiei Virgin Galactic a scăzut cu peste 14% in ședința de pre-market de pe Wall Street, in contextul in care miliardarul britanic Richard Branson a exclus posibilitatea de a investi sume noi in companie. Intr-un interviu pentru Financial Times, acesta a declarat ca vastul sau imperiu de afaceri nu mai are cele mai adânci buzunare in urma pandemiei Covid-19, subliniind faptul ca Virgin Galactic ar trebui sa aibă suficiente fonduri pentru a-si desfășura activitatea pe cont propriu. Compania a anunțat luna trecuta reduceri de personal si suspendarea zborurilor comerciale timp de 18 luni de la începutul anului viitor. (Sursa: CNBC)

Meta Platforms Inc (Facebook) Pret curent 317.25 USD ( -2.00% ) MCap 820B P/E 36.41

Mark Zuckerberg, fondatorul Meta Platforms, a vândut acțiuni ale companiei pentru prima oara in ultimii doi ani, după ce gigantul social media a avut o revenire impresionanta ce a urmat unui an 2022 tumultuos. Trustul fondatorului, dar si entitățile caritabile pe care le controlează, au vândut aproximativ 682,000 de acțiuni in valoare de aproape 185 mil. USD in luna noiembrie, conform datelor compilate de Bloomberg. (Sursa: Bloomberg)

Uber Technologies Inc Pret curent 60.02 USD (4.66% ) MCap 118B P/E -317.07

Prețul acțiunilor Uber a crescut cu peste 5% la începutul ședinței de tranzacționare de luni, după ce compania de ride-sharing a fost selectata sa se alăture indicelui S&P 500, conform unui anunț făcut vineri. Uber va înlocui Sealed Air Corp, dar data oficiala de admitere in costul indicelui va fi 18 decembrie 2023. Cu aceasta ocazie, analiștii de la Oppenheimer si-au reiterat evaluarea pozitiva asupra companiei, majorându-si prețul țintă pana la 75 USD/acțiune, de la 65 USD/acțiune. Totodată, aceștia au afirmat ca includerea Uber in S&P 500 va contribui la îmbunătățirea sentimentului investitorilor privind randamentele. (Sursa: CNBC)

