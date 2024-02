Obligațiuni atractive în EUR – TradeVille

Maib, Mai Aproape De BVB

Maib, cea mai mare banca din Republica Moldova i-a găzduit pe reprezentanții BVB si ASF pentru a discuta de listarea acțiunilor la București. In toamna trecuta, managementul companiei susținea ca legislația Moldovei împiedică listarea. Cu toate acestea, întâlnirea din aceasta săptămână ar putea fi un prim semnal ca Maib se pregătește de listarea la BVB in 2024. Banca, cu active totale de 2.5 mld. EUR, are o cota de piață de 33.6% in Republica Moldova. (Sursa: ZF)

2024 Începe In Forta Pentru Brokerii De La BVB

Primii 10 brokeri de la BVB au intermediat împreună tranzacții de aproximativ 3 mld. RON in luna ianuarie, reprezentând 92.6% din totalul înregistrat. Cei mai activi 3 brokeri au fost Banca Comerciala Romana, Swiss Capital si TradeVille. Comparativ cu anul trecut, suma intermediata a fost de aproximativ 3 ori mai mare. (Sursa: ZF)

Inflația Din China, La Minimul Ultimilor 14 Ani

In ianuarie 2024, China a înregistrat cel mai puternic declin al preturilor de consum din ultimii 14 ani, cu o scădere de 0.8% de la un an la altul, alimentata in mod semnificativ de o scădere record de 5.9% a preturilor la alimente. Concomitent, preturile la producător au scăzut pentru a 16-a luna consecutiv, înregistrând un declin de 2.5%, ușor mai bun decât se așteptă. In pofida acestor scăderi, preturile de baza si preturile lunare de consum au înregistrat creșteri marginale, sugerând eforturi de stabilizare a economiei pe fondul unei redresări șovăitoare. (Sursa: SeekingAlpha)

Criza EV Se Accentuează In China

In ianuarie, vânzările de autoturisme din China au scăzut cu 14.1% față de decembrie, primul declin din august, în ciuda unei creșteri de 57.1% de la un an la altul. Vânzările de vehicule electrice cu baterii au scăzut cu 37%. CPCA preconizează o concurenta intensa si continua la nivelul preturilor intre cele peste 40 de mărci pana in 2024. (Sursa: Reuters)

Chimcomplex Borzesti Onești Pret curent 19.20 RON (1.32% ) MCap 5.85B P/E 43.08

Acțiunile Chimcomplex au crescut cu aproximativ 11% de la momentul anunțului companiei de majorare cu 10% a salariilor si de creștere a valorii tichetelor de masa de la 35 la 40 RON începând cu februarie. Compania, care operează platforme industriale la Onești si Râmnicu Vâlcea, va implementa si o creștere salariala variabila de 24% prin ajustare. In 2021, compania a introdus un plan de acționariat pentru angajați, oferind tuturor angajaților 100 de acțiuni gratuite in anul precedent. (Sursa: ZF)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.253 RON (1.20% ) MCap 598M P/E 4.478

Impact a anunțat aprobarea prospectului in vederea derulării ofertei publice de vânzare a obligațiunilor IMP27E. Astfel, începând cu 12 februarie investitorii vor putea subscrie obligațiunile companiei, care au o valoare nominala de 100 EUR/obligațiune si o rata a cuponului situata intre 9% si 10% pe an, care se va plăti semestrial. Oferta are o valoare totala de pana la 3 mil. EUR, iar subscrierile se vor încheia in data de 23 februarie. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 1.010 RON (0.00% ) MCap 3.83B P/E 9.000

One United Properties a anunțat ca Tribunalul Municipiului București a respins in totalitate cererea de chemare in judecata formulata de Municipiul București si de Primarul General al Municipiului București referitoare la anularea si suspendarea autorizației de construire aferenta dezvoltării „One Floreasca Towers”, dar aceasta nu este definitiva si poate fi atacata. ONE a subliniat ca nu are cunoștință de nicio problema de validitate in ceea ce privește autorizația de construire aferenta dezvoltării One Floreasca Towers si intenționează sa se apere cu fermitate in fata oricăror astfel de cereri. (Sursa: BVB)

Siemens AG Pret curent 821.5 RON ( -1.44% ) MCap 698B

Siemens a raportat un profit ușor peste așteptări pentru primul trimestru, în ciuda unei încetiniri a activității unității sale de Digital Industries. Comenzile noi au scăzut, în special cele din China. Cu toate acestea, diviziile Mobility si Smart Infrastructure au susținut rezultatele. Profitul industrial a crescut cu 3%, la 2.72 mld. EUR, la venituri de 18.41 mld. EUR, reafirmând prognoza de creștere anuala. (Sursa: Reuters)

Paypal Holdings Inc Pret curent 56.01 USD ( -11.43% ) MCap 62.3B P/E 15.29

Profitul si veniturile PayPal din al patrulea trimestru au depășit estimările, cu un rezultat notabil de 1.29 USD pe acțiune, stimulat de vânzarea afacerii sale Happy Returns. In ciuda acestui fapt, previziunile pentru 2024 au fost sub așteptări, ceea ce a dus la o scădere a acțiunilor cu 2% după anunț. Pe fondul reducerilor de personal si al presiunilor concurențiale, PayPal vizează profitabilitatea sub conducerea noului CEO, Alex Chriss. (Sursa: Barrons)

Arm Holdings plc Ads Pret curent 120.21 USD (56.10% ) MCap 13.7B

Arm Holdings a înregistrat o creștere a acțiunilor cu 20%, in sesiunea after-hours, in urma depășirii așteptărilor pentru trimestrul încheiat in decembrie si datorita previziunilor solide pentru trimestrul următor. Creșterea este alimentata de inteligenta artificiala si de adoptarea sporita a platformelor de calcul ale Arm, in special in sectorul serverelor cloud si in cel auto. (Sursa: Barrons)

Honda Motor Company, Pret curent 34.74 USD ( -0.52% ) MCap 59.6B

Honda Motor a raportat o creștere modestă de 3.5% a profitului net in trimestrul al treilea, până la 1.7 mld. USD, sub așteptări, in ciuda vânzărilor sporite de mașini in SUA. Veniturile au urcat cu 21% la 36 mld. USD, cu o creștere semnificativa a profitului in segmentul auto. Honda si-a majorat previziunile anuale privind profitul și veniturile, menținând in același timp proiecțiile privind vânzările globale de automobile si motociclete. (Sursa: WSJ)

Unilever Plc Pret curent 40.200 GBP (3.04% ) MCap 103B

Unilever a lansat o răscumpărare de acțiuni in valoare de 1.5 mld. EUR. Directorul general, Hein Schumacher, a recunoscut necesitatea îmbunătățirii performantelor, după ce compania nu si-a îndeplinit așteptările privind profitul pentru 2023. Profitul operațional pe întregul an a crescut cu 2.6%, pana la 9.9 mld. EUR, cu o marja de 16.7%. Compania își propune o îmbunătățire modesta a marjei si o creștere a vânzărilor de 3-5% pentru anul in curs. (Sursa: Reuters)

Kering SA Pret curent 411.70 EUR (5.50% ) MCap 51.3B

Kering a raportat un declin de 4% in vânzările din trimestrul al patrulea, afectat de reducerea cererii de moda si de eforturile de revitalizare a Gucci. In ciuda îmbunătățirilor din SUA si Europa, vânzările au scăzut la 4.97 mld. EUR. In condițiile in care consumatorii, in special cei mai tineri, reduc cheltuielile din cauza inflației, Kering intenționează sa investească in mărcile sale, in ciuda încetinirii așteptate a industriei. (Sursa: Reuters)

