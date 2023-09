Piața de capital după primele 8 luni - TradeVille

Piața De Capital, După Primele 8 Luni

In primele 8 luni din acest an, indicele BET-TR, care cuprinde si dividendele, a înregistrat o creștere de 17.8%. La rândul sau, indicele BET, s-a majorat cu 13.6% fata de începutul anului, încheind luna aproape de maximul înregistrat. Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate la bursa a crescut cu 77.9 mld. RON, pana la valoarea de 288.7 mld. RON reprezentând un salt de 37% fata de începutul anului. Aceasta cifra record, ia in calcul si capitalizarea Hidroelectrica, in prezent de aproximativ 50 mld. RON. (Sursa: ZF)

Rezervele Internaționale Ale României Se Mențin Constante

Rezervele valutare ale României au înregistrat o ușoara scădere in august 2023, pana la 53.90 mld. EUR, comparativ cu 53.93 mld. EUR, cu o luna in urma. De asemenea, nivelul rezervei de aur s-a menținut, in luna august, la același nivel, 103.6 tone, valoarea acesteia situându-se la 5.95 mld. EUR. Totalul rezervelor internaționale ale României au atins in luna august 59.85 mld. EUR, nivel similar cu cel din luna iulie. (Surse: BNR;ZF)

Creșterea Șomajului, Pe Placul Lui Powell

SUA a creat mai multe locuri de munca in luna august decât se așteptau economiștii, ceea ce denota un semn de reziliența pentru o piața a muncii aflata sub presiunea majorării dobanzilor de către FED. Numărul de salariați din sectorul non-agricol a crescut cu 187,000, peste estimarea de 170,000 conform Biroului American de Statistica a Muncii. In ciuda acestei cifre, rata șomajului a fost de 3.8%, in creștere semnificativa fata de iulie si, totodată, cea mai mare din februarie 2022 încoace. (Sursa: CNBC)

Prețul Locuințelor Din UK, In Cădere Libera

Conform ultimelor date publicate vineri, recesiunea care afectează piața imobiliara din Marea Britanie s-a accentuat in luna august, in condițiile in care costul ridicat al împrumuturilor a redus cererea. Costul mediu al unei locuințe a scăzut cu 5.3%, fata de vârful înregistrat in 2022, reprezentând cel mai rapid ritm de scădere din 2009 încoace, perioada in care criza financiara făcea ravagii in Europa. Prețul mediu al unei locuințe s-a situat la 259,000 GBP, cu 14,600 GBP mai ieftin decât in august 2022. (Sursa: Bloomberg)

Nuclearelectrica Preț curent 46.00 RON ( -2.23% ) MCap 13.8B P/E 4.91

Producătorul de energie nucleara Nuclearelectrica a anunțat vineri după-amiaza semnarea unui nou contract de vânzare de energie electrica cu Hidroelectrica, in valoare de 159.6 mil. RON, care se va desfășura in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023. Valoarea totala cumulata a tranzacțiilor anterioare cu Hidroelectrica din toamna lui 2022 si pana in prezent a depășit valoarea de 535 mil. RON. (Sursa: BVB)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0820 RON (0.61% ) MCap 2.17B P/E -164.5970

Midia Marine Terminal, proiect al Rompetrol Rafinare, a finalizat cu succes o revizie, care a costat 4.3 mil. USD, a terminalului sau maritim offshore, acesta asigurând aprovizionarea rafinăriei Petromidia cu materii prime. Acest proiect a inclus înlocuirea tuturor furtunurilor plutitoare si submerse, lucrările complexe fiind efectuate de peste 20 de scafandri. Terminalul are un debit maxim de operare de 7,000 m³/h, permițând descărcarea rapida a navelor care transporta petrol. (Sursa: BVB)

Promateris Preț curent 10.00 RON (0.00% ) MCap 286M P/E 118.92

Producătorul de ambalaje biodegradabile, Promateris, a încheiat S1 2023 raportând vânzări in scădere cu 21% fata de S1 2022, ca urmare a transformării diviziei de PVC, pentru a produce granule bio. Datorita schimbărilor macroeconomice, cheltuielile cu utilitățile au marcat o creștere semnificativă (+36% vs S1 2022), in timp ce cheltuielile de personal au cunoscut o creștere mai modesta (+11% vs S1 2022). Compania a încheiat primele 6 luni din 2023 înregistrând un EBITDA de 2.68 mil. Ron, in scădere cu 77% vs S1 2022, si o pierdere neta de 4.8 mil. RON. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 245.01 USD ( -5.06% ) MCap 776B P/E 63.71

Producătorul auto american, Tesla, a prezentat, in cursul săptămânii trecuta, noua versiunea a gamei Model 3, in China. Prețul de pornire pentru noul model va fi cu 12% mai mare decât cel al modelului anterior. Totodată, Tesla a redus preturile pentru vehiculele sale Premium, Model S si Model Y, atât in SUA cat si in China, cu 21% respectiv 14%. Majorarea prețului de baza pentru noul Model 3 ar putea contribui la protejarea marjelor, in contextul presiunilor si a concurentei acerbe din partea rivalilor, precum BYD. După acest anunț, prețul acțiunilor a scăzut cu 5% pe parcursul ședinței de vineri. (Sursa: Reuters)

Byd Company Limited Preț curent 28.980 EUR (0.28% ) MCap 84.3B

Producătorul auto chinez, BYD, a anunțat ca va începe vânzarea noilor vehicule electrice In Japonia începând cu luna curenta. BYD intenționează sa vândă pe piața din Japonia doar vehicule acționate de baterii, excluzând orice alt model, iar comenzile vor debuta începând cu 20 septembrie 2023. De asemenea, compania urmărește sa deschidă peste 100 de reprezentate pana la sfârșitul anului 2025. (Sursa: Reuters)

Li Auto Preț curent 42.33 USD (1.63% ) MCap 81.8B

Li Auto a livrat 34,914 vehicule in luna august, înregistrând o creștere de 663.8% fata de anul trecut, si de 2.3% fata de trimestrul precedent. Livrările cumulate in 2023 au depășit borna de 200,000 de unități. Modelul L9 a rămas cel mai bine vândut SUV de dimensiuni mari timp de 12 luni consecutive in China, ajungând la peste 100,000 de unități. Cota de piața a modelului a depășit 30%. Li Auto avea, la sfârșitul unii precedente, 346 de puncte de vânzare cu amănuntul, in 130 de orașe. (Sursa: SeekingAlpha)

Walgreens Boots Alliance, Preț curent 23.43 USD ( -7.43% ) MCap 20.2B P/E -6.10

Walgreens Boots Alliance a anunțat vineri ca directorul general al retailerului de farmacii, Rosalind Brewer, a decis sa se retragă din funcția de conducere si din poziția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu 31 august 2023. Pe durata procedurii de angajare a unui nou director general permanent, Ginger Graham, unul dintre managerii companiei va ocupa poziția interimara. (Sursa: SeekingAlpha)

Dell Technologies Inc Preț curent 68.19 USD (21.25% ) MCap 49.3B P/E 25.28

Prețul acțiunilor Dell a crescut pe parcursul ședinței de vineri cu peste 20%, marcând astfel cel mai bun randament zilnic din momentul revenirii companiei pe bursa in 2018. Raliul a fost determinat de ultimele rezultate financiare raportate. Dell a anunțat venituri cu 2 mld. USD mai mari decât așteptările pieței si un EPS de 1.74 USD, cu mult peste consensul Wall Street de 1.14 USD. Compania a fost delistata in 2013 de către fondatorul Michael Dell si un grup de firme de private equity. (Sursa: CNBC)

