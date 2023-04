Piața de capital românească a crescut cu 3.8% în primul trimestru - TradeVille

Piața De Capital Românească A Crescut Cu 3.8% In Primul Trimestru

In primul trimestru al anului 2023, la BVB au avut loc 6 listări de obligațiuni, in valoare totala de 427 mil. EUR si o emisiune de acțiuni de aproape 1 mil. EUR. Tot in primul trimestru, a avut loc si lansarea primului ETF sectorial (ETF Energie Patria TradeVille) si transferul companiei Safetech de pe piața AeRO pe piața principala. La finalul perioadei ianuarie-martie, piața de capital din România a înregistrat o creștere de 3.8%, calculata in funcție de evoluția companiilor din componenta indicelui BET-TR, care include si dividendele. Însă, aceasta evoluție a avut loc pe fondul unei lichidități in scădere. Se observa astfel o temperare a avansului care depășise 5.5% la finalul primelor doua luni din acest an. (Sursa: BVB)

Producția De Cărbune A României - In Scădere

Conform INS, In primele doua luni din 2023, producția de cărbune a României a scăzut cu peste 10% fata de perioada similara din 2022. In aceeași perioada, România a important cu 37% mai puțin cărbune, pana la 222,100 tep (tone echivalent petrol). Pentru anul 2023, Comisia Naționala de Strategie si Prognoza estimează o producție in creștere cu 8.1% a cărbunelui, si importuri in scădere cu 0.1. (Sursa: Economica)

SUA – Grav Afectata De Creșterea Costului Vieții

Cel mai mare depozit de alimente din SUA prevestește o situație negativa pentru economia americana, in contextul in care mai mult de jumătate din rafturile sale sunt deja goale. Astfel, Atlanta Community Food Bank – organizație care oferă asistenta alimentara persoanelor nevoiașe, a declarat ca asistenta alimentara a ajuns la rate asemănătoare cu cele din timpul pandemiei COVID19, pe fondul unei cereri extrem de mari din partea populației, grav afectata de costul in creștere al vieții. Conform datelor oficiale, in SUA, mai mult de 11.4 mil. de gospodarii au colectat alimente gratuite la începutul lunii aprilie, cu 15% mai mult fata de acum un an, in timp ce preturile pentru produsele alimentare au crescut cu peste 23% din martie 2020. (Sursa: Reuters)

Marile Economii Nu Par Sa Încetinească

Activitatea de afaceri din SUA si zona euro a accelerat in aprilie, chiar daca bancherii considera ca ratele mari ale dobanzilor ar trebui sa încetinească suficient economia pentru a reduce presiunile inflaționiste. Astfel, indicele PMI al serviciilor si producției din SUA a crescut la 53.5 in aceasta luna, de la 52.3 in martie, fiind a treia luna consecutiva in care indicele a rămas deasupra nivelului de 50 puncte, care separa scăderea de creștere. Zona euro, de asemenea a înregistrat o creștere a cererii, cu un indice PMI care a sărit la maximul ultimelor 11 luni, însumând 54.4 in aprilie, fata de 53.7 in martie. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Preț curent 0.4950 RON (0.24% ) MCap 30.8B P/E 2.9946

OMV Petrom anunța începerea lucrărilor de revizie generala a rafinăriei Petrobrazi, care se va derula pe parcursul a șase săptămâni. In acest timp, activitatea rafinăriei va fi oprita. Pregătirile pentru aceasta revizie au durat doi ani de zile, timp in care compania a planificat proiecte de modernizare, verificări si inspecții tehnice pentru echipamente si instalații. Valoarea totala a investițiilor si a lucrărilor de mentenanța se ridica la 400 mil. RON. Ultima revizie generala a avut loc in 2018, iar următoarea este programata pentru 2028. Din 2004 pana in 2022, OMV Petrom a investit aproximativ 2 mld. EUR in rafinăria Petrobrazi, o treime din aceasta suma fiind destinata reducerii impactului de mediu. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 19.52 RON (0.10% ) MCap 13.8B P/E 5.55

Vineri, Banca Transilvania a vândut obligațiuni de 500 mil. EUR, in cadrul unei oferte supra subscrise de către investitori instituționali romani si străini in câteva ore de la deschidere. Printre aceștia, BERD a fost investitorul ancora, plasând 90 mil. EUR in obligațiunile băncii. Este prima emisiune de obligațiuni Banca Transilvania pe piața internaționala si prima emisiune de anvergura din Europa, după turbulentele din sectorul bancar. Obligațiunile sunt eligibile MREL, emisiunea acestora făcând parte din planul băncii de creștere prin menținerea ritmului accelerat de finanțare a economiei autohtone. Obligațiunile sunt de tip senior non-preferențiale, au maturitatea de 4 ani, o rata anuala a dobânzii de 9% si sunt listate la Euronext Dublin. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.856 RON (1.18% ) MCap 3.16B P/E 6.307

Maine, 25 aprilie, ora 9:00, ONE United Properties va organiza AGOA si AGEA, voturile putând fi exprimate si online. Pe ordinea de zi se numără aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, când compania a înregistrat o creștere de 4% a cifrei de afaceri. Printre alte puncte de discutat este si aprobarea unui dividend brut de 0.01 RON si a bugetului de venituri si cheltuieli, prin care compania își propune o creștere cu 22% a cifrei de afaceri si cu 5% a profitului net, comparativ cu rezultatele preliminare din 2022. (Sursa: BVB)

AIR CLAIM Preț curent 4.38 RON (0.46% ) MCap 19.2M P/E 21.21

Air Claim, compania care facilitează recuperarea sumelor ce se cuvin pasagerilor, in urma serviciilor defectuoase oferite de operatorii de transporturi aeriene, informează piața cu privire la efectuarea plații dividendelor începând cu data de 10.05.2023. Dividendul brut este de 0.15 RON/acțiune, iar impozitul pe dividende va fi reținut la sursa conform prevederilor legale. In baza prețului de închidere din data de 24.04.2023, randamentul dividendului este de 3.5%. (Sursa: BVB)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Preț curent 895.0 EUR ( -0.68% ) MCap 451B

LVMH a devenit luni prima companie europeana care a depășit valoarea de piața de 500 mld. USD, prețul acțiunilor atingând, in timpul ședinței de tranzacționare, un maxim istoric de 904.5 EUR. De la începutul anului pana in prezent, prețul acțiunilor LVMH a înregistrat o creștere de 30.84%. Creșterea prețului a fost susținuta, pe de o parte, de rezultatele foarte bune raportate de companie in primul trimestru (o cifra de afaceri de 21 mld. EUR, +17% vs T1 2022, si creșteri de peste 10% a vânzărilor in aproape toate segmentele de business), iar, pe de alta parte, de perspectivele companiei care beneficiază de pe urma redeschiderii economiei chineze, după o lunga perioada de restricții sanitare. Perspectivele de redresare ale cheltuielilor de consum in China au stimulat, de asemenea, creșterea preturilor si a altor grupuri de lux, inclusiv Richemont, Kering si Burberry. Bernard Arnault, CEO al LVMH, este in prezent cea mai bogata persoana din lume, potrivit indicelui Forbes al miliardarilor in timp real. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 162.55 USD ( -1.53% ) MCap 480B P/E 38.29

Cota de piața in California a Tesla a scăzut in primul trimestru al anului 2023, chiar daca compania a dus o politica de reducere agresiva a preturilor pentru mașinile sale, care au fost ieftinite de 6 ori din ianuarie 2023 pana in prezent. Astfel, producătorul american a controlat 59.6% din piața autovehiculelor electrice din California, in scădere de la 72.7% in anul 2022 si la cel mic nivel din 2017 încoace. Pe de alta parte, concurenții precum Volkswagen, Chevrolet sau Kia si-au crescut cotele de piața pentru perioada menționata, chiar daca acestea rămân la un nivel de o cifra. Potrivit calculelor Reuters, vânzările Tesla din California au reprezentat 16% din livrările globale ale producătorului auto in 2022. (Sursa: Reuters)

Volkswagen Ag Preț curent 151.30 EUR (0.43% ) MCap 68.7B

Guvernul federal al Canadei si Volkswagen au anunțat vineri un parteneriat prin care s-au angajat sa investească peste 20 mld. CAD (14.8 mld. USD) într-o fabrica de baterii ce va fi construita in St. Thomas, Ontario. Aceasta este cea mai mare investiție unica din istoria Canadei in lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice. Valoarea pe care o va investi Volkswagen se ridica la 7 mld. CAD, in timp ce restul va fi acoperit de guvernul federal al Canadei sub forma de credite fiscale pentru producție pana in 2032. Totodată, guvernul federal va oferi si un grant in valoare de 700 mil. CAD. Guvernul provinciei Ontario susține, de asemenea, inițiativa Volkswagen, punând la dispoziția companiei 500 mil. CAD sub forma de investiții directe, precum si sume importante pentru modernizarea infrastructurii locale. (Sursa: Reuters)

Johnson & Johnson Preț curent 163.68 USD (0.61% ) MCap 427B P/E 23.85

Johnson & Johnson se pregătește pentru un roadshow de prezentare a acțiunilor diviziei sale de sănătate de consum, Kenvue, in vederea listării acestora pe Bursa din New York. Kenvue intenționează sa strângă cel puțin 3.5 mld. USD din oferta publica inițiala, evaluarea companiei ridicandu-se la aproximativ 40 mld. USD. Johnson & Johnson a anunțat, încă din 2021, intenția de separare a diviziei de îngrijire a sănătății consumatorilor de afacerile sale cu produse farmaceutice si dispozitive medicale, care au înregistrat, in general, o creștere mai buna a vânzărilor si a marjelor de profit in ultimii ani. Compania va păstra o participație majoritara in Kenvue după IPO, urmând însă sa-si reducă participația pana la finalul anului. (Surse: WSJ;Seeking Alpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

