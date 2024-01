PIB-ul Statelor Unite, creștere peste așteptări – TradeVille

Dobânzi Mai Mici La Obligațiunile Statului Roman

In ianuarie 2024, Ministerul Finanțelor a împrumutat 4 mld. USD de pe piețele internaționale, prin obligațiuni cu scadente de 5 si 10 ani, la dobânzi de 6%, respectiv de 6.5%. Prin comparație, in ianuarie 2023, statul a emis obligațiuni in dolari pe 5 ani la un randament de 6.7%, in timp ce, pentru obligațiunile pentru 10 ani, randamentul a fost de 7.2%. Pentru întreg anul 2024, Romania a programat împrumuturi de pe piețele externe de 8.5-9.5 mld. EUR. (Sursa: ZF)

Banca Centrală Europeană Menține Ratele Neschimbate

Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor si a reiterat ca le va menține ridicate pentru o “perioada suficient de lunga” cu scopul de a aduce inflația la nivelul țintă. Aceasta este a treia ședință consecutivă în care banca centrală menține stabilă politica monetară, după ce a majorat rata dobânzii la 4% in septembrie 2023. (Sursa: CNBC)

PIB-Ul Statelor Unite, Creștere Peste Așteptări

Economia Statelor Unite a crescut mult mai rapid in ultimele 3 luni ale anului 2023 decât se așteptau analiștii, reușind să evite cu ușurință o recesiune pe care piața o considera inevitabila. Produsul Intern Brut a crescut cu o rata anualizata de 3.3% în al patrulea trimestru, după ce, in trimestrul anterior, creșterea a fost de 4.9%. Prin comparație, analiștii anticipaseră o creștere de 2% pentru ultimul trimestru. (Sursa: CNBC)

Turcia Majorează Din Nou Rata Dobânzii

Banca Centrala a Turciei a majorat joi rata dobânzii cheie cu încă 250 de puncte de baza, pana ajungând la 45%, in linie cu așteptările analiștilor. Aceasta este a opta majorare consecutiva de începând cu alegerile din mai 2023, in condițiile in care Turcia continua lupta împotriva inflației de doua cifre, care a crescut la 64.8% in decembrie, fata de 62% in noiembrie. Totodată, moneda naționala, lira turceasca, a atins un minim istoric fata de dolarul american la începutul lunii ianuarie, depășind pentru prima data valoarea de 30 de lire pentru 1 USD. (Sursa: CNBC)

Ads

Bittnet Systems București Pret curent 0.274 RON ( -0.36% ) MCap 173M P/E -229.796

Bittnet Group a anunțat alegerea unui nou Consiliu de Administrație. Noul CA, format din 5 membri, include pe actualul CEO Mihai Logofatu si 4 independenți: Claudiu Constantinescu, Bogdan Ciucu, Lucian Anghel si Paul Miches. Cristian Logofatu nu si-a depus candidatura pentru aceste alegeri dar a declarat ca rămâne un acționar fidel al actualului management. Acesta considera ca următorul obiectiv pentru companie este creșterea profitabilității. (Sursa: Financial Intelligence)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.060 RON ( -0.93% ) MCap 1.27B P/E 13.958

Aquila derulează o oferta de vânzare accelerata (accelerated bookbuild - ABB) de pana la 100 mil. de acțiuni, adică o participație de 8.33% din acțiunile existente, la un preț care va fi stabilit de ABB. Lansarea ofertei a avut loc in data de 25 ianuarie după închiderea bursei si se va încheia pe 26 ianuarie, când se va determina si prețul si se va face alocarea. La prețul de închidere de 1.06 RON pe acțiune din ședință de joi, 25 ianuarie, valoarea pachetului vândut s-ar putea ridica la maximum 106 mil. RON, însă este posibil ca societatea sa ofere un discount fata de prețul din piață. (Sursa: ZF)

Ads

Hidroelectrica Pret curent 120.50 RON (0.33% ) MCap 54.2B P/E 7.84

In primele 15 ședințe de tranzacționare din acest an la BVB, acțiunile Hidroelectrica au avut un rulaj de tranzacționare de 542.2 mil. RON, reprezentând. Lichiditatea reprezintă 56.5% din valoarea tuturor tranzacțiilor realizate cu acțiuni pe segmentul principal al BVB in 2024, adică 959 mil. RON. Raportat la întreaga piață, care include si piața AeRO, procentul se ridica la 54.3%. Prețul acțiunilor H2O a scăzut cu 6.2%, de la 128 RON la 120.1 RON, ca efect al analizelor realizate de Morgan Stanley si Citigroup, care au redus prețul țintă pentru companie. (Sursa: ZF)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2490 RON ( -3.11% ) MCap 589M P/E 4.4075

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer&Contractor a anunțat semnarea a șase contracte cu firma RCTI, in cadrul căreia grupul este acționar majoritar din anul 2022. Obiectivele contractelor constau in lucrări de construcții, lucrări suplimentare si deduceri de contract, cu o valoare totala de aproximativ 40 mil. EUR. In alte știri, Impact a obținut certificarea Best Managed Companies in Romania, ce recunoaște performanta echipei de management in implementarea celor mai bune practici, procese si proceduri la standarde recunoscute internațional. (Surse: ZF;Piata Financiara)

Ads

Sipex Company Pret curent 0.310 RON (2.65% ) MCap 123M P/E 10.703

Sipex, companie ce distribuie materiale de construcții, a informat piața cu privire la intenția de a deschide o fabrica proprie. Unitatea de producție va fi înființată prin fonduri nerambursabile, in cadrul proiectului demarat de Guvernul României, programul ConstructPlus. In vederea implementării, compania a achiziționat deja un teren in județul Prahova, cu scopul de a se extinde intr-un canal de vânzare nou. (Sursa: ZF)

Safetech Innovations Pret curent 2.55 RON ( -0.39% ) MCap 169M P/E 25.12

Fondatorii SafeTech, Victor Gansac si Paul Rusu, care dețin funcțiile de director general si director financiar, au vândut cate 1.37 mil. acțiuni fiecare, la un preț de 2.36 RON/unitate. Astfel, după tranzacțiile realizate, Victor Gansac si Paul Rusu au rămas cu o participație reprezentând aproximativ 29.5% din capitalul social. In ultimele 12 luni, acțiunile companiei s-au tranzacționat in scădere cu 21.2%. (Sursa: ZF)

Apple Inc. Pret curent 195.91 USD (0.70% ) MCap 3.05T P/E 32.21

Ads

In ultimul trimestru al anului 2023, livrările de smartphone-uri Apple in China au înregistrat o scădere de 2.1% din cauza concurentei intense, in special din partea Huawei, conform IDC. Apple a ocupat prima poziție pe întregul an 2023, dar se confrunta cu presiuni asupra vânzărilor, din cauza unor restricții impuse asupra utilizării dispozitivelor de către unele companii chineze. Analiștii de la Jefferies anticipează o scădere a livrărilor Apple in 2024, in timp ce Huawei își consolidează cota de piață, estimând 64 mil. livrări la nivel global in 2024. (Sursa: Reuters)

NOKIA Pret curent 3.5025 EUR (10.58% ) MCap 19.8B

Nokia anticipează o recuperare a cererii in a doua jumătate a anului, după ce compania s-a confruntat cu vânzări slabe de echipamente 5G. Nokia a înregistrat o scădere al EBIT in ultimul trimestru al anului 2023, ajungând la 846 mil. EUR, cifra care a depășit așteptările analiștilor. Prețul acțiunii a crescut cu 7% după publicarea rezultatelor. De asemenea, compania anticipează, pentru întreg anul 2024, un profit operațional cuprins in intervalul 2.3 – 2.9 mld. EUR. (Sursa: Reuters)

Ads

Hyundai Gdrs Pret curent 38.15 EUR (2.01% ) MCap

Hyundai Motor a avertizat piață cu privire la incertitudinile pentru anul următor, după ce profitul din trimestrul patru a fost sub estimările analiștilor, afectat de un KRW (won coreean) mai puternic. Compania anticipează provocări in 2024, inclusiv incertitudini macroeconomice si o scădere in economia reala, fluctuații ale ratei de schimb si costuri crescute legate de vânzări din cauza competiției intense. Compania vizează o creștere de 4-5% a vânzărilor in 2024, și cu o investiție totala de 12.4 trilioane KRW. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads