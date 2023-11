Powell rămâne în expectativa - TradeVille

Rezervele Internaționale Ale României, In Scădere

Rezervele valutare ale României la BNR, la data de 31 Octombrie 2023, se situau la nivelul de 58.1 mld. EUR, in scădere cu 1.77% fata de luna precedenta. Totodată, nivelul rezervei de aur s-a menținut, la finalul lunii octombrie 2023, la 103.6 tone, valoarea acesteia fiind echivalenta a 6.24 mld. EUR. Astfel, rezervele internaționale ale României (aur+ valuta) au fost de 64.4 mld. EUR la 31 octombrie (-1.04% vs septembrie 2023). In privința plaților scadente in luna noiembrie 2023, in conturile datoriei publice denominate in valuta, acestea însumează aproximativ 1.74 mld. EUR. (Sursa: BNR)

Mai Multe Tranzacții La BVB

In primele noua luni ale acestui an, investitorii de la Bursa de Valori București au realizat tranzacții a căror valoare, in creștere cu 52.6%, a ajuns la 26.4 mld. RON, comparativ cu 17.3 mld. RON in aceeași perioada a anului trecut. Valoarea medie zilnica de tranzacționare înregistrata in primele noua luni ale anului a crescut cu 54.2%, de la 91.5 mil. RON in 2022, la 141.11 mil. RON in acest an. Cele mai tranzacționate acțiuni in septembrie au fost Fondul Proprietatea (22.8% din valoarea totala tranzacționata), Hidroelectrica (20.8%), Banca Transilvania (15.2%), OMV Petrom (12.3%) si Romgaz (7.5%). (Sursa: ZF)

Powell Rămâne In Expectativa

Rezerva Federala a menținut pentru a doua oara consecutiva dobânda de referința neschimbata, pe fondul unei economii si a unei piețe a muncii in creștere, in condițiile in care inflația se situează încă mult peste ținta băncii centrale de 2%. Intr-o măsura așteptata pe scara larga, FED a convenit in unanimitate sa mențină rata cheie a fondurilor federale intr-un interval ținta cuprins intre 5.25%-5.5%. Comitetul a subliniat îmbunătățirea generala a economiei americane. (Sursa: CNBC)

Activitatea De Producție Din SUA Lovita De Ascensiunea Dobanzilor

Indicele ISM Manufacturing PMI a scăzut la 46.7, in octombrie 2023, de la maximul ultimelor 10 luni, de 49, înregistrat in luna precedenta, mult sub așteptările de 49, indicând a unsprezecea contracție consecutiva in sectorul manufacturier din SUA. Datele au subliniat impactul costurilor de împrumut mai mari ca urmare a majorării dobânzii de referința de către Rezerva Federala in acest sector, sugerând ca rezistenta producătorilor de bunuri din SUA începe sa se diminueze. Totodată, contracția comenzilor noi a accelerat (45.5 in octombrie 2023 fata de 49.2 in septembrie), indicând cel de-al 14-lea declin consecutiv. (Sursa: Trading Economics)

Safetech Innovations Preț curent 2.70 RON (1.12% ) MCap 179M P/E 36.67

Safetech Innovations a anunțat încheierea unui contract in valoare de puțin peste 4 mil. RON, in vederea prestării de servicii pentru asigurarea protecției cibernetice si a rezilienței infrastructurii informatice. Contractul a fost încheiat pe o perioada de 4 ani si a început in data de 31 octombrie. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Preț curent 0.760 RON (0.00% ) MCap 66.1M P/E 7.593

Meta Estate Trust a anunțat publicarea documentului de informare referitor la distribuirea de acțiuni gratuite in cadrul majorării capitalului social cu suma de 6.5 mil. RON, prin emisiunea a 6.5 mil. acțiuni noi, in conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 25 septembrie 2023. Astfel, fiecare acționar prezent la data de înregistrare va primi cate aproximativ 7.4182 acțiuni noi pentru fiecare 100 de acțiuni deja deținute. In urma majorării capitalului social, capitalul social va fi de 93.5 mil. RON. (Sursa: BVB)

Prefab București Preț curent 2.94 RON ( -3.29% ) MCap 142M P/E 19.12

Producătorul de materiale de construcții, Prefab București, a încheiat primele 9 luni din 2023 cu o cifra de afaceri in creștere cu 22.6%, datorita creșterii preturilor de vânzare impulsionate de mediul inflaționist. Rezultatul din exploatare la 9L a marcat o scădere accentuata, de 74%, vs 9L 2022, ca urmare a contextului economic incert si a reducerii activității operaționale. Creșterea accentuata, de 49.5%, a cheltuielilor din exploatare împreuna cu majorarea cheltuielilor financiare, au condus la un profit net de doar 816,072 RON (-89% vs 9L 2022). (Sursa: BVB)

Toyota Motor Corporation Preț curent 185.78 USD (6.05% ) MCap 253B

Toyota a raportat o creștere impresionanta de peste 155% a profitului operațional din al doilea trimestru al anului fiscal 2024, ajungând la 9.52 mld. USD, ajutata de un yen slab si de vânzări globale solide. Constructorul auto a vândut mai multe mașini la nivel mondial, in special in SUA, Asia si Japonia, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Toyota si-a majorat prognoza de profit pentru întregul anul cu 50%, pana la 29.8 mld. USD, atribuind aceasta creștere ratelor de schimb valutar favorabile. Concentrarea companiei asupra vehiculelor electrice include o investiție semnificativa de 8 mld. USD într-o fabrica de baterii din Carolina de Nord. Vânzările Toyota din China se confrunta cu presiuni pe fondul orientării către vehiculele electrice si al concurentei producătorilor locali. (Sursa: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 63.32 USD (0.81% ) MCap 98.8B

AstraZeneca va investi 245 mil. USD in compania de biotehnologie Cellectis, cu scopul de a stimula dezvoltarea de produse inovatoare de terapie si genetica. Parteneriatul dintre cele doua va contribui la producerea de pana la 10 produse noi de terapie celulara si genetica, utilizând tehnologiile de editare a genelor ale Cellectis. Investiția inițiala reprezintă o cota de 22% din acțiunile Cellectis, urmând ca in 2024 sa se realizeze o alta investiție, in urma căreia AstraZeneca va deține o cota de aproximativ 44% din acțiuni. (Sursa: Seeking Alpha)

Li Auto Preț curent 35.00 USD (2.94% ) MCap 67.6B

Producătorul chinez de autovehicule electrice, Li Auto, a livrat 40,422 de mașini in octombrie, un număr record pentru companie, de 4 ori mai mult fata de luna similara a anului trecut. Totodată, compania a marcat si o premiera, fiind pentru prima oara când livrările lunare depășesc pragul de 40,000. La 31.10.2023, compania avea prezenta in 372 de magazine de retail in 133 de orașe. (Sursa: SeekingAlpha)

XPeng Inc. Preț curent 15.50 USD (10.71% ) MCap 26.6B

Xpeng, un alt producător chinez promițător de autovehicule electrice, a atins, de asemenea, o borna importanta in livrarea de mașini, depășind cifra de 20,000 in luna octombrie. In acest sens, compania a livrat luna trecuta cu 31% mai multe vehicule decât in septembrie si de aproape 4 ori mai multe fata de octombrie 2022. (Sursa: SeekingAlpha)

Cvs Health Corporation Preț curent 68.73 USD ( -0.41% ) MCap 90.3B P/E 28.66

In T3 2023, CVS Health Corp. a înregistrat venituri operaționale in valoare de 89.8 mld. USD (+10.6% vs. T3 2022), depășind cu 1.63 mld. USD estimările analiștilor. In acest sens, divizia de „health” a adus venituri de 46.9 mld. USD (+8% vs T3 2022), in timp ce divizia de farmacie si wellness a contribuit cu 28.9 mld. USD (+6% vs. T3 2022) iar cea de asigurări cu 26.3 mld. USD (+17% vs. T3 2022). Operatorul lanțurilor de farmacii CVS Pharmacy a obținut un profit net trimestrial in suma de 2.27 mld. USD, o îmbunătățire semnificativa fata de pierderea de 3.4 mld. USD înregistrata in perioada similara a anului trecut. (Sursa: CNBC)

Norwegian Cruise Line Holdings Preț curent 13.10 USD ( -3.68% ) MCap 5.55B P/E -6.53

Operatorul american de croaziere, Norwegian Cruise Line Holdings, a înregistrat, in perioada iulie-septembrie, o cifra de afaceri in suma de 2.54 mld. USD (+56.8% vs T3 2022), depășind marginal estimările analiștilor. Profitul net al perioadei, a fost, de asemenea, peste nivelul anticipat de analiști (0.68 USD/acțiune), ajungând la 0.76 USD/acțiune. Gradul de ocupare s-a ridicat la 106%, in conformitate cu previziunile companiei. Cu toate acestea, NCL si-a redus previziunile de profit anual, in condițiile in care costurile ridicate cu combustibilul vor pune presiune in continuare pe operațiunile companiei. (Sursa: SeekingAlpha)

The Kraft Heinz Company Preț curent 32.20 USD (2.35% ) MCap 39.4B P/E 12.50

In T3 2023, veniturile operaționale ale Kraft Heinz, s-au situat la 6.57 mld. USD (+1.1% vs T3 2023), cu 130 mil. USD sub estimările analiștilor. In acest sens, volumul de produse vândute global s-a diminuat cu 5.4 puncte procentuale, ceea ce arata ca majorările de preț din ultima perioada au avut un impact negativ. Profitul net al perioadei a fost de 0.72 USD/acțiune, depășind estimările analiștilor cu 0.06 USD. In urma rezultatelor obținute, compania a prognozat ca profitul ajustat pentru întregul an va fi cuprins intre 2.91 si 2.99 USD/acțiune, in creștere fata de intervalul estimat anterior, intre 2.83 si 2.91 USD/acțiune. (Sursa: Reuters)

GSK PLC. Preț curent 34.58 USD ( -3.94% ) MCap 174B

Producătorul britanic de medicamente si produse biofarmaceutice, GSK, si-a îmbunătățit estimările anuale după ce profitul din T3 2023 s-a majorat, in principal, datorita lansării in SUA a vaccinului Arexvy, împotriva virusului RSV. In perioada menționată, compania a înregistrat o cifra de afaceri de 8.15 mld. GBP (+4% vs. T3 2022), depășind estimările analiștilor de 7.77 mld. GBP. In ceea ce privește profitul net ajustat (elimina elementele extraordinare) al perioadei, acesta s-a ridicat la valoarea de 0.504 GBP/acțiune, fiind in creștere cu 17% comparativ cu T3 2022. (Sursa: WSJ)

