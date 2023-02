Principiul Pareto în economia românească – TradeVille

Principiul Pareto În Economia Românească

Un studiu realizat in Romania arata ca 95% din totalul investițiilor realizate in 2022 au fost generate de doar 20% din populație. Conform cercetărilor, cca. o treime dintre investitori prefera sectorul imobiliar si, 92% dintre ei au o preferința in a deține propria locuința, chiar daca acest lucru necesita contractarea unui credit. Profilul investitorului din 2022 releva faptul ca acesta are un nivel ridicat de educație, multiple surse de venit si in 40% dintre cazuri un plan de economisire riguros. (Sursa: Economica.net)

Expunere Ridicata A Băncilor Fata De Sectorul Public

Ponderea expunerilor băncilor la riscul de credit fata de sectorul public a atins valoarea de 35.7% la 9L 2022, fiind in creștere semnificativa de la declanșarea pandemiei pana in prezent, conform BNR. Majorarea a fost influențata atât de creșterea expunerii directe cat si de implicarea autorităților publice in sprijinirea altor sectoare instituționale prin garantarea unor programe de creditare. In ultimii 5 ani, cel mai ridicat nivel al expunerilor băncilor la riscul de credit fata de sectorul public s-a înregistrat in 2021, atunci când valoarea urcase la 39.2%. (Sursa: ZF)

Inflația La Cote Ridicate In Zona Euro

Inflația din zona euro a scăzut la 8.6% in ianuarie 2022, de la 9.2% in luna precedenta, puțin peste nivelul estimat la începutul lunii de 8.5%. Pe de alta parte, inflația de baza, ce exclude produsele alimentare si combustibilul, s-a majorat la 5.3%, de la 5.2%. De asemenea, inflația in zona serviciilor, reprezentând cea mai mare parte a inflației de baza, care reflecta in principal creșterile salariilor, a fost revizuita in creștere la 4.4% de la 4.2%. BCE intenționează ca in luna martie sa majoreze cu încă 50 de puncte de baza dobânda de referința, in încercarea de a limita creșterea preturilor. (Sursa: Reuters)

Creștere Economica Mai Slaba In SUA

Creșterea economica din SUA in T4 2022 a fost mai slaba decât se estimase anterior, in timp ce rata inflației a fost revizuita in creștere. Astfel, PIB-ul ajustat in funcție de inflație a crescut cu o rata anualizata de 2.7%, mai puțin fata de creșterea anterioara de 2.9%. Cheltuielile gospodăriilor au fost revizuite in scădere, având o rata de creștere anuala de 1.4%, in contextul unei piețe a muncii puternica si a celei mai scăzute rate a șomajului din ultimii peste 53 de ani. (Sursa: Bloomberg)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.110 RON (1.20% ) MCap 13.1B P/E 2.418

Listarea Hidroelectrica intra pe ultima suta de metri. Prospectul pentru listare va fi depus la ASF in a doua parte a lunii aprilie. In legătura cu intervalul de timp in care va avea loc listarea, reprezentanții companiei au explicat ca încearcă si o aliniere cu legislația americana, care stipulează ca acest demers poate fi efectuat pana la 135 de zile după aprobarea rezultatelor financiare. Astfel, in cazul in care se încadrează, am putea asista la listare, cel mai devreme la începutul lunii mai. Totodată, reprezentanții companiei au discutat si despre obiectivul de a vinde energie către clienții casnici. Conform ultimelor date, Hidroelectrica dispune de aproximativ 8% din piața. (Sursa: ZF)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.4720 RON ( -0.63% ) MCap 35.4M P/E 5.9098

iHunt Technology informează piața cu privire la lansarea unor noi produse ale segmentului de business iHunt Solar Energy. Astfel, noul pachet energetic, format din stația electrica portabila iHunt Energy Backup PRO 2KW+ si Solar Panel Portable 200W, poate fi utilizat pentru alimentarea cu energie electrica a aparatelor electrocasnice, sculelor electrice sau aparaturii medicale, in cazul unor pene de curent. Noile unități vor fi livrate începând cu 23.02.2023. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Preț curent 370.00 RON (0.00% ) MCap 395B

Producătorul auto Mercedes Benz a anunțat un parteneriat cu Google in ceea ce privește dezvoltarea performantelor navigației din vehicule. Prin colaborarea cu Google, compania va avea posibilitatea sa ofere informații despre trafic cat si redirecționarea automata pentru mașinile sale. Noul acord vine in încercarea de a concura cu Tesla, al cărui software permite actualizarea de la distanta a performantelor vehiculului si a capacitații de conducere automata. (Sursa: Reuters)

Life Is Hard Preț curent 2.82 RON (0.71% ) MCap 60.6M P/E 19.32

Life is Hard a raportat o cifra de afaceri pentru întreg anul 2022 in creștere cu 16.8% vas 2021 si un profit net in creștere cu 29.7% comparative cu anul trecut. Un impact semnificativ asupra creșterilor a fost generat de linia de business Telco, care a realizat aproximativ 50% din cifra de afaceri. Cheltuielile operaționale s-au majorat cu 30% in 2022, fata de anul precedent. Majorarea a fost influențata in principal de programele de Stock Option Plan derulate la nivelul companiei cat si de investițiile efectuate pe zona de Insurance. Astfel, profitul operațional a marcat o scădere de 2.3% pe fondul impactului generat de programele SOP la nivelul companiei si de recunoașterea provizioanelor. (Sursa: BVB)

Farmaceutica Remedia Deva Preț curent 0.688 RON ( -0.29% ) MCap 65.6M P/E 10.474

Compania farmaceutica Remedia, a raportat conform rezultatelor financiare preliminare, pentru anul 2022, o creștere a veniturilor din exploatare de 11.4%. Majorarea se datorează rezultatului pozitiv al vânzărilor nete de mărfuri, care au marcat o creștere de 10.4%. Totodată, cea mai mare pondere din totalul vânzărilor de mărfuri li reprezintă segmentul de distribuție, cu o pondere de 57%, urmata de spitalele si clinicile private, cu o contribuție de 38% din total. Creșterea cheltuielilor operaționale cu 11.9% vs 2021 a fost determinata atât de majorarea cheltuielilor de personal (+13.7% vs 2021), cat si de creșterea cheltuielilor privind mărfurile (+11.4% vs 2021), ceea ce a rezultat la un profit operațional in scădere cu 30.3%. (Sursa: BVB)

Deutsche Telekom Ag Preț curent 101.44 RON ( -0.35% ) MCap 483B

Deutsche Telekom a încheiat anul 2022 raportând venituri in creștere cu 6.1%, însumând 114.4 mld. EUR. EBITDA ajustat a crescut pana la 40.2 mld. EUR (+7.7% vs. 2021), iar profitul net ajustat a crescut cu 55% fata de anul anterior, pana la 9.1 mld. EUR. Compania preconizează o creștere a dividendului pana la 0.7 EUR/acțiune. Numerarul disponibil (după leasing-uri) pentru companie a crescut pana la 11.5 mld. EUR (+30.2% vs. 2021), iar pentru 2023, Deutsche Telekom se așteaptă ca acesta sa crească cu cel puțin 40%. (Sursa: Telekom.com)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 94.16 USD ( -0.65% ) MCap 1.98T

Alibaba a raportat venituri trimestriale in valoare de 35.9 mld. USD (+2% vs T3 2021 fiscal), peste estimările analiștilor cu 40 mil. USD. Profitul net Non-GAAP al perioadei a fost de 2.79 USD/acțiune, cu 0.39 USD/acțiune peste nivelul anticipat de analiști. De menționat este faptul ca in luna decembrie (ultima din trimestrul analizat), China si-a întrerupt brusc politica stricta anti-Covid. Cu toate acestea, este puțin probabil ca redeschiderea economiei sa se reflecte pe deplin in trimestrul analizat. Cotația acțiunii înregistra +6% înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare din 23.02.2023. (Surse: CNBC;SeekingAlpha)

Rolls-Royce Holdings Preț curent 1.3310 GBP (23.68% ) MCap 11B

Cotația acțiunii Rolls-Royce a crescut cu peste 20%, atingând un maxim al ultimelor 13 luni, după ce compania a raportat o creștere a profitului operațional cu 57%, totalizând 652 mil. GBP, iar fluxul de numerar de 0.5 mld. GBP a depășit cu mult estimările pieței. Dinamica pozitiva a rezultatelor companiei a fost determinata de o redresare a cererii in sectorul transporturilor aeriene si, implicit, a creșterii volumului comenzilor producătorilor de avioane in 2022, care a ajutat societatea sa își depășească cu mult previziunile privind profiturile. Noul director general, care in trecut a fost la British Petroleum, a menționat totuși, ca este nevoie de mai mult pentru a asigura un viitor promițător companiei. (Surse: Reuters)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 170.29 USD (-0.80%) MCap 452B P/E 19.50

Meta planifica mii de disponibilizări in cadrul companiei, in ciuda faptului ca a diminuat deja forța de munca cu 13% in noiembrie 2022. Aceasta decizie a fost explicata de Mark Zuckerberg, prin faptul ca “organizația se mișcă prea lent”. Tot el a denumit anul 2023 ca fiind “Anul eficientei” si a anunțat ca va reduce in continuare numărul de manageri de nivel mediu si proiectele cu performante slabe, punând totodată, un accent mai mare pe securitatea informațiilor. (Surse: Bloomberg (1);Bloomberg (2))

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

