Prognozele analiștilor pentru anul 2024 – TradeVille

Prognozele Analiștilor Pentru Anul 2024

Analiștii CFA se așteaptă ca economia românească sa înregistreze o creștere economica de peste 2% in 2024, o estimare ușor mai prudenta decât prognoza guvernului, care anticipează o creștere de 3.4%. Totodată, inflația și dobânzile sunt așteptate să scadă, iar EUR se estimează că va rămâne sub pragul de 5 RON. (Sursa: ZF)

Volumul Cifrei De Afaceri Din Comerțul Cu Autoturisme, In Creștere

Conform INS, volumul cifrei de afaceri din sectorul comerțului cu autoturisme și motociclete a înregistrat o creștere de 11.5% in 2023, in comparație cu anul precedent. Această creștere este influențata, în principal, de majorarea cifrei de afaceri in comerțul cu autovehicule (+20.5%) si in comerțul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+0.9%). In schimb, comerțul cu motociclete si activitățile de întreținere au înregistrat o scădere de 6.4% si, respectiv, de 1.0%. (Surse: INS;ZF)

Excedent Bugetar Record Pentru UK In Ianuarie 2024

Marea Britanie a raportat un excedent bugetar net record de 16.7 mld. GBP in luna ianuarie 2024 in principal datorita veniturilor din impozitul pe venit. Totalul încasărilor fiscale guvernamentale a atins 90.8 mld. GBP, înregistrând-se astfel un nivel record. De asemenea, împrumuturile pentru anul financiar au fost de 96.6 mld. GBP, sub așteptări, in timp ce datoria publica se situează la 96.5% din PIB, in creștere cu 1.8 ppt fata de luna ianuarie 2023. (Sursa: CNBC)

Prudenta La Ordinea Zilei

Oficialii Rezervei Federale considera ca trebuie sa vadă mai multe dovezi ca inflația are o tendință de scădere înainte de a trece la reducerea dobânzii de referință, conform minutei publicate aseară. Factorii de decizie nu se așteaptă ca ratele sa mai crească in acest ciclu economic, dar nici nu sunt confortabili să le micșoreze prea repede. După publicarea minutei, cei 3 indici americani au înregistrat scăderi pe linie, Nasdaq închizând ședința cu o depreciere de 0.4%. (Sursa: Barron’s)

Artego Jiu Pret curent 19.5 RON (1.56% ) MCap 158M P/E 11.8

Artego a anunțat convocarea AGA, pentru data de 28/29 martie 2024, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte se va discuta acordarea unui dividend brut pe acțiune in suma de 0.54347 RON. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 2.8%. Data de înregistrare a fost propusa pe 14 mai 2024, iar ex-date – pe 13 mai 2024. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 13.80 RON ( -1.43% ) MCap 91.9M P/E 63.08

Visual Fan, deținătoarea brandului Allview, a anunțat lansarea smartphone-ului Soul X10 lite. Smartphone-ul va avea integrata funcția AVI GPT, un asistent vocal in limba romana si Android 13 GO, care vor ajuta la optimizarea aplicațiilor Google pentru a ocupa mai puțin spațiu si pentru a economisi mai multe date. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.725 RON (0.00% ) MCap 67.7M P/E 6.878

Meta Estate Trust anunță numirea doamnei Adela Antone pentru funcția de Director de Investiții in cadrul companiei. Cu o cariera de aproape 20 de ani in domeniul financiar-bancar si real estate, doamna Adela Antone are o experiență vasta in zona investițiilor acumulata in managementul finanțărilor unor proiecte rezidențiale complexe, coordonarea planurilor de expansiune prin investiții, achiziții si parteneriate, transformarea si operaționalizarea proceselor de business. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.100 RON (0.92% ) MCap 1.32B P/E 14.484

Aquila Part Prod conduce anul acesta topul celor mai performante acțiuni din indicele BET, înregistrând un avans de 19% de la începutul anului, depășind de 6 ori performanta benchmarkului. Compania este urmata in top de TeraPlast, ale cărui acțiuni s-au apreciat cu 15.7%, si de Transport Trade Services, top performerul de anul trecut, cu o creștere de 7.7%. (Sursa: ZF)

ALRO S.A. Pret curent 1.460 RON (0.69% ) MCap 1.04B P/E 4.177

In anul 2023, BCR Pensii a vândut un număr de 1.3 mil. acțiuni ale producătorului de aluminiu Alro Slatina. Astfel, BCR Pensii si-a diminuat deținerile la 0.32%, de la 0.49%. Niciun alt fond nu a realizat tranzacții de vânzare si nici de cumpărare a acțiunilor Alro. (Sursa: ZF)

Hsbc Holdings Pret curent 5.909 GBP ( -8.22% ) MCap 118B

Profitul (înainte de taxe) pentru întregul an 2023 al HSBC a fost de 30.3 mld. USD, in creștere cu 78% fata de anul anterior, dar sub așteptările analiștilor care se așteptau la un profit de 34.06 mld. USD, din cauza costurilor de depreciere legate de participația sa într-o banca chineza, ceea ce a dus la o scădere cu 7% a prețului acțiunilor. Pentru prima jumătate a anului 2024, directorul executiv al companiei a anunțat o achiziție suplimentara de acțiuni de pana la 2 mld. USD si luarea in considerare a unui dividend special de 0.21 USD/acțiune. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Pret curent 168.37 USD (0.77% ) MCap 1.75T P/E 134.52

Amazon va înlocui Walgreens Boots Alliance in Dow Jones Industrial Average, pe 26 februarie. Aceasta schimbare va expune mai mult retailerului online pentru investitorii care pariază pe acest indice, cu mult mai mic decât S&P 500. După anunț, prețul actiunilor Amazon au crescut cu 1% in tranzacționarea prelungita, iar prețul acțiunilor Walgreens a scăzut cu 3%. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.