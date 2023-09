Rata șomajului, în scădere în iulie - TradeVille

Numărul Autorizațiilor Eliberate Pentru Construcții Rezidențiale In Scădere

In luna iulie 2023, numărul autorizațiilor de construire, eliberate pentru clădirile rezidențiale, a scăzut cu 20.9%. Trendul descendent se menține si in primele 6 luni din 2023, când numărul autorizațiilor eliberate a scăzut cu 24.0% vs 6L 2022, pana la 20,196. Pe de alta parte, numărul autorizațiilor pentru clădirile nerezidențiale a crescut cu 4% comparativ cu aceeași luna a anului trecut. (Sursa: INS)

Rata Șomajului, In Scădere Fata De Iunie 2023

Rata șomajului înregistrata in luna iulie 2023 a fost de 5.5%, in scădere cu 0.1% fata de valoarea din iunie 2023, in timp ce, comparativ cu iulie 2022, rata șomajului s-a menținut la același nivel. In ceea ce privește distribuția pe sexe, rata șomajului la bărbați a fost de 5.8%, cu 0.6% peste nivelul înregistrat in rândul femeilor, respectiv 5.2%. Totodată, se menține un nivel ridicat al ratei șomajului in rândul tinerilor (15-24 ani), atingând nivelul de 22.4%. (Sursa: INS)

Rata Inflației In Zona Euro Stagnează

Conform Eurostat, inflația din Zona Euro a rămas neschimbata in luna august 2023, la 5.3%, sub așteptările pieței, care estimau o scădere pana la 5.1%. Pe de alta parte, inflația de baza, ce exclude preturile volatile la alimente si energie, a înregistrat o scădere de 0.2% comparativ cu luna iulie 2023, pana la 5.3%, conform așteptărilor. De asemenea, rata inflației in sectorul serviciilor si crestarea preturilor pentru bunurile industriale non-energetice, au înregistrat scăderi modeste comparativ cu iulie 2023, pana la 5.5% respectiv 4.8%. Menținerea unui nivel ridicat al forței de munca si creșterea salariilor reprezintă doua motive de îngrijorare pentru BCE in cursa pentru reducerea ratei inflației la obiectivul inițial de 2%. (Sursa: Reuters)

Rata Șomajului In Germania, Creștere Peste Așteptări

Rata șomajului in Germania a crescut in luna august 2023 peste așteptări, indicând primele semne de slăbiciune pentru piața muncii. Conform Oficiului Federal al Muncii, numărul persoanelor fără loc de munca a crescut cu 18,000 in termeni ajustați sezonier, ajungând la 2.63 mil., ca urmare a slăbirii economiei si a încetinirii cererii pentru forța de munca. Cea mai mare economie din Europa a stagnat, in T2 2023, fără a da semne de redresare, după recesiunea din iarna. (Sursa: Reuters)

Romcab Mureș Preț curent 0.0970 RON ( -6.28% ) MCap 98.4M P/E 0.9058

Romcarbon, producător de cabluri cu fibra optica din Târgu Mureș, încheie primul trimestru al anului 2023 cu venituri de 317 mil. RON, in scădere cu 77% fata de perioada similara a anului 2022, si cu o pierdere de 16.7 mil. RON, reușind sa recupereze din pierderea de 86.2 mil. RON înregistrata in S1 2022. Scăderea veniturilor totale a fost cauzata in principal de scăderea veniturilor operaționale (-71.84%), afectate de scăderea vânzărilor de produse finite si a produselor reziduale (-77.02%), care reprezintă principala componenta a veniturilor operaționale ale companiei. Pe de alta parte, vânzările de mărfuri au înregistrat un avans de 35.56%. Activitatea financiara a generat, de asemenea, pierdere, afectata de diferențele nefavorabile de curs valutar si de cheltuielile cu dobânzile. (Surse: BVB;ZF)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.275 RON (0.00% ) MCap 650M P/E 9.212

Impact Developer&Contractor a raportat venituri de 59 mil. RON in prima jumătate a anului 2023, in scădere cu 34% fata de S1 2022, si un profit de 34 mil. RON, in creștere cu 146%. Vânzările au totalizat 78 de unități locative (vs. 110 de unități in S1 2022), prețul mediu de vânzare crescând cu 6-7% fata de primul trimestru al anului 2022. La data de 30 iunie 2023, compania avea 403 apartamente pre-vândute si rezervate, cu o valoare totala de 46.2 mil. EUR, din care 379 contracte, in valoare de 43.3 mil. RON, care se estimează ca se vor transforma in venituri in perioada S2 2023-2024, potrivit declarațiilor companiei. (Surse: BVB;ZF)

Foraj Sonde Videle Preț curent 13.8 RON ( -6.76% ) MCap 156M P/E 7.3

Foraj Sonde Videle, companie de foraj petrolier, încheie primul semestru al anului 2023 cu venituri de 77.1 mil. RON, in creștere cu 65% fata de perioada similara a anului precedent, si cu un profit net de 8 mil. RON, fata de o pierdere neta de 2 mil. RON înregistrata in S1 2022. Creșterile s-au datorat in principal contractelor noi cu Depogaz. Totodată, pe parcursul primului semestru, compania a semnat doua contracte cu Petrom, unul de 78 mil. USD si altul de 447 mil. RON. Compania deține in prezent o capitalizare de piața de 156 mil. RON, acțiunile companiei înregistrând un avans de 122% in 2023. (Surse: BVB;ZF;BVB;ZF)

Sphera Franchise Group Preț curent 19.70 RON ( -3.43% ) MCap 764M P/E 13.59

Sphera Franchise Group a anunțat deschiderea celui de-al doilea restaurant KFC in Karolina Mall din Alba-Iulia. Restaurantul este de tip food court, fiind al 101-lea restaurant KFC din Romania. Astfel, la 31 august, grupul operează 179 restaurante, in Romania, Italia si Rep. Moldova. (Sursa: raport curent societate)

Comelf Preț curent 4.08 RON ( -0.49% ) MCap 91.7M P/E 13.38

Producătorul de echipamente si utilaje pentru industria energetica, Comelf S.A., a încheiat S1 2023 raportând venituri in creștere cu 14% vs S1 2022, datorita structurii sortimentale diferite si a creșterii preturilor de vânzare. Cheltuielile operaționale s-au majorat într-o proporție mai mica decât veniturile (+9% vs S1 2022), determinate de creșterea cheltuielilor cu materiile prime(+10% vs S1 2022) si a cheltuielilor de personal (+15% VS S1 2022). Astfel, Comelf a înregistrat un profit net aferent primului trimestru in creștere cu 137% comparativ cu aceeași perioada din anul precedent. (Sursa: raport societate)

Holde Agri Invest- Clasa Preț curent 1.140 RON (0.00% ) MCap 116M P/E -56.331

Holde Agri Invest, companie locala ce exploatează terenuri agricole, a informat piața cu privire la finalizarea construcției silozului din cadrul fermei de la Frumușani. Noul siloz are o capacitate de stocare de 10,000 tone, iar investiția in prima faza a proiectului de dezvoltare se ridica la 8 mil. EUR. In următoarea perioada, compania va pregăti ce-a de-a doua etapa de dezvoltare, ce vizează instalarea noilor celule de stocare, instalației de selectare si tratare a semințelor precum si a unei hale de depozitare. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.379 RON ( -0.26% ) MCap 28.5M P/E 7.910

Producătorul de telefoane mobile, iHunt Technology, a informat piața cu privire la lansarea noului prototip Smart Home, aspiratorul automat cu mapare LIDAR, controlabil plin aplicația iHunt Home. Expedierea primelor unități va debuta pe 31 august 2023, iar extinderea gamei de produse Smart Home face parte din strategia de creștere pe termen mediu si lung a companiei. (Sursa: BVB)

Zentiva Preț curent 2.24 RON (0.00% ) MCap 1.56B P/E 12.26

Producătorul de medicamente Zentiva a înregistrat o cifra de afaceri de 450.6 mil. RON in prima jumătate a anului, in creștere cu 24% fata de aceeași perioada a anului precedent, si un profit net de 72.4 mil. RON, cu 128% peste nivelul din S1 2022. Performantele companiei s-au datorat in principal creșterii vânzărilor de bunuri (+24%) si servicii (+28%), dar si creșterii rezultatului financiar cu 169%. In primele 6 luni ale anului, planul de producție realizat a fost mai mare cu 6.5 mil. de unități comerciale fata de cel realizat in S1 2022, implicând o creștere de 10%. Acțiunile companiei s-au apreciat cu 15.5% de la începutul anului, compania având in prezent o capitalizare de piața de 1.56 mld. RON. (Surse: BVB;ZF)

Nvidia Preț curent 495.800 USD (0.64% ) MCap 1.21T P/E 118.883

Statele Unite au extins restricțiile privind exporturile de cipuri pentru inteligenta artificiala fabricate de Nvidia si in alte regiuni, precum Orientul Mijlociu, după restricțiile privind exporturile către China anunțate in cursul acestui an. Nvidia a precizat ca noile restricții, ce afectează cipurile A100 si H100 concepute pentru sistemele de inteligenta artificiala, nu vor avea un impact imediat asupra rezultatelor financiare. (Sursa: Reuters)

Ubs Group Ag Preț curent 26.61 USD (5.22% ) MCap 84.9B

Grupul bancar UBS a încheiat trimestrul 2 al anului 2023, raportând un profit net de 28.8 mld. USD, cu mult peste estimările de 12.8 mld. USD ale analiștilor, acesta fiind primul rezultat trimestrial după preluarea rivalului Credit Suisse. Excluzând impactul fondului comercial de 28.9 mld. USD aferent achiziției Credit Suisse, UBS a marcat un profit înainte de impozitare de 1.1 mld. USD. De asemenea, compania a raportat o creștere a ratei capitalului CET1, ce măsoară lichiditatea băncii, pana la 14.4%, in timp ce rata de îndatorare CET1 s-a majorat la 4.8%, comparativ cu nivelul de 4.4% înregistrat cu un an in urma. De asemenea, compania a anunțat, la începutul lunii august, încheierea unui acord de protecție împotriva pierderilor cu guvernul elvețian, in valoare de 10.2 mld. USD, ca urmare a preluării Credit Suisse din luna martie. (Sursa: CNBC)

