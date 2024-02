Recorduri la BVB în 2023 – TradeVille

Recorduri La BVB In 2023

In anul 2023, s-au realizat multiple recorduri la BVB. Pe lângă derularea celei mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa, in valoare de 1.8 mld. EUR, prin listarea a 20% din capitalul social al Hidroelectrica, bursa locala a reușit sa atragă o valoare record, de 5.5 mld. EUR, prin intermediul celor 34 de listări de acțiuni si obligațiuni. Numărul investitorilor a ajuns, la finalul lunii septembrie, la peste 168,000, un nou record, marcând o creștere cu 40,000 de investitori, fata de septembrie 2022. Numărul investitorilor s-a triplat in comparație cu nivelul din 2019, de aproape 54,000. (Sursa: BVB)

Fondurile Mutuale Rămân Atractive Pentru Investitori

Fondurile mutuale din Romania au crescut vertiginos in popularitate in ultimul an, peste 130,000 de noi investitori fiind adăugați de cei mai mari jucători din industrie. Cu toate acestea, activele nete ale celor 249 de fonduri mutuale disponibile au scăzut cu 13.5% pe parcursul anului trecut fiind influențate in mod direct de evoluția Fondului Proprietatea după vânzarea participației la Hidroelectrica. (Sursa: ZF)

Perspectivele Sectorului Bancar

Adrian Codirlasu, vicepreședinte al CFA Romania, considera ca sectorul bancar din Romania are perspective foarte bune, atât pe termen scurt si mediu, cat si pe termen lung. Romania continua sa fie o tara slab bancarizata, existând un potențial mare de creștere. Scăderea dobânzilor va duce la o cerere de credite in creștere, care va oferi un boost pentru veniturile din sistemul bancar. Domnul Codirlasu considera ca aceasta dinamica compensează scăderea dobânzilor ajutând la păstrarea profitabilității băncilor. (Sursa: Bursa.ro)

Semnale Timide Din Partea FED

Rezerva Federala a decis sa mențină dobânda de referință in intervalul 5.25%-5.5% pentru a 4-a ședința consecutiva. Semnalul trimis de FED aseară a fost unul rezervat cu privire la perioada următoare. Chiar daca din declarația oficiala se subînțelege ca posibilitatea unor noi măriri ale dobânzii de referință sunt puțin probabile, Powell considera ca încă nu sunt îndeplinite toate criteriile pentru prima scădere. Analiștii continua sa anticipeze prima scădere a dobânzilor pentru întâlnirea din martie sau, cel târziu la cea din luna mai. (Sursa: CNBC)

Elefant Online - Obligațiuni 2026 Pret curent 62.70 RON (2.43% ) MCap 10.9M

Elefant online, unul dintre cei mai mari jucători din sectorul de e-commerce, a depus la tribunal o cerere de intrare in insolventa. Intenția companiei este de a propune un plan de reorganizare, cu menținerea dreptului de administrare a propriei activități. Retailerului are obligațiuni listate la BVB (ELF26) care se tranzacționau, la închiderea de ieri, la 62.7% din valoarea nominala. (Sursa: ZF)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.920 RON ( -0.43% ) MCap 801M P/E 26.278

Grupul de companii IT, Arobs Transilvania Software, va propune, in cadrul AGA din 4 martie, un program de răscumpărare de acțiuni. Programul vizează un număr maxim de 11 milioane de acțiuni proprii, la un preț minim de 0.1 RON si unul maxim de 1.4 RON pe unitate. Acest program se va desfășura pe o durata de 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României. (Sursa: ZF)

Holdingrock1 Pret curent 8.94 RON (3.00% ) MCap 158M P/E -6.64

Holdingul de materiale de construcții, Roca Industry, a anunțat încheierea celei de a doua etape a operațiunii de majorare de capital social, soldata cu vânzarea a 4.03% din acțiunile emise. Compania a vândut 604,500 de acțiuni la un preț de 10 RON/unitate, valoarea totala ridicându-se la 6 mil. RON. Astfel, suma totala atrasa in cadrul celor doua etape a ajuns la 15.3 mil. RON. (Sursa: ZF)

Transelectrica Pret curent 30.7 RON (0.66% ) MCap 2.25B P/E 7.3

Transelectrica, operatorul sistemului energetic național roman, estimează venituri de 5.3 mld. RON in 2024, in creștere cu 14.2% fata de 2023. Profitul net, însă, este prognozat sa scadă cu 40.1%, pana la 145.8 mil. RON. Compania se așteaptă la o creștere a cheltuielilor de 17.6%, acestea atingând 5.2 mld. RON in 2024. Estimări reduse ale profitului net sunt așteptate si pentru 2025 si 2026. (Sursa: ZF)

Novo Nordisk A/s Pret curent 114.20 USD (4.75% ) MCap 261B

Novo Nordisk preconizează o creștere a vânzărilor si a profiturilor datorita lansării la nivel mondial a tratamentului sau împotriva obezității, Wegovy, estimând o creștere a veniturilor de pana la 26% si o creștere a profitului operațional de 29%. In ciuda concurentei si a provocărilor legate de cerere, compania își extinde producția, profiturile recente crescând cu 62% si atingând 2 mld. EUR. (Sursa: Bloomberg)

TESLA INC. Pret curent 189.80 USD ( -0.93% ) MCap 592B P/E 48.61

Un judecător din Delaware a anulat pachetul de compensații de 55 mld. USD al lui Elon Musk de la Tesla, considerându-l-l excesiv. Aceasta decizie, care va face obiectul unui apel așteptat, marchează prima înfrângere semnificativa in instanța a lui Musk si obliga consiliul de administrație al Tesla sa revizuiască planul de remunerare a directorilor executivi. Hotărârea, care vine ca urmare a plângerii unui acționar privind informarea insuficienta si conflictele din consiliul de administrație, ar putea diminua considerabil averea lui Musk, pana la 154.3 mld. USD, plasându-l pe locul 3 in clasamentul celor mai bogați oameni din lume, după ce a ocupat preponderent prima poziție in ultimii 2 ani. Acțiunile Tesla au scăzut cu 3% in urma acestei știri. Viitoarea situație financiara a lui Musk si controlul asupra companiilor sale atârna acum in balanță. (Sursa: Bloomberg)

Boeing Co Pret curent 211.03 USD (5.28% ) MCap 125B P/E -28.17

Boeing a încheiat ultimele 3 luni din anul 2023 raportând o pierdere sub așteptări, de 0.47 USD/acțiune, comparativ cu estimările analiștilor care vizau o pierdere de 0.78 USD/acțiune. Veniturile trimestriale au crescut cu 10% vs T4 2022, pana la 22.02 mld. USD, depășind așteptările. Compania nu furnizează previziuni financiare pentru 2024, producătorul concentrându-se pe livrarea de aeronave de calitate in urma crizei 737 MAX. Boeing își propune sa mențină producția de aeronave 737 la 38 de unități pe luna, esențiala pentru redresarea pe termen lung. Pe de alta parte, continua sa persiste îndoielile cu privire la atingerea obiectivelor de producție si fluxul de numerar pentru perioada 2025-2026. (Sursa: Reuters)

Mastercard Inc Pret curent 449.36 USD (0.94% ) MCap 425B P/E 41.61

Mastercard raportează o creștere solida, de 11%, a profitului net in trimestrul patru al anului 2023, ajungând la 2.8 mld.USD, atribuita, in principal, creșterii cheltuielilor de consum in timpul sezonului de sărbători. Rezultatele pozitive sunt susținute de o piață puternica a forței de munca si de diminuarea îngrijorărilor cu privire la recesiune. Așteptările privind o "aterizare ușoară" stimulează si mai mult încrederea consumatorilor. Compania a plătit, pe parcursul T4, dividende in valoare de 534 mil. USD, reprezentând o rata de alocare de 19.1%. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.