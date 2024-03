Reddit debutează la New York – TradeVille

Comerțul Cu Autovehicule

In luna ianuarie 2024, volumul cifrei din comerțul cu autovehicule si motociclete a scăzut fata de luna decembrie 2023, atât ca serie bruta, cu 13.8%, cat si ca serie ajustata, in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, cu 0.2%. Fata de cifrele înregistrate anul trecut in luna ianuarie, trendul este pozitiv, volumul crescând cu 1%. (Sursa: INS)

Cele Mai Profitabile Luni La BVB

Indicele BET a înregistrat o creștere de 6.4% de la începutul anului si pana in prezent. Pe parcursul lunii martie, avansul este de 3%. Din punct de vedere istoric, lunile ianuarie, iulie si decembrie sunt cele care oferă cel mai bun randament investitorilor. La polul opus se situează lunile martie si noiembrie. Luna martie este singura luna din calendar in care mediana performantei indicelui BET este negativa, de 0.3%. (Sursa: ZF)

Reddit Debutează La New York

Reddit, platforma de social media cu o vechime de 19 ani, a stabilit prețul pentru oferta publica inițială la 34 USD/acțiune, la limita superioara a intervalului așteptat de Wall Street. Compania a debutat ieri la New York sub ticker-ul RDDT. Acesta marchează primul IPO din sectorul de social media după Pinterest. In cadrul ofertei, Reddit a vândut 15.28 mil. de acțiuni, in timp ce acționarii existenți au vândut alte 6.72 mil. de acțiuni. După debutul bursier, prețul acțiunii a crescut cu pana la 70%, ajungând aproape de pragul de 60 USD. (Sursa: CNBC)

Aurul Rămâne Trending

Prețul aurului a marcat un nou record după discursul lui Jerome Powell. Analiștii considera ca aceasta creștere ar putea continua in perioada următoare datorita faptului ca băncile centrale continua sa cumpere lingouri in cantități record. Prețul aurului tinde sa aibă o evoluție invers proporționala cu ratele dobânzilor. Pe măsura ce dobânda de referința va scădea, aurul va deveni mai atractiv in comparație cu activele cu venit fix, cum ar fi obligațiunile. Analiștii de la Citi considera ca aurul ar putea depăși borna de 2,300 USD/uncie in a doua jumătate a anului. (Sursa: CNBC)

One United Properties Pret curent 0.976 RON ( -0.20% ) MCap 3.7B P/E 8.363

ONE United Properties cheamă acționarii pe data de 25 aprilie pentru a vota printre altele aprobarea unui dividend brut in valoare de 0.01 RON. Raportat la prețul din piața, randamentul este de aproximativ 1%. Totodată, compania ia in vedere aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative in valoare totala de maximum 300 mil. EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, cu o rata a dobânzii fixa sau variabila, si cu o scadenta care nu va depăși 10 ani, derulate pe o perioada de maximum 3 ani de la data aprobării. (Surse: BVB;ZF)

Simtel Team Pret curent 59.0 RON ( -1.67% ) MCap 465M P/E 17.0

Compania românească de inginerie si tehnologie, Simtel, va convoca AGA in data de 25 aprilie 2024, urmând a propune spre votare transferul acțiunilor de pe piața secundara AeRO pe piața principala a Bursei de Valori București. (Sursa: ZF)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.484 RON (0.41% ) MCap 36.3M P/E -29.690

iHunt Technology cheamă acționarii pe data de 23 aprilie 2024. Pe ordinea de zi se regăsește si propunerea spre aprobare a unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile in acțiuni, negarantate, in limita a maxim 12 mil. RON, denominate in RON, cu o scadenta cuprinsa intre 3 si 6 ani, si cu o dobânda in intervalul 8-10%. (Sursa: BVB)

Iar Brașov Pret curent 14.00 RON ( -1.41% ) MCap 264M P/E 10.98

Compania IAR Brașov va convoca acționarii pentru aprobarea distribuiri de dividende de 11.7 mil. RON. Valoarea bruta a dividendului va fi de 0.64 RON/acțiune. Raportat la prețul curent de tranzacționare randamentul este de 4.6%. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.6590 RON (1.07% ) MCap 41B P/E 10.1892

Compania de petrol si gaze, OMV Petrom, va rămâne pentru moment concesionar unic si operator al perimetrului de hidrocarburi Han Asparuh din sectorul bulgăresc al Marii Negre. Conform datelor Profit.ro, OMV Petrom intenționează sa preia participația companiei franceze Total Energies, de 57.14%, in proiectul Han Asparuh. Pe de alta aparte, francezii au convenit cu OMV Petrom sa preia participația de 50% a acestora la producătorul de țiței si gaze Sapura din Malaezia. (Sursa: Profit.ro)

Nuclearelectrica Pret curent 49.25 RON (1.55% ) MCap 14.8B P/E 5.98

Producătorul de energie, Nuclearelectrica, va propune spre aprobarea acționarilor, in cadrul AGA din data de 25 Aprilie 2024, distribuirea unui dividend brut de 3.71 RON/acțiune, respectiv o suma totala de 1.12 mld. RON, din profitul net de 2.4 mld. RON aferent anului fiscal 2023. In baza prețului de închidere din data de 20 martie 2024, randamentul dividendului este de 7.6%. Dividendele ar urma sa fie plătite in data de 21 iunie 2024. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 20.60 RON (1.98% ) MCap 14.3B P/E 8.67

BRD – Groupe Societe Generale estimează pentru anul 2024 o creștere modesta a venitului net bancar, ca urmare a majorării veniturilor nete din dobânzi, in timp ce cheltuielile operaționale vor fi influențate in principal de noul impozit de 2% pe cifra de afaceri, de presiunile inflaționiste si de continuarea investițiilor in IT. In ceea ce privește creditarea, BRD preconizează o creștere de 7% pentru anul 2024, pana la un sold de 42.8 mld. RON. (Sursa: ZF)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 13.02 RON ( -0.61% ) MCap 4.51B P/E 7.27

Distribuitorul si furnizorul de energie, Electrica, este unul din top performerii de la BVB din ultima luna. Prețul acțiunilor a înregistrat o creștere de peste 13% in ultima luna, si de aproximativ 56% in ultimul an. Este important de menționat faptul ca indicii BET si BET-NG au avut o evoluție modesta, de aproximativ 1.5%, in ultimele 4 săptămâni. Un motiv pentru aceasta creștere ar putea fi includerea recenta in indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Pret curent 27.56 RON (0.22% ) MCap 22B P/E 7.38

Cotația celei mai mari bănci din Romania după active, Banca Transilvania, a atins, in cursul acestei săptămâni, un nivel record de 27.5 RON/acțiune, ceea ce a condus capitalizarea băncii pana la valoarea de 22.1 mld. RON. Avansul este influențat in principal de conjunctura favorabila legata de potențială reducere a dobânzilor in 2024, achiziția OTP Bank Romania si așteptările legate de dividendele pentru anul 2023. (Sursa: ZF)

Bayerische Motoren Werke Pret curent 534.10 RON (0.02% ) MCap 321B

Producătorul auto german BMW, se așteaptă ca vehiculele electrice de top, precum Seria 7, X7 si Rolls Royce Spectre, sa genereze profituri in 2024, vizând o marja de 8-10% pentru segmentul sau auto. In ciuda provocărilor legate de cererea globala, BMW anticipează o ușoară creștere a vânzărilor, in special in America de Nord, China si Europa. Concurenta acerba din China, condusa de Tesla, pune presiune asupra preturilor. BMW țintește vânzări de aproximativ 500,000 de vehicule electrice in acest an, constituind aproximativ 15% din totalul livrărilor. (Sursa: Bloomberg)

Ubs Group Ag Pret curent 31.28 USD (0.19% ) MCap 99B

UBS Group plănuiește sa închidă conturile Credit Suisse de valoare mai mica, din Asia-Pacific, pentru a renunța la relațiile neprofitabile. Conturile cu solduri de aproximativ 2 mil. USD sau mai puțin sunt revizuite, in principal in Singapore si Hong Kong. UBS încearcă sa se debaraseze de părți din Credit Suisse după achiziția sa, vizând reduceri de costuri de pana la 13 mld. USD. Credit Suisse s-a concentrat anterior pe Asia de Sud-Est, atrăgând clienți high net-worth, cărora le-a oferit rate mai mari la depozite. (Sursa: Bloomberg)

