România, mai atractivă pentru investiții – TradeVille

România, mai atractivă pentru investiții

Volumul investițiilor nete realizate in economia naționala a crescut cu 8.5% fata de anul precedent, însumând 150 mld. RON. Doar in T4 2022, investițiile nete au totalizat 54.2 mld. RON, marcând o creștere de 17.2% fata de anul anterior. La nivel anual, au fost înregistrate creșteri la toate elementele de structura fata de anul 2021: lucrări de construcții noi (+8.2%), utilaje (+7.8%) si alte cheltuieli (+7.8%). (Sursa: INSSE)

Creste Șomajul In SUA

Creșterea numărului de locuri de munca nou create in SUA a încetinit, in luna februarie, însă noua valoare a depășit așteptările economiștilor, in ciuda eforturilor Rezervei Federale (FED) de a scădea inflația prin creșterile consecutive ale ratei dobânzii de referința. Astfel, in februarie s-au creat 311,000 noi locuri de munca, peste așteptările pieței de 225,000. De menționat este faptul ca, rata șomajului, a urcat la 3.6% fata de precedenta valoare de 3.4%. Ultimele date vor fi folosite de FED pentru a stabili politica monetara la întâlnirea din aceasta săptămâna. (Sursa: CNBC)

Inflația Din Germania A Evoluat Conform Așteptărilor

In luna februarie, rata anuala a inflației din Germania a fost de 8.7%, fiind in linie cu valoarea anterioara si cu așteptările economiștilor. Valoarea se menține sub maximul de 8.8% al ultimelor cinci decenii, care a fost raportat in lunile octombrie si noiembrie ale anului 2022. Fata de luna ianuarie, indicele preturilor armonizate a înregistrat o creștere de 1%, in timp ce indicele armonizat al preturilor bunurilor de consum a crescut cu 9.3% fata de anul anterior. (Surse: TradingEconomics;Reuters)

Creștere Surprinzătoare A PIB In Marea Britanie

PIB al Marii Britanii a crescut cu 0.3%, in luna ianuarie 2023 fata de decembrie 2022, o dinamica peste așteptări. Fata de luna precedenta a anului trecut, PIB a rămas la același nivel, in contrast cu scăderea prognozata de 0.1%. Creșterea este pusa pe seama unui eveniment excepțional, si anume, întoarcerea in unitățile școlare a elevilor britanici, care au absentat in luna decembrie din cauza virozelor de sezon. In schimb, activitatea de producție si serviciile au înregistrat scăderi. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.857 RON ( -1.49% ) MCap 3.17B P/E 6.314

One United Properties a anunțat ca acțiunile sale vor fi incluse in componenta indicelui bursier ROTX, creat de BVB in colaborare cu Bursa de Valori din Viena, începând cu data de 20 martie 2023. Totodată, acțiunile ONE fac parte si din componenta unor indici ai FTSE (Global All Cap, Global Equity Index, Global Total Cap, EPRA Nareit Emerging), precum si din indicele BET. (Sursa: BVB)

Turism Felix Băile Felix Preț curent 0.306 RON (4.08% ) MCap 150M P/E 17.395

Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. a convocat Adunarea Generala a Acționarilor pentru data de 20.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla si propunerea de repartizare a 50% din profitul net obținut in 2022. Astfel, dividendul brut/acțiune propus este de 0.0087 RON, ceea ce rezulta, in baza prețului de închidere din 10.03.2022, intra-un randament al dividendului de 2.8%. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Preț curent 0.2950 RON (1.72% ) MCap 155M P/E -85.0870

Bittnet Systems a anunțat finalizarea procesului de majorare a capitalului social, suma totala ridicata de companie fiind de 29.76 mil. RON. In acest sens, au fost subscrise 96 de milioane de acțiuni, reprezentând 90.84% din întreaga oferta de acțiuni noi. (Sursa: BVB)

Romgaz Preț curent 40.50 RON ( -1.22% ) MCap 15.6B P/E 6.13

Romgaz anunța convocarea AGOA pentru data de 20 aprilie 2023, având pe ordinea de zi, printre altele, aprobarea plafonului pentru facilitatea de credit încheiata cu BCR, aprobarea emiterii de instrumente de garanție bancare pentru filiala Black Sea Limited si informarea acționarilor cu privire la unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice. Anterior, prin hotărârea AGOA nr. 12/08.12.2022, Romgaz specificase ca plafonul aprobat era de 420 mil. RON. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Tușnad Băile Tușnad Preț curent 0.0840 RON (0.00% ) MCap 25.3M

Tușnad S.A. anunța acționarii cu privire la convocarea AGOA, care va avea loc in data de 12/13.04.2023. Pe ordinea de zi se afla mai multe puncte, printre care, aprobarea situațiilor financiare anuale individuale si a repartizării profitului net realizat in 2022, cat si aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru noul exercițiu financiar, dar si modificarea planului de investiții pentru 2023. (Sursa: BVB)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 496.50 RON ( -0.50% ) MCap 298B

BMW a raportat joi o scădere cu 4% a profitului net preliminar in trimestrul al patrulea fata de aceeași perioada din 2021, o valoare sub așteptările analiștilor, fapt care a condus la o scădere de aproape 2% a prețului acțiunilor companiei in ultima zi de tranzacționare a săptămânii. Profitul pentru întregul an a fost, de asemenea, sub consens, in ciuda unui salt de 49%. Livrările au crescut cu puțin peste 10% in ultimul trimestru, pe fondul atenuării problemelor de aprovizionare cu cipuri care au compensat impactul blocajelor din China, dar, per total, au scăzut cu aproape 5% in 2022. Cifra de afaceri pentru întregul an a crescut cu 28%, pana la 142.6 mld. EUR, dar sub estimările analiștilor de la Reuters. BMW a propus acționarilor un dividend de 8.50 EUR, in creștere fata de dividendul de 5.80 distribuit in 2021. Pe 15 martie compania va publica rezultatele financiare complete pentru 2022. (Surse: Reuters;BMW)

Daimler Truck Holding Ag Preț curent 31.030 EUR ( -4.49% ) MCap

Daimler Truck vrea sa plătească, pentru oara in istoria companiei, un dividend. Valoarea bruta a acestuia este de 1.30 EUR/acțiune. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 4.9%. Decizia vine in contextul in care, anul trecut, producătorul de vehicule electrice de mare tonaj a avut performante financiare in linie cu prognozele inițiale. Veniturile au crescut cu 28% vs. 2022, in timp ce EBIT ajustat a fost de 3.9 mld. EUR (+55% vs. 2021). Pentru anul 2023, Daimler anticipează ca veniturile vor creste pana in intervalul de 55-57 mld. EUR. (Surse: Reuters;Google Finance)

Boeing Co Preț curent 203.07 USD (0.91% ) MCap 121B P/E -24.54

Boeing a anunțat ca vrea sa amplaseze, in India, o unitate de conversie a aeronavelor model 737 in aeronave dedicate transportului de mărfuri. Decizia vine intr-un moment in care cererea globala pentru transporturi de marfa a scazut cu 15% fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit Asociatiei Internationale de Transport Aerian. Tot in India, in luna februarie, Boeing a anuntat ca a primit o comanda record pentru 220 de avioane de la Air India. (Surse: Reuters;Reuters)

The Walt Disney Company Preț curent 93.57 USD ( -2.67% ) MCap 170B P/E 51.49

Bob Iger, CEO-ul Disney, a dezvăluit o parte din planurile sale de rentabilizare a activității de streaming. Acesta a dat de înțeles ca are in vedere creșterea preturilor pentru abonamentele la serviciul Disney+. Totodată, este foarte probabil ca Disney sa licențieze conținutul propriu si sa-l ofere contra cost concurenților săi. In luna decembrie 2022, Disney a majorat prețul unui abonament Disney+ la 10.99 USD/luna, de la 7.99 USD/luna. (Sursa: The Wall Street Journal)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 183.00 USD ( -1.61% ) MCap 482B P/E 20.81

Vineri, purtătorul de cuvânt al companiei a declarat ca Meta Platforms exploreaza o aplicație de rețea sociala descentralizata. Compania vede o oportunitate in crearea unui spațiu separat de social media, unde creatorii si publicul pot împărtăși opiniile in timp real. Concurentul direct ar putea fi Twitter-ul miliardarului Elon Musk. Noua aplicatie Meta ar urma sa fie marca Instagram. (Sursa: Reuters)

