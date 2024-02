Salariu mediu net, mai mare – TradeVille

SIF-Urile, Început Slab La Bursa

Dintre cele 5 fonduri alternative de investiții (SIF-uri), niciunul nu a înregistrat creșteri de la începutul anului până în prezent, variația prețului acțiunilor acestora situându-se intre –2% si –9%. De altfel, BET-FI, indicele care cuprinde SIF-urile și Fondul Proprietatea, este singurul indice de la BVB care se află în teritoriu negativ de la începutul anului încoace, înregistrând un declin de 4%. (Sursa: ZF)

Salariu Mediu Net, Mai Mare

În luna decembrie a anului 2023, salariul mediu net la nivel național a fost de 5,079 RON, in creștere cu 15.5% fata de aceeași perioada a anului anterior, si cu 6.6% (+314 RON) fata de luna noiembrie 2023. Cele mai mari valori au fost raportate in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu o medie de 12,710 RON in decembrie (+20% fata de noiembrie), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2,825 RON). In sectorul de servicii informatice, creșterea lunara din decembrie 2023 a fost de doar 3%, salariul mediu net fiind de 11,268 RON. (Surse: BVB;ZF)

Fondurile De Pensii Din SUA Mizează Pe Semiconductori

Cel mai mare fond de pensii din SUA, in funcție de active, Calpers, a operat câteva schimbări importante in alcătuirea portofoliului de acțiuni. Astfel, fondul de pensii din California și-a dublat investiția in Intel, majorând totodată și deținerea pentru Nvidia. în ceea ce privește sectorul de streaming, fondul de pensii a redus din expunerea pe Netflix si a achiziționat mai multe acțiuni Disney. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Revolut, O Noua Linie De Business

Compania britanica de tehnologie financiara Revolut a anunțat lansarea unor planuri de telefonie in UK, marcând astfel o premieră pentru industria serviciilor financiare. Unicornul de plăti și servicii bancare digitale va începe să ofere eSIM-uri din această săptămână. (Sursa: CNBC)

Romaero București Pret curent 16.0 RON (0.00% ) MCap 111M P/E -1.6

Romaero a informat piața cu privire la acceptarea cererii sale de insolventa si la majorarea termenului de depunere a raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventa. Astfel, termenul de depunere se amână de la data de 27.02.2024, la data de 08.04.2024. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.5930 RON (0.25% ) MCap 36.9B P/E 9.1688

OMV Petrom anunță notificarea domnului Niculae Havrilet de renunțare la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al companiei, începând cu data de 12 februarie 2024. Dl. Niculae Havrilet a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom din 3 Martie 2020 pana in prezent. (Sursa: ZF)

Ads

Bayer AG Pret curent 141.50 RON (1.80% ) MCap 117B

Bayer a înregistrat o scădere de 18.6% a prețului acțiunii de la începutul anului si pana in prezent. Pe Bursa de la Frankfurt, evoluția prețului acțiunilor este de -19%, declinul venind pe fondul unei amenzi de 2.25 mld. USD. O instanța din Philadelphia, Statele Unite, a acuzat o filiala a companiei de vânzarea unor substanțe provocatoare de cancer. (Sursa: ZF)

Diamondback Energy, Pret curent 167.20 USD (10.19% ) MCap 30B P/E 8.69

Diamondback Energy și Endeavor Energy Resources sunt în discuții avansate pentru a ajunge la un acord de unire a forțelor, ceea ce s-ar putea materializa în formarea unui gigant energetic evaluat la peste 50 mld. USD. Endeavor, companie privata, este evaluată la aproximativ 25 mld. USD, in timp ce Diamondback are o capitalizare de piață de peste 27 mld. USD. (Sursa: Bloomberg)

TESLA INC. Pret curent 191.69 USD ( -0.97% ) MCap 595B P/E 48.80

Tesla a anunțat o nouă reducere de 1,000 USD pentru Model Y până la finalul acestei luni. Anunțul vine în contextul în care, compania lui Elon Musk se pregătește de o concurenta acerba, cu un număr tot mai mare de vehicule electrice (EV) ieftine. BYD este compania chinezeasca care a depășit Tesla ca principal producător mondial de EVs in ultimul trimestru din 2023. (Sursa: Reuters)

Ads

Novo Nordisk A/s Pret curent 120.63 USD ( -0.47% ) MCap 274B

Cel mai mare acționar al Novo Nordisk își propune sa investească pana la 7 mld. USD anual pana in 2030, impulsionat de succesul medicamentelor companiei pentru obezitate si diabet. Compania se așteaptă ca veniturile in creștere sa ii permită sa investească 5 mld. USD anual in următorii cinci ani si 7 mld. USD ulterior. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads