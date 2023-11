Sphera, cea mai mare creștere a profitabilității din BET – TradeVille

Rata De Absorbție De 90% A Fondurilor Europene

Romania a ajuns la o rata de absorbție de 90% a fondurilor europene in exercițiul financiar 2014-2020, încasând pana in prezent peste 21.6 mld. EUR prin programele de politica de coeziune, potrivit declarațiilor Ministrului Investițiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. Printre obiectivele acoperite se numără: consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (in cazul FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii (pentru FEPAM) precum si sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. (Sursa: ZF)

Sphera, Cea Mai Mare Creștere A Profitabilității Din BET

In primele 9 luni ale anului 2023, cele 20 de companii din indicele BET au raportat venituri in valoare totala de 87 mld. RON, marcând o scădere de 18% comparativ cu 9L 2022. Profitul net cumulat a fost de 16 mld. RON, in scădere cu 40%, fapt care ar putea afecta perspectivele de dividende pentru 2024. La sfârșitul primelor 9 luni, cele mai mari venituri au fost înregistrate de OMV Petrom (28.5 mld. RON), in timp ce, cea mai mare creștere a profitabilității a fost înregistrată de Sphera Franchise Group (+175%), urmata de BVB (+100%) si de TTS (+84%). (Sursa: ZF)

Cumpărăturile De Sărbători, Semne Bune

Potrivit datelor privind tendințele de cumpărături de sărbători din 2023 de la Adobe, cheltuielile online de Black Friday au fost de 9.8 mld. USD anul acesta, in creștere cu 7.5% fata de anul trecut. Cheltuielile de Ziua Recunoștinței au atins 5.6 mld. USD, înregistrând o creștere de 5.5% fata de 2022. Analiștii se așteaptă in continuare la vânzări relativ puternice, in ciuda ratelor de dobânda ridicate si a inflației care afectează consumatorii. Totodată, Adobe Analytics anticipează ca vânzările de Cyber Monday sa atingă 12 mld. USD, ceea ce ar implica o creștere de 6.1% fata de 2022. (Sursa: Barron’s)

Ads

Shein La Bursa In 2024

Shein, compania chineza de moda online, cu milioane de clienți in întreaga lume, si-a depus actele pentru listarea la bursa din SUA. Goldman Sachs, JPMorgan Chase si Morgan Stanley au fost aleși ca principalii subscriitori ai ofertei care ar putea avea loc in 2024, aceasta având potențialul de a fi una dintre cele mai mari IPO-uri din ultimii ani. Compania a fost evaluata, in mai, la aproximativ 66 mld. USD si, probabil, va viza o evaluare chiar mai mare in cadrul IPO-ului. Shein, cu o istorie de 11 ani, este in prezent unul dintre cele mai mari branduri de moda din lume. (Sursa: WSJ)

Nuclearelectrica Pret curent 47.95 RON (0.21% ) MCap 14.4B P/E 5.16

Nuclearelectrica a anunțat semnarea unui contract in vederea retehnologizării Unității 1 a CNE Cernavoda, in valoare de 781 mil. CAD (cca. 2.6 mld. RON) cu consorțiul condus de AtkinsRealis. Obiectul contractului prevede furnizarea de scule si componente ale reactorului, precum si servicii de inginerie si tehnologie, pentru prelungirea duratei de viată a Unității 1 CNE Cernavoda. (Sursa: BVB)

Ads

Bonas Import Export Pret curent 1.50 RON ( -0.66% ) MCap 17.6M P/E -104.84

Pentru primele 9 luni ale anului 2023, Bonas a raportat venituri operaționale in suma de 22.2 mil. RON – cu 26% mai mari fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce cheltuielile din exploatare au avut o dinamica de +21%, ceea ce a condus la un rezultat net de 518,739 RON, cu mult îmbunătățit fata de pierderea neta de 144,196 din 9L 2022. Rezultatele financiare vin pe fondul creșterii vânzărilor in magazinele proprii cu 34% fata de 2022, in timp ce vânzările realizate prin intermediari au crescut cu 83%. (Sursa: BVB)

SIF Muntenia Pret curent 1.505 RON (1.35% ) MCap 1.18B P/E 6.639

SIF Muntenia a anunțat ca a încheiat un acord de cooperare cu Sea Container Services in vederea exercitarea unei politici comune in legătura cu emitentul Șantierul Naval Orșova pana la 30 aprilie 2024 si lansarea unei oferte publice de preluare obligatorie către toți acționarii SNO, in mod concertat, având in vedere ca fiecare parte semnatara a acordului deține, in mod individual, peste 33% din drepturile de vot ale emitentului SNO. (Sursa: BVB)

Ads

Aqulia Part Prod Com Pret curent 0.886 RON ( -0.23% ) MCap 1.06B P/E 11.667

Aquila a investit peste 6 mil. EUR pentru reînnoirea flotei de vehicule utilizate in activitatea de distribuție a companiei, in concordanta cu strategia de sustenabilitate lansata in anul 2022. Investiția a constat in contractarea si achiziționarea tuturor celor 196 de vehicule planificate pentru anul acesta, inclusiv 25 de camioane cap tractor, marca DAF, cu motor Euro 6. Pentru eficientizarea operațiunilor logistice, compania a investit si in utilaje de infoliere semi-automata, unelte de bandare automata a paletilor si dispenser automat de banda de hârtie pentru sigilarea cutiilor. Pentru anul 2023, compania bugetare investiții in valoare de 12.7 mil. EUR, din care 7.6 mil. EUR pentru achiziționarea mijloacelor de transport. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.914 RON ( -0.65% ) MCap 796M P/E 26.107

Acțiunile grupului de companii Arobs au primit din partea societății de brokeraj Wood & Company recomandarea de cumpărare, si un preț ținta de 1.43 RON pe unitate. Astfel, ratingul implica un randament potențial, luând in calcul cotația actuala, de 54.8%, in următoarele 12 luni. (Surse: ZF;BVB)

Ads

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5220 RON (0.77% ) MCap 2.95B P/E -1.7309

In urma ofertei de răscumpărare de acțiuni deschisa de Fondul Proprietatea, investitorii, fie de retail, fie instituționali, au lansat ordine de vânzare însumând aproximativ 300 mil. RON. Oferta de răscumpărare are un potențial de 1 mld. RON si se încheie pe 5 decembrie. De la debut, Fondul plătește un preț cu 20% mai mare fata de cel de tranzacționare, ca parte a strategiei de remunerare a investitorilor. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Pret curent 23.10 RON (0.43% ) MCap 18.4B P/E 5.95

Banca Transilvania a primit calificativul de “investment grade” din partea agenției Moody’s, fapt ce reflecta așteptările conform cărora performanta financiara va rămâne solida, in ciuda unui context macroeconomic mai puțin favorabil si in cazul in care structura pasivelor nu se schimba semnificativ pentru a îndeplini cerințele MREL. Rating-urile atribuite se refera, de asemenea, la implementarea in business a principiilor de ESG. Moody’s considera ca Banca Transilvania gestionează adecvat riscurile, după cum o demonstrează capitalizarea solida si lichiditatea semnificativa, in ciuda apetitului ridicat pentru creștere atât organica, cat si prin achiziții. (Sursa: Banca Transilvania)

Ads

Eli Lilly and Company Pret curent 594.76 USD (0.55% ) MCap 533B P/E 82.06

Un studiu recent sugerează ca tratamentul pentru obezitate al Eli Lilly, Zepbound, este mai eficient pentru pierderea in greutate decât Wegovy de la Novo Nordisk. Studiul a analizat datele de sănătate ale peste 40,000 de pacienți supraponderali sau obezi, indicând ca cei tratați cu medicamentul Lilly au experimentat o pierdere in greutate mai semnificativa timp de 12 luni. Cu toate ca studiile sunt încă in desfășurare, impactul asupra veniturilor ambelor companii este limitat din cauza stocurilor reduse de Wegovy si Zepbound. (Sursa: Barron’s)

Amazon Com Inc Pret curent 147.30 USD ( -0.47% ) MCap 1.52T P/E 116.87

Amazon a depășit UPS si FedEx pentru a deveni principala companie de livrări din SUA, livrând un număr estimat de 5.9 miliarde de pachete in 2023, fata de 5.2 miliarde in 2022. Aceasta creștere marchează o schimbare semnificativa fata de acum un deceniu, când Amazon era un client important pentru acești transportatori. UPS si FedEx, care se concentrează pe colete profitabile, nu concurează doar pentru volum. FedEx si-a încheiat relația cu Amazon in 2019, deși Amazon reprezintă încă aproximativ 11% din veniturile UPS. Serviciul poștal al SUA rămâne cel mai mare serviciu de colete in funcție de volum. (Sursa: WSJ)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).