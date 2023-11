Start subscrieri Fidelis – TradeVille

Încep Subscrierile La Cea De-A 14-A Emisiune Fidelis

Astăzi, 27 noiembrie 2023, încep subscrierile pentru cea de-a paisprezecea emisiune de titluri de stat Fidelis adresata investitorilor retail. Ediția curenta cuprinde cinci transe: trei in RON si doua in EUR. Pentru cele in RON, statul oferă următoarele dobânzi: 6.10% pe an pentru titlurile cu scadenta in decembrie 2024 (vs. 6.25% in ediția trecuta), 7.1% pe an pentru donatorii de sânge (vs. 7.25% anterior), si 7.25% pe an pentru titlurile scadente in decembrie 2026 (vs. 7.1% anterior). Pentru cele in EUR, titlurile scadente in 2028 au o dobânda de 5.5% pe an (5.3% anterior), iar pentru cele scadente in 2024, dobânda este de 3.9% pe an (vs. 4% in ediția precedenta). Perioada de subscriere este deschisa pana in data de 15 decembrie 2023. (Surse: mfinante.gov.ro;Formular subscriere TradeVille)

Deprecierea Leului Continua

Piața valutara românească a fost relativ stabila in primele 10 luni din 2023, volumul zilnic al tranzacțiilor valutare ridicând-se la aproximativ 2.1 mld. EUR, similar cu nivelul înregistrat anul trecut. Intervalul de oscilație al cursului de schimb s-a situat in aceasta perioada intre 4.92 si 4.96 RON/EUR, deprecierea RON fiind de sub 1% fata de EUR comparativ cu nivelul de la începutul anului. Pentru următoarele 6 luni, însă, peste 80% dintre analiștii CFA anticipează un curs valutar de peste 5 RON/EUR, in timp ce BNR atenționează ca riscurile la adresa cursului de schimb RON/EUR ar putea sa se reamplifice din cauza deficitelor mari si a tensiunilor geopolitice. (Sursa: ZF)

Reglementari Aspre Pentru Tranzacțiile Crypto In Singapore

Singapore a anunțat ca va intensifica reglementările pentru furnizorii de servicii de criptomonede, intr-un efort de a proteja clienții de retail. Masurile vor interzice furnizorilor de servicii de criptomonede din Singapore sa accepte plăti cu card de credit emise local, sa ofere stimulente pentru tranzacționarea criptomonedelor si sa furnizeze finanțare, tranzacții cu marja sau efect de levier pentru clienții retail. Masurile vor intra in vigoare gradual începând cu mijlocul anului 2024, potrivit declarațiilor Băncii Monetare a Singapore. (Sursa: CNBC)

Contracție De 0.1% Pentru Economia Germana

Economia germana s-a contractat ușor, in al treilea trimestru, in comparație cu trimestrul anterior, confirmând estimările publicate la sfârșitul lunii octombrie, care indicau o contractare cu 0.1%. Cheltuielile private ale consumatorilor, care reprezintă aproximativ doua treimi din produsul intern brut, au fost cu 0.3% mai mici decât in trimestrul anterior, in timp ce cheltuielile guvernamentale de consum, au crescut pentru prima data in mai mult de un an, cu 0.2%, conform biroului de statistica. Comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, PIB-ul ajustat a scăzut cu 0,4% in al treilea trimestru. (Sursa: Reuters)

Agroland Business System Pret curent 1.195 RON ( -1.24% ) MCap 107M P/E 23.549

Agroland Business System a înregistrat o cifra de afaceri consolidata de 249.9 mil. RON in primele 9 luni ale anului 2023, implicând o creștere de 2% fata de perioada similara a anului precedent. Compania a încheiat perioada cu un profit net de 4.9 mil. RON, in creștere cu 38% fata de anul anterior. Profitul operațional a crescut de 1.6 ori, in timp ce cheltuielile din exploatare s-au redus cu 4%, ajungând la 239.1 mil. RON. Prețul acțiunilor AG a cunoscut o creștere de 17.43% in acest an, valoarea tranzacțiilor ridicând-se la 5.8 mil. RON. (Surse: BVB;ZF)

Life Is Hard Pret curent 1.945 RON ( -0.26% ) MCap 57.3M P/E 9.407

Life is Hard, companie de tehnologie listata pe piața AeRO a Bursei de Valori București încă din 2015, beneficiază, începând cu data de 23 noiembrie 2023, de servicii de Market Maker din partea BRK Financial Group. In 2023, prețul acțiunilor LIH a marcat o creștere de 7.16%, capitalizarea de piața a companiei ridicând-se la 57 mil. RON. (Sursa: BVB)

Byd Company Limited Pret curent 28.490 EUR (0.74% ) MCap 82.3B

Gigantul chinez de mașini electrice BYD a anunțat vineri ca a lansat sedanul sau de top, Han, in Emiratele Arabe Unite. Compania nu a precizat, însă, când va începe livrările. Acest anunț reflecta o noua încercare a companiilor chineze de a se extinde in Orientul Mijlociu, in timp ce tensiunile geopolitice au făcut dificila intrarea acestora in SUA sau extinderea in Europa. Compania a lansat modelul Han in China in 2020. (Sursa: CNBC)

Volkswagen Ag Pret curent 117.45 EUR ( -0.72% ) MCap 53.3B

Volkswagen își propune sa recâștige cota de piața in China prin dezvoltarea unei platforme pentru vehicule electrice entry-level, adaptata la preferințele chinezilor pentru experiențe digitale. Platforma principala A, derivata din MEB, se concentrează pe componente locale, vizând o lansare in 2026 pentru a răspunde mai repede cererii. Optimizarea costurilor si extinderea gamei EV cu patru modele accesibile (140.000-170.000 RMB) urmăresc sa concureze in segmentul EV entry-level din China. (Sursa: Reuters)

Nvidia Pret curent 481.85 USD ( -1.09% ) MCap 1.18T P/E 114.42

Nvidia amâna lansarea cipului H20 AI in China din cauza respectării regulilor de export din SUA. Compania este acum așteptată sa lanseze noul produs in primul trimestru al anului 2024, ceea ce va impact eforturile sale de a concura cu rivali locali precum Huawei. S-a precizat ca întârzierea lansării se datorează problemelor serverelor in integrarea cipului, in timp ce lansarea altor doua cipuri, L20 și L2, rămâne in grafic. Restricțiile de export impuse de Washington împiedica Nvidia sa expedieze cipuri avansate in China, oferind oportunități rivalilor precum Huawei. Companiile chineze, inclusiv Baidu, transfera comenzile către Huawei anticipând accesul restricționat al produselor Nvidia pe piața chineza. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Pret curent 146.67 USD ( -0.03% ) MCap 1.52T P/E 116.53

Angajații companiei si activiștii europeni au declanșat un val de greve si proteste împotriva Amazon, cu scopul de a perturba activitatea la depozitele companiei și de a bloca accesul la punctele de colectare a coletelor. Greviștii din Germania, Anglia, Italia si Spania cer salarii și condiții mai bune de munca. Campania "Make Amazon Pay" coordonează acțiuni in peste 30 de tari, subliniind preocupările legate de suprasolicitarea forței de munca in timpul vânzărilor de sărbători ale gigantului de comerț electronic, dar Amazon da asigurări ca toate livrările vor fi respecta termenele de livrare. (Sursa: Reuters)

