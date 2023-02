TradeVille - Marea Britanie răsuflă ușurată

Mare Britanie Răsuflă Ușurată

Economia Marii Britanii a stagnat in ultimele 3 luni din 2022, evitand astfel recesiunea economica pentru moment, dar perspectivele pentru 2023 raman incerte. Pentru intreg anul 2022, PIB-ul a crescut cu 4%, dupa o crestere de 7.6% in 2021, inregistrand o revenire puternica dupa pandemia Covid. Pe de alta parte, in decembrie 2022, PIB-ul Marii Britanii s-a contractat cu 0.5%, pe fondul unor greve de amploare in sectorul public si a scaderii productiei serviciilor. Conform prognozelor economistilor de la ING, se estimeaza ca economia Marii Britanii va inregistra o contractie intre 0.3-0.4% in T1 2023, urmata de o scadere mai lenta in trimestru urmator. In ciuda acestor prognoze, piata de capital din UK isi continua trendul ascendent, indicele FTSE 100 atingand un nou maxim saptamana trecuta. (Sursa: Reuters)

IMM-Urile Se Digitalizeaza

Proiectul privind digitalizarea IMM-urilor si microintreprinderilor non-IT, se va lansa incepand cu 15.02.2023 si vizeaza acordarea de granturi in valoare de pana la 100,000 EUR., in functie de dimensiunea companiei. Societatile trebuie sa fie infiintate cel tarziu la 31.12.2021, in timp ce cofinantarea minima este de 10%. (Sursa: ZF)

Productia Intampina Greutati In China

Preturile la poarta fabricilor din China au scazut cu 0.8% fata de anul precedent, peste estimarile Reuters de 0.5%, in ciuda revenirii activitatii manufacturiere in ianuarie. De asemenea, conform Biroului National de Statistica, indicele preturilor de consum (IPC) a fost de 2.1% in ianuarie 2023, peste valoare de 1.8% inregistrata in decembrie 2022 dar sub estimarile analistilor de 2.2%. Stimularea IPC s-a datorat in special cresterii cheltuielilor sezoniere, in timp ce pentru anul 2023, se asteapta ca rata inflatiei sa ramana in jurul valorii de 3%. (Sursa: Reuters)

Spatiile Industriale & Logistice La Mare Cautare

Conform raportului Colliers, stocul spatiilor industriale si logistice a ajuns la finalul anului 2022 la 6.2 mil. metri patrati, in crestere cu aproximativ 9% fata de anul precedent. Astfel, in 2022, au fost semnate contracte de inchiriere pentru aproximativ 830,000 metri patrati, reprezentand o crestere semnificativa de 23% vs 2021. De asemenea, atat proiectele flexibile destinate IMM-urilor cat si proiectele ce implica transportul multimodal, devin tot mai frecvente, stimuland cererea spatiilor comerciale. (Sursa: ZF)

Grup Serban Holding Pret curent 1.770 RON ( -0.28% ) MCap 318M P/E 11.484

Grup Serban Holding a anuntat incheierea unei scrisori de intentie cu Fyn Invest Danmark SRL in vederea achizitionarii integrale a unei companii care exploateaza aproximativ 800 ha de teren in judetul Vaslui. Achizitia include spatii de depozitare si logistica, culturi de toamna si primavara, si va creste productia totala a companiei cu cca. 10%. (Sursa: BVB)

Magazin Universal Maramures Baia Mare Pret curent 0.255 RON (1.19% ) MCap 39.2M

Magazin Universal Maramures a anuntat primirea unei cereri de convocare AGEA din partea unui numar de 10 actionari, care detin impreuna peste 5% din capitalul social al societatii. Printre cele mai importante puncte propuse pe ordinea de zi se numara aprobarea fuziunii de absorbtie a societatii, propunerea de schimbare a obiectului principal de activitate in „6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” si listarea societatii nou formate pe Piata Reglementata a BVB. (Sursa: BVB)

Ascendia Pret curent 3.80 RON (10.47% ) MCap 44.5M P/E 27.92

Ascendia anunta lansarea extensiei produsului e-learning eJourneys, dezvoltat de companie in colaborare cu partenerii de la Trend Consult. eJourneys este un pachet de cursuri de tip microlearning care contine 42 de teme, impartite in 195 de module. Pachetul de cursuri are ca obiectiv asigurarea adaptabilitatii organizatiilor in conditii de maxima siguranta. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 40.20 RON (0.12% ) MCap 15.4B P/E 5.17

Romgaz a anuntat publicarea informatiilor preliminare referitoare la indicatorii operationali ai Grupului pentru anul 2022. Astfel, productia totala de hidrocarburi a fost de 31.9 mil. boe in 2022 (-1.9% vs 2021), dintre care volumul brut de gaze naturale extrase a fost de 4.9 mld. mc (-1.8% vs 2021). Productia de energie electrica a fost de 1.1 mii GWh - cu 73.5% mai mare fata de 2021. (Sursa: BVB)

Adidas Pret curent 676.0 RON ( -10.57% ) MCap 141B

Grupul german Adidas, a avertizat ca in anul 2023, compania va inregistra pierderi pentru prima data in ultimele 3 decenii, pe fondul incheierii parteneriatului cu creatorul de moda Ye, soc resimtit si pe bursa, acolo unde actiunile companiei au scazut cu aproximativ 12% dupa anunt. De asemenea, Adidas a prognozat un declin procentual de o singura cifra in acest an, in timp ce analistii se asteptau la o crestere cu 4% a veniturilor in 2023, si un profit operational de 1 mld. EUR. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Pret curent 212.89 USD (0.42% ) MCap 126B P/E -25.72

Un judecator din Texas a respins la sfarsitul saptamanii trecute propunerea familiilor victimelor a doua accidente aviatice care au implicat compania Boeing de a redeschide un acord de amanare a urmaririi penale din ianuarie 2021. Acordul in valoare de 2.5 mld. USD cu Departamentul de Justitie i-a permis companiei sa obtina imunitate fata de urmarirea penala in privinta celor 346 de victime ale accidentelor care au implicat aeronavele Boeing 737MAX. (Sursa: Reuters)

Honda Motor Company, Pret curent 24.95 USD (0.60% ) MCap 42.8B

Honda Motor a raportat vineri o crestere peste asteptari a rezultatului operational din T3 2022 cu 22%, in conditiile in care un yen slab a compensat cresterea costurilor cu materiile prime si scaderea productiei in contextul penuriei de semiconductare. Astfel, cifra de afaceri a totalizat 4,438 mld. JPY (+20% vs T3 2021), iar profitul net a fost in valoare de 265 mld. JPY (+28% vs T3 2021). Compania a declarat ca vanzarile globale de automobile au scazut cu 8.7% in primele noua luni ale anului fiscal, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Totusi, compania se confrunta cu unele dificultati in prezent, in contextul in care vanzarile in China s-au redus in ianuarie 2023 cu cca. 50% fata de anul trecut. (Surse: Reuters; global.honda)

TESLA INC. Pret curent 196.89 USD ( -2.19% ) MCap 582B P/E 46.38

Tesla a majorat pretul de pornire pentru Model Y cu 0.8% in China, dupa ce reducerile de pret de la inceputul anului au crescut semnificativ cererea. In contextul unei cereri crescute in China, producatorul auto planifica sa intensifice productia la uzina din Shanghai in urmatoarele doua luni, cota sa de piata crescand la 12.5% in ianuarie, de la 9% in decembrie. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție

