TradeVille – Un an cu inflație ridicată

Un An Cu Inflație Ridicată

În luna decembrie 2022, rata anuală a inflației a fost de 16.4%, coborând de la vârful de 16.8% din noiembrie 2022 care a fost, totodată, cea mai mare rată anuală a inflației înregistrată după anul 2003. Totuși, preturile de consum au crescut cu 0.4%, în decembrie 2022 față de noiembrie 2022. Față de decembrie 2021, indicele prețurilor de consum pe categoria mărfurilor alimentare a crescut cu 22.05%. Pe categoria mărfurilor nealimentare, creșterea a fost de 14.95%, în timp ce prețurile aferente categoriei serviciilor au crescut cu 9.78%. (Surse: INS; Trading Economics)

Industria Românească A Produs Mai Puțin

În luna noiembrie 2022, producția industriala a crescut cu 1.0% (serie brută), respectiv a scăzut cu 1.1% (serie ajustată) față de luna octombrie 2022. Față de luna noiembrie 2021, producția industriala a scăzut cu 4.0% (serie brută) și cu 3.5% (serie ajustată). Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2022, producția industriala a scăzut atât ca serie brută, cu 1.1%, cât și ca serie ajustată, cu 1.6%. Cea mai mare scădere a fost raportată pe segmentul producției energetice. În primele 11 luni din 2022 față de perioada similară din 2021, scăderea a fost de 8.6%, pe seria ajustată. (Sursa: INS)

Germania Răsuflă Ușurată

Producția economica a Germaniei a stagnat în ultimul trimestru din 2022, dar a crescut cu 1.9% pe întreg anul 2022, depășind estimările de 1.8% ale economiștilor. În 2022, PIB-ul a fost cu 0.7% mai mare decât în 2019, anul anterior izbucnirii pandemiei. În ceea ce privește cererea, cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor s-au majorat cu 4.6% față de anul precedent, ajustat în funcție de preturi, și au reprezentat principalul motor de creștere a economiei germane. Totodată, balanța comercială a avut un efect negativ asupra creșterii PIB-ului. Astfel, exporturile germane de bunuri și servicii au crescut cu 3.2% vs 2021, în timp ce importurile s-au majorat suplimentar în aceeași perioadă (+6.7% vs 2021) ajustat cu prețurile. (Surse: Destatis; Reuters)

Consumatorii Din SUA Iau În Calcul O Scădere A Inflației

Consumatorii din SUA consideră că presiunile asupra preturilor se vor diminua considerabil în următoarele 12 luni, arată un sondaj realizat la sfârșitul săptămânii trecute. Astfel, perspectivele privind în inflația pe un an au scăzut la 4%, de la 4.4% luna trecută - acesta fiind cel mai mic nivel din aprilie 2020. Pentru un orizont de 5 ani, perspectivele au crescut la 3% de la 2.9% luna trecuta, rămânând în intervalul îngust de 2.9% - 3.1% din ultimele 17 luni. Știrea vine în contextul în care datele guvernamentale de joi au arătat că prețurile de consum în SUA au scăzut pentru prima dată în ultimii 2 ani. (Sursa: Reuters)

Transelectrica Preț curent 22.40 RON (-1.75%) MCap 1.64B P/E 4.85

Compania națională de transport al energiei electrice, Transelectrica S.A., convoacă AGOA în data de 16.02.2023. Pe ordinea de zi, printre cele mai importante aspecte se numără numirea și durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere al societății, începând cu 22 Februarie 2023. Hotărârile AGOA se vor reflecta asupra acționarilor începând cu data de 10 Martie 2023. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar la data menționată, ședința AGOA se va desfășura la data de 17.02.2023. (Sursa: BVB)

ALTUR S.A. Preț curent 0.0495 RON (5.32%) MCap 15.1M P/E -11.6845

Consiliul de Administrație al Altur a aprobat, în ședința de pe 12.01.2023, renunțarea la deschiderea procedurii generale de insolvență conform legislației aplicabile. Administratorii societății au împuternicit Directorul General al Altur să depună și solicite renunțarea la cererea de deschidere a procedurii de insolvență, depusa la Tribunalul Olt la începutul acestui an. (Sursa: raport societate)

Digi Communications Preț curent 33.8 RON (-1.17%) MCap 3.37B P/E 6.6

Digi anunță că Valentin Popoviciu, administrator executiv al societății, și Bogdan Ciobotaru, administrator neexecutiv al societății, au primit 80,000 acțiuni emise de Digi, după ce și-au exercitat opțiunile de dobândire de acțiuni primite în temeiul unui plan de opțiuni pe acțiuni aprobat prin hot. AGEA/18.05.2021. Totodată, Consiliul de Administrație al societății a aprobat acordarea condiționată a unui număr de 32,000 de opțiuni pe acțiuni în cadrul unui SOP în beneficiul unor angajați ai RCS & RDS. (Sursa: raport societate)

Sinteza Preț curent 0.376 RON (4.44%) MCap 24.8M P/E 11.811

Sinteza S.A. informează acționarii cu privire la încetarea mandatului de director general al societății, domnului Stoia Tudor Ioan, la data de 15.01.2023. Până la finalizarea procedurii de selecție a noului director, Consiliul de Administrație a hotărât numirea lui Bucurean Adrian Danut în funcția de Director General Interimar. (Sursa: raport societate)

SOCEP S.A. Preț curent 0.785 RON (0.00%) MCap 271M P/E 10.758

Socep a anunțat piața cu privire la faptul că Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) a admis cererea societății privind înregistrarea unui terminal de cereale în incinta portului din Constanța. Astfel, societatea estimează că în decursul unui an va opera prin noul punct de lucru minim 650 mii tone de cereale grele și oleaginoase, terminalul fiind echipat cu echipamente performante conform ultimelor cerințe privind sustenabilitatea și protecția mediului. Faza a doua a investiției se estimează a fi finalizată la finalul verii din 2024. (Sursa: comunicat societate)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.035 RON (-1.21%) MCap 12.6B P/E 2.332

Fondul Proprietatea a anunțat piața că la finalul anului 2022 fondul avea un VAN de 14.57 mld. RON, adică 2.5701 RON/acțiune – cu 0.3% mai mare fata de cel raportat la sfârșitul lunii noiembrie. Printre top dețineri ale companiei se numără Hidroelectrica cu o pondere de 76.52%, CN Aeroporturi București cu 4.89% și Engie România cu 3.02%. (Sursa: raport societate)

Nuclearelectrica Preț curent 44.95 RON (0.00%) MCap 13.5B P/E 5.81

Nuclearelectrica a informat investitorii cu privire la publicarea BVC-ului pentru anul 2023. Astfel, compania previzionează că în anul 2023 va avea venituri totale din exploatare de 7.4 mld. RON (+14.7 vs. 2022), un rezultat operațional de 1.6 mld. RON (-42.3% vs. 2022), iar profitul net a fost estimat la 1.6 mld. RON (-38.5% vs. 2022). Cheltuielile preliminare afișate în BVC cu impozitele și taxele în 2022 au fost de cca. 1.3 mld. RON. (Surse: comunicat societate; BVC 2023)

*Datele anuale preliminare pentru 2022 din BVC 2023 nu reprezintă balanța de verificare preliminară care va sta la baza întocmirii situațiilor financiare anuale preliminare neauditate pentru anul 2022.

Apple Inc. Preț curent 134.76 USD (1.01%) MCap 2.16T P/E 21.73

Directorul general al Apple, Tim Cook, va beneficia de o reducere a salariului în 2023, până la 49 mil. USD în compensații totale, conform unui document depus la SEC, după o recomandare a acestuia. Reducerea vine după ce un număr mai mic de investitori au fost de acord cu compensația primită de acesta în 2022, în valoare de 83 mil. USD în acțiuni, 12 mil. USD în bonusuri și 3 mil. USD în salariul de bază. Numărul de acțiuni Apple pe care Cook le primește depinde de performanta Apple în raport cu S&P 500. De când acesta a preluat funcția de director general în 2011, acțiunile Apple au avut un randament de 1,212% față de 290% pentru S&P 500, conform Apple. (Sursa: CNBC)

Byd Company Limited Preț curent 27.410 EUR (4.98%) MCap 79.7B

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD Auto, intenționează să construiască o fabrica de piese auto în Vietnam, pentru a reduce dependența față de China. Investiția ar urma să depășească 250 mil. USD, extinzând prezența companiei-mamă BYD în Vietnam, unde unitatea sa electronică produce panouri solare. De asemenea, compania a anunțat în toamna anului trecut, construirea unei fabrici electrice de asamblare a vehiculelor în Thailanda începând cu anul 2024, cu o capacitate anuală de producție de 150,000 de mașini. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 122.40 USD (-0.94%) MCap 386B P/E 34.54

Tesla a anunțat că va reduce prețurile modelelor sale în Statele Unite și Europa, după ce le-a redus deja în China. Noua strategie vine după ce producătorul nu și-a atins țintele de producție pentru 2022, dorind să se poziționeze mai bine pe piața deja foarte competitivă. Strategia are și scopul de a permite unor modele să fie eligibile pentru beneficiile fiscale oferite de autoritățile din SUA. Versiunea de bază a modelului său Model Y costă acum 52,990 USD, față de 65,990 USD anterior. (Sursa: Reuters)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille.

