Valoare de piață record a companiilor listate la BVB – TradeVille

Pensia Medie Lunara, In Creștere

Pensia medie lunara a fost, in trimestrul al treilea al acestui an, de 2,117 RON, in creștere cu 0.4% fata de trimestrul precedent, si cu 14% fata de trimestrul trei din 2022. Numărul mediu de pensionari a fost de 4.97 mil. persoane (-17,000 persoane vs. T3 2022), dintre care numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.60 mil. persoane (-2,000 de persoane vs. T3 2022). Pensionarii de asigurări sociale dețin ponderea majoritara (99.98%) in numărul total de pensionari. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limita de vârstă a fost preponderent (80%), urmat de pensionari cu pensiile de urmaș (9.8%), si de pensionari cu pensii de invaliditate (8.1%). (Sursa: INS)

Valoare De Piață Record A Companiilor Listate La BVB

Valoarea de piața a tuturor celor 371 de companii listate la BVB, atât pe Piața Reglementata cat si pe SMT, a depășit 300 mld. RON, la finalul celei de-a unsprezecea luna din 2023. Din totalul capitalizării, 85 de companii listate pe Piața Reglementata înregistrează o capitalizare totala de 287 mld. RON, marcând o pondere de 95.66% din total. Piața de capital din Romania s-a remarcat, in acest an, prin creșteri de doua cifre la nivelul tuturor indicilor, principalul indice, BET, înregistrând un avans de peste 30% YTD. Conform Președintelui BVB, Radu Hanga, companiile listate la Bursa de Valori București au ajuns sa reprezinte, in anul 2022, aproximativ 21.3% din PIB, accentuând necesitatea dezvoltării bursei si aportul acesteia la creșterea economica a României. (Sursa: BVB)

Inflația, Tot Mai Aproape De Țintă BCE

Inflația din zona euro a rămas la nivelul de 2.4% in ritm anual, un rezultat in linie cu estimările analiștilor. Comparativ cu luna precedenta, aceasta a scăzut cu 0.6%, intr-un ritm mai rapid decât scăderea anticipata de 0.5%. Inflația de baza, care elimina produsele cu preturi mai volatile, a fost de 3.6%. Alimentele, alcoolul si tutunul au înregistrat cele mai mari creșteri de preturi in luna noiembrie, de 6.9%. Chiar si in acest segment, se observa o scădere de la 7.4% in octombrie. Preturile serviciilor au crescut cu 4% in luna noiembrie, iar, cele ale bunurilor industriale non-energetice cu 2.9%. (Sursa: YahooFinance)

BOJ Nu Clipește

Banca centrala a Japoniei si-a menținut politica monetara extrem de relaxata in cadrul ultimei sale ședințe din acest an. Acesta mișcare a avut un efect imediat asupra yen-ului, deoarece Banca Japoniei considera ca trebuie sa aștepte semne concrete de creștere a salariilor. Decizia, luata in unanimitate, păstrează dobânda de referință la -0.1%, Japonia fiind singura tara din lume care afișează, încă, o dobânda de referință negativa. (Sursa: CNBC)

Teraplast Pret curent 0.5040 RON ( -1.18% ) MCap 1.09B P/E 189.8382

Grupul TeraPlast a informat piața cu privire la achiziția pachetului majoritar de acțiuni al Palplast, companie din Republica Moldova, producătoare de țevi din polietilena de înaltă densitate, destinate rețelelor de alimentare cu apa si gaz. Valoarea tranzacției se va ridica la 1.8 mil. EUR, urmând a se efectua in doua etape, 1 mil. EUR ca aport la capitalul companiei si 800,000 EUR care se vor plăti către acționariatul existent. Ulterior tranzacției, TeraPlast va deține 51% din capitalul social al Palplast. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group Pret curent 1.320 RON (0.00% ) MCap 210M P/E 8.051

DN Agrar a informat piața cu privire la creșterea cu 3.8% a cantității de lapte livrata in luna noiembrie comparativ cu luna similara din 2022. Astfel, in primele 11 luni ale anului curent, compania a obținut un avans de 14.3% al cantității de lapte livrate. In alte știri, compania a anunțat publicarea primului sau raport de sustenabilitate. In acest sens, printre principalele realizări din 2022 ale companiei se regăsesc reducerea generării de deșeuri cu 13%, creșterea bunăstării animalelor, majorarea numărului de angajați si începerea lucrărilor de construcție a fabricii de compost. (Surse: DN Agrar;BVB)

Banca Transilvania Pret curent 24.70 RON (0.24% ) MCap 19.7B P/E 6.36

Banca Transilvania se apropie de finalizarea achiziției OTP Bank, tranzacție ce-i va consolida poziția de lider pe piața bancara românească. Anunțul oficial al preluării este așteptat la începutul lunii ianuarie, după aprobarea la nivel decizional in cadrul fiecărei bănci. Astfel, OTP Bank va deveni cea de-a 4-a instituție de credit pe care Banca Transilvania o achiziționează in aproape un deceniu, după Volksbank, Bancpost si Idea Bank. (Sursa: ZF)

2B Intelligent Soft Pret curent 11.55 RON (0.00% ) MCap 157M P/E 11.10

Producătorul de software, 2B Intelligent Software, a anunțat semnarea unui contract cu Volta X, companie locala ce furnizează soluții pentru sisteme fotovoltaice si eficienta energetica, ce prevede implementarea produsului propriu, Bento FSM. Implementarea soluției va conduce la eficientizarea activității companiei, prin gestionarea fluxului de instalare a panourilor fotovoltaice. Bento FSM este o suita de aplicații, dedicata companiilor care livrează servicii prin intermediul echipelor distribuite in teren, ce urmărește digitalizarea, automatizarea si optimizarea activității acestora. (Sursa: ZF)

Alphabet - acțiuni clasa Pret curent 136.60 USD (0.59% ) MCap 1.79T

Google a acceptat sa plătească 700 mil. USD si sa permită o concurenta mai mare in magazinul sau de aplicații Play, in conformitate cu un acord privind concurenta. Aceasta suma va fi utilizata pentru compensarea consumatorilor care au cheltuit pe Google Play in perioada 16 august 2016 - 30 septembrie 2023. Acuzațiile aduse Google includ supra-taxarea consumatorilor prin restricții ilegale privind distribuția de aplicații pe dispozitivele Android si aplicarea de comisioane nejustificate pentru tranzacțiile in aplicații. Acordul menționează ca, consumatorii eligibili vor primi cel puțin 2 dolari si pot primi plăti suplimentare in funcție de cheltuielile lor pe Google Play in perioada menționată. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Pret curent 372.10 USD ( -0.15% ) MCap 2.77T P/E 38.34

Compania specializata in harți digitale, TomTom, a anunțat o colaborare cu Microsoft pentru dezvoltarea unui asistent conversațional cu inteligenta artificiala (AI), destinat vehiculelor. Acest asistent va permite utilizatorilor sa aibă conversații cu vehiculele lor, facilitând interacțiunea vocala cu sistemele de infotainment, căutare de locații si comenzi pentru vehicule. TomTom, concurent al Google Maps si HERE, a utilizat diverse servicii Microsoft, inclusiv Azure OpenAI Service, pentru a dezvolta asistentul vocal. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Pret curent 196.39 USD (0.26% ) MCap 3.09T P/E 32.62

Apple va întrerupe, in SUA, vânzările a doua dintre cele mai recente versiuni ale ceasurilor sale din cauza unei dispute de proprietate intelectuala cu privire la funcția Blood Oxygen. Decizia vine ca urmare a doua ordine emise de Comisia pentru Comerț International din SUA, care ar putea restricționa capacitatea Apple de a vinde produse care utilizează aceasta funcție, in contextul unui dezacord cu firma Masimo. Vânzările online ale Apple Watch Serie 9 si Apple Watch Ultra 2 vor fi oprite începând de joi după-amiaza, iar, in magazine, începând de duminica. (Sursa: CNBC)

Ubs Group Ag Pret curent 30.68 USD (5.07% ) MCap 97.3B

Prețul acțiunilor UBS a crescut cu 2.7% la deschiderea bursei de ieri, după ce investitorul activist, Cevian Capital a preluat o participație de 1.3% din gigantul bancar elvețian. Cevian a plătit 1.2 mld. EUR pentru aceasta participație, afirmând ca vede un potențial semnificativ de creștere pentru UBS in contextul preluării rivalului Credit Suisse. (Sursa: Barron’s)

