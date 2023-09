Volume record la BVB în primele 8 luni - TradeVille

Volume Record La BVB în Primele 8 Luni

Valoarea totala de tranzacționare cu toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piața Reglementata a atins un nou record de 24.5 mld. RON, in primele 8 luni ale acestui an. Peste 1 milion de tranzacții au generat aceasta valoare record. Cele mai lichide 5 societăți listate la BVB, in funcție de valoarea totala de tranzacționare realizata in primele 8 luni, au fost Hidroelectrica, Fondul Proprietatea, Banca Transilvania, OMV Petrom si Romgaz. (Sursa: BVB)

Cererea Pentru Lucrători Creste Odată Cu Costul Forței De Munca

Datele Eurostat arata o creștere a costului forței de munca cu 14.4%, in T2 2023 fata de T2 2022, a patra cea mai mare creștere din UE. Totuși, un sondaj privat arata ca 91.2% dintre angajatorii chestionați planifica sa facă angajări pana la sfârșitul anului. Dintre aceștia, 50% considera ca salariile si bonusurile pe care le oferă sunt elementele care ii ajuta cel mai mult sa atragă candidați. (Surse: Economica.net;Financial Intelligence)

Carnagiu Pe Wall Street

Indicele Dow Jones a scăzut in ședința de ieri in contextul in care ultimele rapoarte despre vânzările de locuințe si încrederea consumatorilor au alimentat îngrijorarea cu privire la starea economiei americane. Indicele s-a corectat cu aproximativ 400 de puncte, reprezentând cea mai mare scădere zilnica din luna martie. Astfel, Dow Jones a încheiat ședința sub media mobila simpla de 200 de zile pentru prima data din luna mai. Totodată, S&P500 a închis ședința sub 4,300 de puncte pentru prima data din 9 iunie, in timp ce Nasdaq Composite a pierdut peste 1.5% din valoare. (Sursa: CNBC )

Economia Germana, Mai Putin Performanta Decât Așteptările In 2024?

Experți ai institutului IMK preconizează ca economia Germaniei va creste cu 0.7% in 2024. Aceasta previziune este mai pesimista comparativ cu proiecțiile de creștere cu 1.2%, furnizate in primăvara acestui an. Aceasta revizuire in scădere se datorează lipsei actuale a unui impuls in activitatea economica din acest an. Pentru 2023, IMK preconizează ca PIB al Germaniei va scădea cu 0.5%. Previziunile IMK sunt mai conservatoare decât ale institutului Ifo, care se așteaptă ca Germania sa înregistreze o creștere economica de 1.4%, in anul 2024. (Sursa: Reuters)

Abn Systems International Preț curent 1.29 RON (0.00% ) MCap 56.7M P/E 7.32

ABN Systems, unul dintre jucătorii importanți din piața locala de accesorii telecom si produse smart home, deținătoare a brandului Tellur, a înregistrat, la nivel semestrial, venituri operaționale in valoare de 50 mil. RON, la același nivel cu cele obținute in perioada similara a anului trecut. In ceea ce privește profitul net, acesta s-a diminuat cu 63%, coborând la 693,000 RON si datorita, in principal, dublării cheltuielilor financiare. (Sursa: BVB)

ALTUR S.A. Preț curent 0.0840 RON (0.00% ) MCap 25.7M P/E 4.6386

Conducerea companiei Altur, producător de piese auto, a informat investitorii cu privire la demisia unuia dintre membrii Consiliului de Administrație. In acest sens, Nitu Rizea Gheorghe își va încheia mandatul pe data de 01.10.2023. (Sursa: BVB)

Electroprecizia Săcele Preț curent 12.6 RON (0.80% ) MCap 62.9M P/E -144.7

Consiliul de Administrație al Electroprecizia Săcele a aprobat majorarea capitalului social al filialei Electroprecizia Cast Producțiune SRL cu suma de 3.6 mil. RON, prin cooptarea unui nou acționar, Wagner AG, care va deține 27.8% din capitalul social al filialei. In acest sens, Consiliul de Administrație a decis si schimbarea denumirii societății afiliate, precum si a formei juridice a acesteia in Electroprecizia-Wagner Casting S.A. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.339 RON (2.73% ) MCap 25.4M P/E 9.704

iHunt Technology, producător de telefoane si echipamente electronice, a informat investitorii despre lansarea celui mai performant si rezistent telefon, iHunt Titan P22000 PRO. Noul prototip oferă performante îmbunătățite si de proiector mobil incorporat, întărind poziția dominanta a companiei pe piața telefoanelor mobile rezistente. (Sursa: BVB)

Infinity Capital Investments Preț curent 1.715 RON ( -1.44% ) MCap 857M P/E 21.839

Compania de investiții financiare, Infinity Capital, a încheiat primul semestru din 2023 raportând scăderi la nivelul veniturilor si al profitabilității. Astfel, compania a marcat o scădere de 82.7% a veniturilor brute din dividend ca urmare a deciziei băncilor de a nu distribui dividend din profitul aferent anului 2022. Grupul a înregistrat o pierdere neta de 18.6 mil. RON, comparativ cu profitul net de 179.7 mil. RON cu un an in urma, din cauza scăderii veniturilor din dividende si a veniturilor din contractele cu clienții. De asemenea, compania a informat investitorii cu privire la lansarea licitației pentru vânzarea participației de 11.42% la compania Corealis S.A., la un preț minim de pornire de 3.60 mil. RON. (Surse: BVB;BVB)

Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 85.91 USD ( -1.50% ) MCap 221B

Alibaba Group a dat startul programului de restructurare cu un plan de listare, la bursa din Hong Kong, a diviziei sale logistice, Cainiao, ceea ce ar face ca aceasta unitate sa fie prima listare a unei divizii a gigantului chinez al comerțului electronic de când acesta si-a anunțat intenția de separare a diviziilor sale. IPO-ul Cainiao se așteaptă sa fie urmat, pe termen scurt, de debutul pe piața al altor segmente de business din grupul Alibaba, impulsionând piața IPO-urilor din Hong Kong, aflata într-o perioada de stagnare. (Sursa: Reuters)

Enbridge Inc Preț curent 45.55 CAD ( -1.77% ) MCap 92.2B

Piața canadiana de noi emisiuni de acțiuni a înregistrat o revenire, după vânzarea uriașa de acțiuni de către Enbridge, care a strâns noi sume de capital in scopul achiziției a 3 companii de utilități de la Dominion Energy. Astfel, emisiunile totale noi de acțiuni in Canada s-au ridicat la 5 mld. USD in T3 2023, in contextul in care anul 2022 a marcat o stagnare a acestui segment, care a atins o valoare de 9.6 mld. USD – cel mai mic nivel din ultimii 22 de ani. In același timp, ofertele publice inițiale din Canada, in cursul anului trecut, au scăzut la aproximativ 1.2 mld. USD. (Sursa: Reuters)

