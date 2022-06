Autoritatile Buzaului au infiintat puncte de ajutor medical destinate celor care sufera din cauza caniculei

Mai multe puncte de acordare a asistentei medicale de urgenta functioneaza de joi, 30 iunie, in judetul Buzau si vor fi deschise pe toata perioada de avertizari meteorologice de vreme caniculara. Si farmaciile din judet se transforma in puncte de prim-ajutor pentru persoanele aflate in dificultate. In municipiul Buzau sunt functionale puncte de acordare a asistentei medicale in sediul Primariei municipiului Buzau, la Piata Crang, la Cabinet Euro Optic, de pe strada Dorobanti si in Piata ... citeste toata stirea