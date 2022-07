Noutati despre parcul urias aflat in curs de amenajare langa digul raului Buzau VIDEO

Buzaul va avea un parc nou, cu o suprafata de peste sapte hectare. Acesta va fi construit in vecinatatea raului Buzau, intre Parcul Tineretului si Soseaua Digului, loc in care se formase in timp o groapa de gunoi. Lucrarile de amenajare sunt in toi. Noul parc presupune o investitie in valoare totala de 19 milioane de lei, din fonduri europene. Daca nu vor aparea probleme, parcul va fi inaugurat in a doua jumatate a anului viitor, rpomit autoritatile. In noul parc, se vor amenaja alei pietonale, ... citeste toata stirea